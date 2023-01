Brugg Regio gibt Auskunft über die Stadtführungen

Brugg So beliebt wie schon lange nicht mehr: Im vergangenen Jahr gab es so viele Stadtführungen wie zuletzt 2013 Die Standortförderung Brugg Regio verbuchte im vergangenen Jahr insgesamt 52 Führungen im Prophetenstädtchen. Für die kommende Saison wurde eine Führung gestrichen. Noah Merz 21.01.2023, 05.00 Uhr

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 46 private und öffentliche Stadtführungen in Brugg durchgeführt, 6 fanden bei Neuzuzügeranlässen statt. zvg

Die Kultur und die Geschichte der Stadt Brugg stiess im vergangenen Jahr auf so viel Interesse wie schon lange nicht mehr. Daraus resultierten 43 private und 3 öffentliche, kostenlose Stadtführungen sowie 6 Führungen bei Neuzuzügeranlässen. Teilgenommen haben hierzulande insgesamt 883 Personen, davon 631 an privaten, 79 Personen an öffentlichen Führungen und 173 Personen an den Neuzuzügeranlässen, teilt die Standortförderung Brugg Regio mit.

Zuletzt verzeichnete Brugg Regio im Jahr 2013 ähnlich viele Buchungen. Lediglich 34 private und öffentliche Führungen führte man 2019, vor der Pandemie, durch.

Von den 15 verschiedenen privaten Stadtführungen verbuchten die beiden Führungen «Blick in die Altstadt» und «Der Schwarze Turm» die meisten Anmeldungen. Auf ersterer entdecken die Teilnehmenden kleine Plätze, schmale Gassen, eindrucksvolle Häuser und erfahren deren Geschichte.

Auf 25,7 Metern Höhe erlange man auf dem Schwarzen Turm eine Rundumsicht auf die Vorstadt mit dem Bruggerberg, zum Wasserschloss, auf die Dächer der mittelalterlichen Altstadt und aareaufwärts sogar auf das Gelände des Bözbergs, schreibt Brugg Regio auf ihrer Website zur zweiteren.

«Der Schwarze Turm» gehörte 2022 zu den beliebtesten privaten Stadtführungen in Brugg. Michael Hunziker

Ein Angebot wird wegen zu wenig Anmeldungen gestrichen

Anders als 2022, als gleich vier neue Stadtführungen ins Portfolio aufgenommen wurden, sind in diesem Jahr keine neuen Angebote vorgesehen. Auch deshalb, weil mit den derzeitigen Angeboten die Auswahl gemäss Cornelia Hubmann, Projektleiterin Standortförderung Brugg Regio, abwechslungsreich abgedeckt ist und die Stadtführerinnen und Stadtführer bei der Vergabe der Führungen demnach ausgewogen berücksichtigt werden können.

Aufgrund eines rückläufigen Interesses über einen längeren Zeitraum wurde der «Szenische Stadtrundgang Brugg-Windisch» für 2023 aus dem Portfolio gestrichen.

Eine mögliche Führung durch das Flusshaus steht auf der Traktandenliste

Dafür bleibt der Rundgang «Die Steine von Brugg an historischen Bauwerken» in das Wöschhuus an der Falkengasse in Brugg erhalten. Noch nicht im Angebot ist die Besichtigung des Flusshauses an der Hauptstrasse 64, in dem bei Renovierungsarbeiten eine barocke Holzbalkendecke entdeckt wurde. Wegen des ausserordentlich guten Erhalts der Decke mehrten sich die Kosten der Renovationsarbeiten auf 34'000 Franken. Davon übernahm der Brugger Altstadtfonds 12'000 Franken.

Verschiedene Stadtführerinnen und Stadtführer, darunter Johanna Zumstein, erzählen über die Kultur und Geschichte der Stadt Brugg. zvg

Gemäss Hubmann sei das Flusshaus am nächsten Treffen der Stadtführerinnen und Stadtführer traktandiert und liege zur Besprechung vor, ob eine zukünftige Führung realisierbar sei.

Die drei öffentlichen Stadtführungen erfreuen sich grosser Beliebtheit und sind kostenlos. Dazu gehören in diesem Jahr, jeweils um 14 Uhr, am 22. April «Die Steine von Brugg an historischen Bauwerken», knapp drei Monate später, am 17. Juli, die «Brugger Familiengeschichten» und zuletzt am 28. Oktober «Boomtown um 1900». Um die Qualität auch in Zukunft gewährleisten zu können, bleibt die Teilnehmerzahl bei den öffentlichen Führungen weiterhin auf 25 beschränkt.