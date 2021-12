Brugg: Dieser Fund im «Flusshaus» war eine grosse Überraschung

Brugg Privatbesitzer wollen Überraschungsfund im «Flusshaus» an der Aare der Öffentlichkeit zugänglich machen Eigentümer Roland Reisewitz und Maja Loncarevic sind in ihrer Altstadtliegenschaft auf eine lange Zeit verdeckte Holzbalkendecke aus dem 17. Jahrhundert gestossen. Diese soll nun – auch dank städtischer Unterstützung – saniert und erhalten werden. Claudia Meier Jetzt kommentieren 09.12.2021, 05.00 Uhr

Roland Reisewitz und Maja Loncarevic hauchen dem Altstadthaus neues Leben ein. Valentin Hehli

(3. Dezember 2021)

Der Blick vom neuen Laubenbalkon auf die engste Stelle der Aare in Brugg ist atemberaubend. Hausbesitzer Roland Reisewitz beugt sich über die Brüstung und beobachtet die Enten, wie sie im Fluss auf- und abtauchen. «Das ist fantastisch», schwärmt er. Auf drei Etagen sind in den vergangenen Wochen in schwindelerregender Höhe Laubenbalkone am Flusshaus, wie die zweite Liegenschaft neben der alten Aarebrücke heisst, montiert worden.

Als wären sie stets da gewesen: die neuen Lauben vor dem Erkern. Valentin Hehli

(3. Dezember 2021)

Die schlichten Anbauten sind die logische Fortsetzung der Erker. Roland Reisewitz erzählt:

«Leute haben uns von der Brücke zugewinkt und gratuliert. Ein paar haben gar nicht gemerkt, dass die Balkone neu sind, da sie sich so harmonisch in die Altstadtfassadenreihe integrieren.»

Möglich wurde diese Aufwertung dank des grossen Vordachs. Maja Loncarevic, die Partnerin von Roland Reisewitz, ergänzt: «Für uns ist es ein Glücksfall. Der erste Entwurf von Architekt Dave Roth hat uns gleich so begeistert, dass wir danach nur noch kleine Anpassungen vornehmen wollten.»

Seminarräume, fünf Gästezimmer und ein Café

Als die Liegenschaft an der Hauptstrasse 64 zum Verkauf stand, waren Reisewitz und Loncarevic unsicher, ob sie sich melden sollten. «Kein Garten, kein Balkon und innen eher dunkel: Das waren alles Faktoren, die dagegen sprachen», erinnert sich Loncarevic. Trotzdem meldete sich das Paar und erkannte das Potenzial, hier an zentraler Lage ein Haus der Begegnung nach seinem Wunsch zu realisieren. Nachdem nun die Aussensanierung mit dem Einbau des Rundfensters im Erdgeschoss auf der Strassenseite praktisch abgeschlossen ist, steht im Innern noch Arbeit an, bis die ersten Gäste übernachten können.

Auch die Genossenschaft Altstadt Brugg wollte das «Flusshaus» (Mitte, mit dem rechteckigen Schaufenster) an der Hauptstrasse 64 kaufen, unterlag aber bei der Ausmarchung. Claudia Meier

(3. Oktober 2019)

Denn das Paar wird hier ein Bed and Breakfast mit fünf Gästezimmern einrichten. Zudem entstehen Seminarräume sowie ein Begegnungs- und Kulturangebot. Unter anderem wird Roland Reisewitz hier auch seine «Gewaltberatungen von Mann zu Mann» anbieten. Hinter dem Rundfenster werden die Gäste frühstücken und samstags soll der Raum für Kaffee und Kuchen allen Altstadtbummlern offenstehen. Die Eröffnung ist im Frühjahr vorgesehen.

Was ist hinter Buchendecke aus den 1960er-Jahren?

Der Raum neben der Küche im aareseitigen Hochparterre verfügte über eine Buchendecke. Da Reisewitz bei den Umbauarbeiten selber viel Hand anlegt, wollte er wissen, wie es hinter der Holzdecke aus den 1960er-Jahren aussieht. Beim Öffnen stiess er auf einen Balken und wurde noch neugieriger. Was beim Freilegen zum Vorschein kam, hat später nicht nur die Hauseigentümer erstaunt, sondern auch Heiko Dobler von der kantonalen Denkmalpflege.

Sowohl Balken wie Gefachboden der Holzdecke sind reich verziert. Valentin Hehli

(3. Dezember 2021)

Mit Skalpell und stundenlanger Feinstarbeit wurde diese Holzbalkendecke durch ein professionelles Restaurationsteam freigelegt und gesichtet. Reisewitz spricht von einer berührenden Arbeit sowie einer grossen Herausforderung – insbesondere in finanzieller Hinsicht. Denn es stellte sich die Frage, wie die Sanierungsarbeiten des barocken Funds vermutlich aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts finanziert werden sollte.

Die Restauratorin hält fest: «Decken in diesem Zustand und in dieser Art findet man leider nur noch sehr selten.» Valentin Hehli

(3. Dezember 2021)

Im Kostenschätzungsbericht für die Sanierung und Konservierung der Decke heisst es:

«Die Art der Malerei, der Pinselduktus, die Gesamtkomposition und die technische Ausführung zeigen eine hohe künstlerische Qualität.»

Anhand der Gestaltung und Bemassung könnte die Decke in der anschliessenden, jetzt abgetrennten Küche ihre Fortsetzung finden. Doch eine Freilegung dort ist aus restauratorischer Sicht zum jetzigen Zeitpunkt nicht notwendig.

Besichtigung soll Teil von Stadtführungen werden

Die vorgefundenen Malereien mit schwungvollen grauschwarzen Grisaille-Kartuschen auf hellem Grund verlaufen über die gesamte Deckenfläche. Grosszügige Marmormalereien in Hellblau auf weissem Grund finden sich inliegend. Die Balken wurden dreiseitig ebenfalls mit Kartuschen bemalt. Rautenförmige Kartuschen schliessen den Raum ab. Im Lauf der Zeit wurde die Decke purifiziert und mit einer dunkelgrauen Temperafarbe überstrichen.

Blick vom obersten Laubenbalkon auf die alte Aarebrücke und die Brugger Vorstadt. Claudia Meier

(3. Dezember 2021)

Die Kostenschätzung für die Sanierung der Decke beläuft sich auf rund 34'000 Franken. Inzwischen hat sich die Bauherrschaft mit Unterstützung der kantonalen Denkmalpflege, die den Fund entsprechend gewürdigt hat, entschieden, die Decke zu erhalten.

Da sie künftig auch der Öffentlichkeit einen Einblick in die Brugger Wohnkultur ermöglichen soll, beispielsweise auf Stadtführungen, hat sich der Stadtrat entschieden, 12'000 Franken aus dem Altstadtfonds für die Sanierung zu sprechen. Die kantonale Denkmalpflege leistet einen Beitrag von 3000 Franken. Dafür sind die Hausbesitzer sehr dankbar. Für die Restfinanzierung läuft die Suche nach weiteren Partnern noch.

