Polizei nimmt 4 mutmassliche Diebe in Rheinfelden und Brugg fest

Brugg / Rheinfelden Auf nächtlicher Beutetour: Polizei nimmt vier mutmassliche Diebe fest In der Nacht nahm die Polizei in Brugg zwei mutmassliche Diebe fest. Bereits am vergangenen Sonntag hatte die Polizei in Rheinfelden zwei Jugendliche festgenommen, die Velodiebstähle begangen hatten. 14.12.2022, 10.28 Uhr

Der Bewohner eines Einfamilienhauses in Brugg bemerkte kurz nach drei Uhr in der Nacht auf Mittwoch, dass sich zwei Unbekannte im Garten befanden. Als sich der Hausbewohner bemerkbar machte, rannten die Männer davon. Die alarmierte Polizei fahndete umgehend nach den Verdächtigen. Eine Patrouille entdeckte die Gesuchten in der Nähe. Auch wenn diese beim Anblick der Polizei zunächst flüchteten, konnten die Männer wenig später festgenommen werden.

Bei den algerischen Asylbewerbern im Alter von 16 und 33 Jahren wurde mutmassliches Diebesgut gefunden, wie etwa Ladegeräte für E-Bikes oder Münzgeld verdächtiger Herkunft. Wie die Kantonspolizei mitteilt, trug einer der beiden auch einen Bolzenschneider bei sich. Die Kantonspolizei verdächtigt die Männer, auf nächtlicher Diebestour gewesen zu sein und hat daher Ermittlungen aufgenommen.

Mehrere Velodiebstähle nachgewiesen

Bereits seit einigen Monaten verzeichnet die Polizei im Gebiet des Bahnhofs Rheinfelden eine Häufung von Fahrraddiebstählen. Die Regionalpolizei Unteres Fricktal richtete daher ihren Fokus auf dieses Geschehen und zeigte verstärkt Präsenz. Einer der Patrouillen fielen am Sonntag zwei Jugendliche auf, die bei den Veloständern herumschlichen.

Die Polizisten brachten den 15-jährigen Deutschen und den 19-jährigen Rumänen – beide mit Wohnsitz im grenznahen Deutschland - zur weiteren Überprüfung auf den Polizeistützpunkt. Weitere Ermittlungen zeigten, dass bereits mehrere Velodiebstähle auf das Konto der beiden gehen dürften. Die Kantonspolizei leitete weitere Ermittlungen ein und nahm die beiden vorläufig fest.

Bereits seit einiger Zeit sei das Phänomen nächtlicher Diebe zu beobachten, die auf der Suche nach dem schnellen Geld in Wohnquartieren umherstreifen, schreibt die Kantonspolizei Aargau weiter. Allzu oft bieten sich parkierte Autos an, in denen Bargeld und Wertsachen liegen. Auch sind es unverschlossene Haustüren, dank denen dreiste Diebe leichtes Spiel haben. E-Bikes und hochwertige Mountainbikes bleiben weiterhin ebenfalls im Interesse von Kriminellen. Die Polizei mahnt die Bevölkerung sich dieser Risiken bewusst zu sein und diese wo immer möglich zu vermindern. (phh)

