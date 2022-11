Brugg: Neuauflage für Forensiklexikon von Josef Sachs/Miro Barp

Brugg Serienmörder, Paranoia: Forensiklexikon wird – mit Ergänzungen – neu aufgelegt In Brugg sammelt das Autoren-Duo Josef Sachs und Miro Barp noch bis Ende November Ideen für die zweite Auflage des handlichen Nachschlagwerks, das etwa im zweiten Quartal 2023 erscheinen soll. Claudia Meier 15.11.2022, 05.00 Uhr

Wann ist jemand ein Serienmörder? Was ist eine Verwahrung, eine Fürsorgerische Unterbringung oder eine Hyperkinetische Störung? Ein kleines, handliches Nachschlagwerk, das im 2023 in die zweite Auflage geht, liefert Antworten auf diese Fragen: Das gut 200 Seiten umfassende Forensiklexikon von Josef Sachs und Miro Barp.

Josef Sachs ist als forensischer Psychiater schweizweit bekannt. Archiv AZ

Sachs war bis zu seiner Pensionierung im August 2015 Chef der forensischen Psychiatrie in Königsfelden und betreibt nun eine eigene Praxis an der Fröhlichstrasse in Brugg. Der 51-jährige Miro Barp arbeitet seit über drei Jahrzehnten bei den Psychiatrischen Diensten Aargau in Königsfelden. Zudem politisiert er für die SVP im Einwohnerrat Brugg und seit März dieses Jahres auch im Grossen Rat.

In Bereichen wie Pflege, Polizei, Jurisprudenz und Politik verwendet

Als sich Miro Barp für sein Forensikstudium mit geläufigen Begriffen aus der forensischen Psychiatrie auseinandersetzte, musste er viele Definitionen zusammensuchen. Im Gespräch mit Josef Sachs kam die Idee für das Forensiklexikon auf. Die erste Auflage erschien 2018 im Berner Stämpfli Verlag. Davon sind inzwischen nur noch wenige Exemplare übrig.

Das Forensiklexikon von Josef Sachs und Miro Barp. zvg

Denn mit dem Nachschlagwerk beschäftigen sich längst nicht nur Forensikstudenten, sondern auch Menschen aus so unterschiedlichen Bereichen wie Jurisprudenz, Psychologie, Pflege, Sozialarbeit, Polizei, Politik und Journalismus. Laut Miro Barp wird das Büchlein sogar von Gästen auf dem stillen Örtchen geschätzt. Das Forensiklexikon liefert Orientierungshilfe sowie die Grundlage für eine gemeinsame Sprache. Zahlreiche Rückmeldungen aus der Praxis bestätigen das.

Miro Barp aus Brugg hat Forensik studiert und ist SVP-Grossrat. Gioia Loredana

Weil die erste Auflage demnächst vergriffen ist, soll etwa im zweiten Quartal 2023 vom Stämpfli Verlag die zweite Auflage herausgegeben werden. Das Autoren-Duo nimmt noch bis Ende November gerne Anregungen entgegen, wie das Lexikon ergänzt werden könnte: per E-Mail an josef.sachs@hin.ch.