Brugg: Neue Jobplattform takwork.ch für ukrainische Flüchlinge

Brugg So will dieser 30-Jährige ukrainische Flüchtlinge und potenzielle Arbeitgebende zusammenbringen Nevzet Khasanov hat die Jobplattform takwork.ch lanciert und will so die Sprachbarrieren im Schweizer Arbeitsmarkt reduzieren. Claudia Meier Jetzt kommentieren 20.04.2022, 05.00 Uhr

Nevzet Khasanov ist in Brugg aufgewachsen und hat an der FHNW in Windisch studiert. zvg

Vor gut drei Wochen hatte Nevzet Khasanov die Idee, eine Jobplattform aufzubauen, damit sich arbeitswillige Flüchtlinge aus der Ukraine mit Schutzstatus S und Schweizer Arbeitgeber einfacher finden.

Denn für den gebürtigen Brugger, der an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Windisch Betriebswirtschaftslehre und Marketing studierte, steht fest, dass die humanitäre Hilfe für die Flüchtlinge zwar am Anfang der Unterstützungskette steht, aber unbedingt von der Aufnahme bis zur Integration in den Schweizerischen Alltag fortgesetzt muss. Mit dem Schutzstatus S dürfen die Menschen aus der Ukraine in der Schweiz bekanntlich auch arbeiten.

Tipps für Bewerbungen und Gratis-Sprachkurse

Aufgrund der in Chat-Foren aufgetauchten Themen hat Nevzet Khasanov festgestellt, dass der Stellenmarkt ziemlich unübersichtlich ist und für Ukrainerinnen geeignete Inserate über mehrere Plattformen verteilt sind. Der 30-Jährige sagt:

«Dazu kommt, dass aktuell auf beiden Seiten Sprachbarrieren vorhanden sind, sowohl bei den Arbeitgebenden als auch bei den Arbeitsuchenden.»

Khasanov und sein Team wollen hier eine Brücke schlagen. Auf der neuen Jobplattform takwork.ch («tak» ist ukrainisch und heisst «so») werden Inserate von Schweizer Arbeitgebenden, die für Leute mit Schutzstatus S gedacht sind, auf Deutsch, Englisch, Russisch und Ukrainisch übersetzt.

Dazu screent Khasanov viele Jobinserate. Ein Team aus Freunden und Freiwilligen kümmert sich in Handarbeit um die Übersetzungen der geeigneten Ausschreibungen. Zudem versucht der Betriebswirt, dessen zweite Muttersprache Russisch ist, auf dem Portal Hilfestellungen für den Schweizer Arbeitsmarkt zu bieten.

Er erklärt: «Diese reichen vom Aufbau eines Bewerbungsdossiers über die Besonderheiten des Schweizer Arbeitsplatzes bis zu Lohnvorstellungen. Ebenfalls kommen Gratis-Sprachkurse für Deutsch, Französisch und Englisch neu auf der Seite hinzu.»

Ausbaubar für weitere Sprachen und Lehrlinge

Khasanov hat die Website takwork.ch selber programmiert und investiert derzeit jede freie Minute für die Aufbauarbeiten. Für alle Nutzenden – Arbeitanbietende wie Stellensuchende – ist die Plattform kostenlos verfügbar. Er stelle fest, dass die Nachfrage vor allem vonseiten der Betriebe wachse, sagte Khasanov letzte Woche in der NZZ.

Nun haben auch grosse Firmen aus der Versicherungs- und Finanzbranche sowie aus dem Detailhandel entsprechende Inserate aufgeschaltet. Nachdem sich die Flüchtlinge in der Schweiz zurechtgefunden hätten, werde die Nachfrage auch bei ihnen anziehen, ist Nevzet Khasanov überzeugt.

Der Brugger, der momentan daran ist, seinen Wohnsitz nach Luxemburg zu verlegen, wo er einen Job in der Finanzbranche hat, ist selber gespannt, wie es mit seinem Herzensprojekt weitergeht. Je nach Nachfrage ist ein Ausbau in andere Sprachen, für Lehrstellensuchende und die Gründung eines KMU denkbar.

