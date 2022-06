Brugg: Am Bahntag kommen Bahnfans auf ihre Kosten

Brugg Schrille Pfiffe, viel Dampf und noch mehr Historie: Hier kommen Bahnfans auf ihre Kosten Der Tag der offenen Tore im Bahnpark Brugg gibt einen Einblick in die Entwicklung der Eisenbahntechnik. Zu sehen sind unter anderem legendäre Dampftriebwagen, eine Zahnradlok und, obwohl kein Schnee liegt, eine Dampfschneeschleuder der SBB aus dem Jahr 1896. Der Tag macht klar: Die historischen Bahnen üben offensichtlich eine grosse Faszination aus – auf Jung und Alt. Louis Probst 06.06.2022, 12.51 Uhr

Der Tag der offenen Tore im Bahnpark Brugg gibt einen Einblick in die Entwicklung der Eisenbahntechnik. Louis Probst

«Me schmöckts», meint ein Mann im Dampf-Shuttlezüglein bei der Einfahrt ins Bahnpark-Areal. Unverkennbar riecht es nach Steinkohlerauch. Wo Rauch, da meist Feuer – und Dampf. Und an Dampf – und Dampfloks – fehlt es am Samstag, am Tag der offenen Tore im Bahnpark Brugg, nun wirklich nicht. Das Bahnpark-Team um Gregor Tomasi und die vielen Leute der Dampfgruppe Zürich und des Vereins Mikado 1244 haben buchstäblich gewaltig Dampf gegeben und präsentieren einen spannenden Querschnitt durch die Entwicklung der Eisenbahntechnik.