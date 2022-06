Brugger Rutenzug: Urs Augstburger spricht an Morgenfeier

Brugg «Sagt, was ihr sagen wollt, vielleicht kommt keine Gelegenheit mehr»: An der Morgenfeier spricht Urs Augstburger über Mut, Jugendliebe und kalbsgrosse Hunde Mit hunderten Schaulustigen begingen die Brugger Schülerinnen und Schüler im Freudenstein einen der Höhepunkte des Rutenzugs. Der Jugendfestredner unterhielt mit einer persönlichen Geschichte. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 30.06.2022, 16.38 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Urs Augstburger befasst sich in seiner Jugendfestrede mit dem Thema Mut. Alex Spichale

Schon der Einzug im Freudenstein war ein Spektakel: Bei bestem Wetter strömten die Primar- und Oberstufenschülerinnen und -schüler auf den Platz. Weisse, blaue und weinrote Kleider funkelten in der Menge.

Kaum waren die Kirchenglocken verstummt, trat gegen Viertel vor 10 Uhr Stadtammann Barbara Horlacher ans Rednerpult. Sie habe sich nach drei Jahren ohne den Rutenzug gefragt: «Wissen wir noch, wie das geht?» Doch die Zweifel seien nach diesem Morgen vorbei:

«Wir Brugger haben das Jugendfest im Blut.»

Speziell begrüsste Horlacher die über 60 Musikerinnen und Musiker der Jugendkapelle von Bruggs deutscher Partnerstadt Rottweil und den diesjährigen Jugendfestredner Urs Augstburger.

Im Freudenstein versammeln sich die Kinder der Primar- und Oberstufe. Film: Gülpinar Günes

Dieser kam, nachdem alle Beteiligten gemeinsam «Grosser Gott, wir loben Dich» gesungen und der Rutenzugchor «Colors» performt hatte, an die Reihe. Urs Augstburger liess es sich nicht nehmen und involvierte die zuhörenden Kinder und Jugendlichen immer wieder ins Geschehen. So fragte der Schriftsteller, ob sie in der Schule immer noch vorsingen oder vortragen müssten – das hätte er immer am schlimmsten empfunden.

Der Journalist fügte an: «Einen grösseren Vortrag als die Jugendfestrede kannst du in Brugg nicht haben.» Er habe deshalb an diesem Morgen versucht, sich krank zu stellen. «Meine Frau hat es aber nicht geglaubt und meinte nur: Das kommt schon gut!»

«Ihr sitzt hier auf meinem alten Schulplatz»

Als Schriftsteller, erklärte Urs Augstburger, sollte er keine grossen Reden schwingen – sondern lieber Geschichten erzählen. So liess der Journalist die Zuschauerinnen und Zuschauer in Erinnerungen an seine Schulzeit in Brugg schwelgen: vom geheimen Treffpunkten im Freudenstein bis zum aus Rollschuhen gebastelten Skateboard. «Ihr sitzt hier auf meinem alten Schulplatz», liess der 57-Jährige die Kinder wissen. Den Hauptfokus seiner Rede legte Augstburger auf das «Tüschle».

Die Kinder und Jugendlichen involviert Urs Augstburger immer wieder in die Rede. Alex Spichale

Mit diesem Brauch am Zapfenstreich vor dem Jugendfest habe man herausgefunden, ob jemand mit einem zusammen sein wolle. Der Schriftsteller erinnerte sich:

«Das hat mich in der 5. Klasse ziemlich gestresst, weil ich noch nie jemanden gehabt habe.»

Eine Angebetete, «d Gabi», gab es aber schon. Augstburger erzählte: «Ich habe alles gemacht, um Gabi zu überzeugen. Zuerst einmal habe ich mir nichts anmerken lassen. Ich dachte, das funktioniert immer.» Er habe dann aber feststellen müssen, dass diese Taktik in Wahrheit doch nicht klappe. Seine verstohlenen Blicke mussten Gabi trotzdem aufgefallen sein – liess sie doch ihre beste Freundin ausrichten, dass sie gerne mit Augstburger «tüschle» würde.

Die Morgenfeier mit der Primar- und Oberstufenschülerschaft zieht viele Schaulustige an. Alex Spichale Stadtammann Barbara Horlacher. Alex Spichale Morgenfeier am Brugger Jugendfest 2022. Alex Spichale Urs Augstburger, Jugendfestredner 2022. Alex Spichale Musikalische Begleitung an der Morgenfeier des Jugendfests Brugg 2022. Alex Spichale Die Morgenfeier mit der Primar- und Oberstufenschülerschaft zieht viele Schaulustige an. Alex Spichale

Da er in diesem Moment aber keinen Ton mehr herausbrachte und sich auch später nicht dazu durchringen konnte, sich selbst bei Gabi zu melden, entschied sich Augstburger vorzutäuschen, dass er «getüschlet» hätte. Im Pfarrersgarten wollte der damalige Schüler sich dafür an der Granatapfelpflanze bedienen. Als ihn dann der Hund – gross wie ein Kalb – entdeckte, musste sich Augstburger aber unverrichteter Dinge schnell auf die Flucht machen.

Vor dem letzten Tanz nahm er seinen ganzen Mut zusammen

Es kam, wie es kommen musste: Der Fünftklässler sass schliesslich ohne «Tüschle» und Granatapfelblüte am Jugendfest. Kurz vor dem letzten Tanz habe Urs Augstburger aber seinen ganzen Mut zusammengenommen und seine Angebetete doch noch aufgefordert – was diese mit einem simplen «Ja» honorierte.

Mehrmals am Anlass wird gemeinsam gesungen. Alex Spichale

Als Lehre aus seiner Geschichte gab der Brugger einen Rat mit auf den Weg:

«Macht, studiert nicht! Sagt, was ihr sagen wollt, vielleicht kommt keine Gelegenheit mehr dazu! Seid mutig!»

Nach der Rede folgten vier musikalische Einlagen: Auf den Song «Stay the night» – vorgeführt durch den Rutenzugchor – erklangen «Brugg international» als gemeinsames Lied für alle Beteiligten sowie der «Marsch der Grenadiere» der Jugendmusik. Geschlossen wurde die Morgenfeier mit dem «Brugger Lied» und heftigem Applaus. Danach löste sich die Festgemeinde in ein grosses Gewühl auf und strömte zu den nächsten Attraktionen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen