Brugg: Diese Bauten sind im Zentrum Weiermatt vorgesehen

Brugg Quartier Weiermatt: Zukünftig werden hier zweieinhalbmal mehr Leute wohnen als heute Status quo, Landverkauf, eigenes Projekt oder Vergabe im Baurecht: An der Wintergmeind haben die Ortsbürgerinnen und Ortsbürger einen Grundsatzentscheid für die Arealentwicklung an der Zurzacherstrasse getroffen. Zudem hat der Stadtrat über weitere Projekte informiert. Claudia Meier Jetzt kommentieren 01.12.2022, 05.00 Uhr

Von der grünen, 14’540 Quadratmeter grossen Parzelle, die der Ortsbürgergemeinde gehört, soll der Drittel rechts mit drei Hochhäusern überbaut werden. Claudia Meier

Die Ortsbürgergemeinde Brugg braucht für die Zukunft zusätzliches Geld, und mehrere Grundeigentümer wollen verdichtet bauen: So lässt sich der Entscheid für das Grossprojekt im östlichen Stadtrand zwischen Zurzacherstrasse und Weiermattring zusammenfassen.

Im Juni 2021 gab die Ortsbürgergmeind im zweiten Anlauf grünes Licht für eine Machbarkeitsstudie zur Zentrumsentwicklung Weiermatt. Dort besitzt die Ortsbürgergemeinde eine 14’540 Quadratmeter grosse Parzelle. Mit der neuen Bau- und Nutzungsordnung wurden 3050 Quadratmeter davon in eine Wohn- und Arbeitszone mit Gestaltungsplanpflicht umgezont. Zum Perimeter des Gestaltungsplans gehören die beiden angrenzenden Parzellen einer privaten Grundeigentümerschaft sowie der Wohnbaugenossenschaft für Bundespersonal in Brugg.

Die Parzelle 201 ist im Besitz der Ortsbürgergemeinde. zvg

Stadtammann Barbara Horlacher sprach am Dienstag, 29. November, an der Ortsbürgergemeindeversammlung, an der 53 der total 372 Stimmberechtigten anwesend waren, von einer grossen Chance, mit einem relativ kleinen Risiko Ertrag zu erwirtschaften. Sie nannte den Vorschlag eine gute Variante für die Stadt und das Quartier.

Maximal sieben Geschosse plus Attika

In Workshops diskutierten Vertreter der drei Eigentümerschaften unter der Leitung des Architekturbüros Architheke über mögliche künftige Bebauungs- und Nutzungsszenarien. Von der Stadt waren neben Horlacher auch Stadtplanerin Bigna Lüthy und Willi Wengi, Präsident der Finanzkommission, dabei.

Mit dem gewählten Szenario können rund 100 Wohneinheiten realisiert werden. Somit werden künftig etwa zweieinhalbmal mehr Leute hier wohnen als heute. Die Erdgeschosse an der Zurzacherstrasse und am Quartierplatz am Weiermattweg sollen mehrheitlich für gewerbliche oder gemeinschaftliche Nutzungen bestimmt sein.

Blick von der Zurzacherstrasse auf die Weiermatt: Das Modell zeigt in der ersten Reihe links den Akzentbau mit sieben Geschossen plus Attika und einen fünfgeschossigen Längsbau mit Attikas. Auf der Parzelle der Ortsbürgergemeinde dahinter sind fünfgeschossige Bauten vorgesehen. Claudia Meier

Auf den drei Baufeldern sind fünf- bis siebengeschossige Bauten angedacht. Attikageschosse sind da erlaubt, wo im Erdgeschoss nicht nur Wohnnutzungen angeboten werden. Die Haupterschliessung für den motorisierten Individualverkehr im Gestaltungsplanperimeter soll über den Weiermattweg erfolgen. Lärmschutzwände an der Zurzacherstrasse sind nicht vorgesehen.

Baurechtsvergabe wird bevorzugt

Für die Baulandverwertung der Ortsbürgergemeinde wurden die Beibehaltung, der Landverkauf (geschätzte Einnahmen von 8,5 Millionen Franken), die Realisierung eines eigenen Projekts sowie die Landabgabe im Baurecht miteinander verglichen.

Bei der Vergabe im Baurecht bleibt das Grundstück langfristig im Besitz der Ortsbürgergemeinde. Gerechnet wird mit jährlich wiederkehrenden Zinseinnahmen von 130'000 bis 165'000 Franken. An die Vergabe lassen sich quantitative und qualitative Bedingungen knüpfen. Diese Variante wurde der Ortsbürgergemeinde von Immobilienexperten und vom Stadtrat empfohlen.

Das ganze grüne Grundstück gehört der Ortsbürgergemeinde Brugg. Claudia Meier

Aus der Versammlung tauchten Fragen auf zum Gestaltungsspielraum für den Baurechtsnehmer und zur Höhe des Baurechtszinses. Eine Ortsbürgerin, die in der Nähe wohnt, kritisierte, dass die grüne Wiese überbaut und der grosse Baum wohl verschwinden werde.

Mit 51 Ja zu 2 Nein hiessen die Stimmberechtigten die Abgabe der 3050 Quadratmeter im Baurecht grundsätzlich gut. Der Stadtrat wurde mit dem gleichen Stimmenverhältnis beauftragt, einen Baurechtsnehmer zu suchen und einen entsprechenden Vertrag auszuarbeiten.

Das Rathaus braucht eine Innensanierung

Das Budget 2023 der Ortsbürgergemeinde weist im betrieblichen Bereich einen Verlust von 426'000 Franken (Budget 2022: 405'100 Franken) auf. Mit den Erträgen aus dem Finanzierungsbereich könne dieses Minus gedeckt werden, sagte Vizeammann Leo Geissmann. Das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung sieht einen Ertragsüberschuss von 20'300 Franken vor (Vorjahresbudget: minus 59'400 Franken).

Leo Geissmann ist Vizeammann und Finanzminister in Brugg. zvg/René Schneider

Für 2023 sind laut Geissmann keine Investitionen geplant. Der Finanzplan sieht für die Innensanierung des Rathauses drei Jahrestranchen ab 2024 von total 320'000 Franken vor. Zudem muss sich der Stadtrat bald entscheiden, wie das Schützenhaus an der Vorstadt und das Kutschnerhaus an der Unteren Hofstatt künftig genutzt werden sollen. Der Souverän hiess das Budget 2023 ohne Gegenstimme gut.

FDP-Politiker Titus Meier hatte wiederholt angeregt, Geburtsbäume für junge Ortsbürgerinnen und Ortsbürger zu pflanzen. Frau Stadtammann teilte dazu mit, dass Forstbetriebsleiter Markus Ottiger vorgeschlagen habe, solche Baumpflanzungen in das Holzschlagprogramm zu integrieren. Geplant ist, den Stimmberechtigten bald einen konkreten Vorschlag unterbreiten zu können.

