Marius Bear gibt kurz vor dem ESC ein Konzert im Salzhaus Brugg

Brugg Sänger Marius Bear: «Ich will die Leute direkt ins Herz treffen» Marius Bear gibt kurz vor seinem Auftritt am Eurovision Song Contest in Turin ein Konzert im Salzhaus Brugg. Deshalb steht er schon nach wenigen Minuten barfuss auf der Bühne. Ursula Burgherr Jetzt kommentieren 24.04.2022, 11.39 Uhr

Marius Bear hat das Publikum sofort in der Tasche. Ursula Burgherr

Rückblick auf das Jahr 2018: Marius Bear eröffnet die Verleihung des NAB-Awards im Trafo Baden. Ein Newcomer, den noch kaum jemand kennt. Nicht mal angesagt wird er. Aber da ist schon diese voluminöse, raue Stimme mit dem ganz speziellen Kick, die aufhorchen lässt.

22. April 2022 im Salzhaus: Jetzt sind alle Augen auf den Appenzeller mit dem massigen Körper gerichtet. Denn er hat 2019 nicht nur den Swiss Music Award in der Kategorie «Best Talent» erhalten und mittlerweile drei Alben herausgebracht; er vertritt mit seinem Song «Boys Do Cry» die Schweiz auch am Eurovision Song Contest im Mai 2022.

Schon das Mitmachen am Wettbewerb ist ein Sieg

Einen Tag vor dem Konzert in Brugg hat Bear, der mit bürgerlichem Namen Hügli heisst, seinen 29. Geburtstag gefeiert. Doch sein Gesang klingt nach einer viel älteren und reiferen Seele und ist voller Tiefgründigkeit und Emotionalität. «Die Stimme ist naturgegeben, ich habe noch nie Gesangsunterricht genommen», sagt Baer im Interview vor dem Konzert. Erst jetzt, vor dem ESC-Auftritt, stehe ihm ein Stimmexperte zur Seite. In seiner gewohnt bodenständigen und direkten Art meint der Sänger mit einem Lachen:

«Denn da singe ich vor 200 Millionen Zuschauern. Das darf ich nicht verkacken.»

Für ihn ist schon das Mitmachen am Wettbewerb ein Sieg. «Boys Do Cry» sei eine Nummer, für die es «Eier» brauche, meint Bear. «Es spricht eine emotionale Seite an, die viele Männer nicht gerne zeigen.» Zudem sei der ruhige Song ohne Effekthascherei ein Kontrapunkt zu den vielen glamourösen Showacts, die am ESC über die Bühne gehen. «Mein Lied ist eine dreiminütige Umarmung, und ich will die Leute damit direkt ins Herz treffen», bekundet er. Die Chancen stehen günstig, dass ihm das auch gelingen wird.

«Stay Here By My Side» umwirbt er das Publikum im Salzhaus in seinem ersten Song «Roses» stimmgewaltig und hat es gleich in der Tasche. Wenn sich Bear wohlfühlt auf der Bühne, zieht er seine Schuhe aus. In Brugg steht er schon nach wenigen Minuten barfuss da: «Das Salzhaus ist für mich wie eine zweite Heimat, weil wir hier vor unseren Tourneen oft die neuen Songs einspielen», erzählt er den Zuschauerinnen und Zuschauer aller Altersklassen, die sich vor der Bühne tummeln. Poppig-rockige Nummern wie seine Single «Evergreen» oder «High Notes» mit viel Hit- und Mitmachpotenzial bringen die Stimmung schnell auf den Siedepunkt.

Verbiegen lassen will er sich durch den Erfolg nicht

Seine ganz grossen gesanglichen Stärken kommen aber in Balladen wie dem von Liebesschmerz geschwängerten «Heart On Your Doorstep» oder «Remember Me» zum Tragen. Oder eben auf seinem Single «Boys Do Cry», nach der auch sein neues Album benannt ist.

«Das Salzhaus ist für mich wie eine zweite Heimat, weil wir hier vor unseren Tourneen oft die neuen Songs einspielen», sagt Marius Bear. Ursula Burgherr

Vom unbekannten Strassenmusiker wurde Baer innerhalb weniger Jahre an die Spitze der Schweizer Musikszene katapultiert. Dass er seither kaum noch eine ruhige Minute hat, stört ihn nicht. «Ich liebe Menschen um mich herum. Alleine bin ich ungern», gesteht er nach dem Soundcheck. Verbiegen lasse er sich durch den Erfolg keinesfalls. «Ich werde höchstens etwas reifer und weiser. Aber selbst wenn ich den Song Contest in Turin gewinnen sollte, bleibe ich derselbe, der ich schon immer war», gibt er sich überzeugt. Die Zeit wird es weisen.

