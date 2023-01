Brugg: Golf brennt lichterloh - Auto völlig zerstört

Parkiertes Auto brennt komplett aus und hinterlässt grossen Schaden Argovia Today

Brugg Parkierter Golf brennt komplett aus In Brugg geriet gestern ein parkiertes Auto in Brand. Die Feuerwehr konnte den Übergriff auf ein angrenzendes Gebäude verhindern. 22.01.2023, 09.33 Uhr

Der Besitzer des Wagens war am Samstagnachmittag noch damit unterwegs gewesen und stellte ihn dann kurz nach 16.30 Uhr vor seiner Garage am Reinerweg in Brugg ab. Wenig später bemerkte ein Anwohner, dass das Auto Feuer gefangen hatte. Als die alarmierte Feuerwehr kurz danach eintraf, brannte der VW Golf lichterloh. Aufgrund der erhöhten Lage der Liegenschaft war der schwarze Qualm weitum sichtbar.