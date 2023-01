Peter Belart in der SWR-Sendung "Ich trage einen grossen Namen"

Brugg Peter Belart erzählt in Fernsehsendung über sein Verhältnis zu Johann Heinrich Pestalozzi Nach über 45 Jahren ist Schluss. Die Sendung «Ich trage einen grossen Namen» auf dem Südwestrundfunk wird im Februar eingestellt. Nun tritt in einer der letzten Sendungen der Brugger des Jahres 2020 als Gast auf. Dazu organisierte der Verein Tourismus Region Brugg einen Anlass. Noah Merz Jetzt kommentieren 06.01.2023, 05.00 Uhr

Peter Belart war als Gast in der SWR-Sendung «Ich trage einen grossen Namen.» zvg

Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827) gilt als der Erzieher und Reformator des Schweizer Bildungssystems. Egal ob arm oder reich, Mädchen oder Junge, jedes Kind sollte seiner Meinung nach Zugang zu Bildung erhalten. Demnach nahm der gebürtige Zürcher mit seiner damaligen Frau während des 18. Jahrhunderts Dutzende Kinder auf seinem damaligen Landgut in Birr auf, um ihnen Wissen und praktisches Geschick zu vermitteln. Darauf basiert das heutige Schulsystem.

So kam die in Deutschland wohnhafte Schwester von Peter Belart auf die Idee, ihren Bruder für die Sendung «Ich trage einen grossen Namen» anzumelden. Die Sendung, ausgestrahlt und produziert vom Südwestrundfunk (SWR), wird seit 1977 in die Wohnstuben übertragen. Dabei treten jeweils Gäste auf, die mit einer berühmten Persönlichkeit aus der Vergangenheit verwandt sind oder eine nahe Beziehung haben.

Ein dreiköpfiges Rateteam hat derweil die Aufgabe, mit Hilfe von Fragen an den Gast, die Persönlichkeit ausfindig zu machen. Errät das Team den Namen, erzählt der Gast im anschliessenden Gespräch mit der Moderatorin Julia Westlake, wie die Beziehung zu Stande kam.

Die Familie Belart ist nicht blutsverwandt mit Pestalozzi

«Meine Schwester schaute die Sendung regelmässig. Und aufgrund unserer weitreichenden Beziehung zu Pestalozzi meldete sie mich für die Sendung an. Jedoch dachte ich nicht, dass der SWR mich ernsthaft als Gast einladen würde», verrät Peter Belart, Brugger des Jahres 2020.

Johann Heinrich Pestalozzi gilt als Vorreiter des heutigen Schweizer Bildungssystems. Bild

Blutsverwandt ist die Familie Belart mit Pestalozzi aber nicht. Gemäss Peter Belart ist die Verbindung darauf zurückzuführen, dass Pestalozzi einen Sohn hatte, Jean-Jacques, der Anna Magdalena Fröhlich aus Brugg heiratete. Doch schon bald starb Jean-Jacques und die nun verwitwete Frau vermählte sich darauf mit Laurenz Custer, einem engen Mitarbeiter von Johann Heinrich Pestalozzi. Das Ehepaar bekam drei Mädchen, die jüngste davon wurde Peter Belarts Ururgrossmutter Marianne Custer.

Die Sendung wird eine der letzten sein

Auf die Sendung bereitete sich der 72-Jährige mit Büchern vor, in denen das Leben von Pestalozzi dargestellt ist. Einzig sein familiärer Hintergrund mit Pestalozzi blieb bis anhin ein Familiengeheimnis, das schliesslich in der aufgezeichneten Sendung in Baden-Baden im Oktober gelüftet wurde. Peter Belart sagt:

«An diesem Tag war ich sehr fokussiert und habe alles um mich herum ausgeblendet. Ich kann mich ehrlich gesagt auch an nichts mehr erinnern.»

Wenige Monate danach strahlt der SWR die Sendung nun am Sonntag, 15. Januar, um 18.15 Uhr aus. Es wird eine der letzten Folgen nach 45 Jahren sein, bis dann im Februar Schluss ist. Seither wurden rund 1500 in den Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft, Kunst und Kultur tätige Nachfahren bedeutender Persönlichkeiten eingeladen.

Zur Absetzung sagt Clemens Bratzler, Programmdirektor vom SWR: «Die Entscheidung, ‹Ich trage einen grossen Namen› nicht mehr als Ratespiel fortzuführen, ist uns wahrlich nicht leichtgefallen. Wir wollen verstärkt in digitale Formate, vor allem in die ARD-Mediathek, investieren für diejenigen, die wir im linearen Fernsehen nicht mehr erreichen.»

Der Verein Tourismus Region Brugg organisiert im «Cinéma Odeon» in Brugg aufgrund der Teilnahme Peter Belarts in der Fernsehsendung einen Anlass. Michael Hunziker

Aufgrund des Auftritts vom Brugger Peter Belart im SWR und dem Bezug Pestalozzis zu Brugg lädt der Verein Tourismus Region Brugg zudem am besagten Sonntag um 17.45 Uhr ins «Cinéma Odeon» Brugg ein. Dort wird die 15-minütige Aufzeichnung auf der Kinoleinwand live gezeigt. Vorgängig erzählt Peter Belart einiges über Pestalozzis Wirken in der Region und davon, wie es zu dieser Fernsehsendung kam. Auch ein Apéro stehe danach für alle Anwesenden bereit, schreibt der Verein in seiner Medienmitteilung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen