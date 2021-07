Endlich: Sommerbeiz Uferlos öffnet im Juli neben Hallenbad Brugg

Brugg Sommerbeiz Uferlos eröffnet neben Hallenbad – warum sie trotzdem keine Konkurrenz zum Badi-Restaurant ist Am Samstag startet das Pilotprojekt des Vereins Tourismus Region Brugg. Im neuen Gastrobetrieb an der Aare bieten die Cassano-Brüder nicht nur italienische Köstlichkeiten. Maja Reznicek 03.07.2021, 05.00 Uhr

Die drei Brüder (v. l.) Fernando, Franco und Claudio Cassano wollen italienisches Flair an die Aare bringen. Bild: Britta Gut

Gelächter liegt in der Luft, bunte Glaslampions glitzern in der Sonne und der Geruch von frischem Holz steigt in die Nase. Von dem Ambiente, mit dem die Brugger Brüder Claudio (68), Fernando (65) und Franco (64) Cassano ihre Gäste überzeugen wollen, ist auch Tage vor der Eröffnung der Sommerbeiz Uferlos schon etwas zu spüren.