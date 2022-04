Brugg: Genossenschaft Altstadt übergibt Lokal an "Papa Oro's"

Brugg «Papa Oro's» und Liegenschaftsbesitzerin: «Wenn hier wieder Leben einkehrt, wird die ganze Altstadt profitieren» Zehn Jahre nach dem Erwerb der Liegenschaft hat die Genossenschaft Altstadt mit «risikoreichen Investitionen» das Gewerbelokal modernisiert. Warum sich mit «Papa Oro’s» im genossenschaftlichen Eckhaus in Brugg für die Familie Guevarra der Kreis schliesst. Claudia Meier Jetzt kommentieren 05.04.2022, 05.00 Uhr

Bereit für den Neustart sind (v. l., vorne) Tochter Anja, Vater Oro, Mutter Virginia, Tochter Tatjana Guevarra sowie von der Genossenschaft (hinten) Kaspar Ruoff, Thomas Baumgartner und Cordian Herrigel. Claudia Meier

Kleiderladen, Spielsalon, Bar Lounge und jetzt ein Lokal mit philippinischen Spezialitäten sowie einem Café: Das Haus mit den grossen Fenstern an der Hauptstrasse 66 in der Brugger Altstadt hat in den letzten Jahrzehnten immer wieder neue Leute angezogen.

Ein Bild aus dem Jahr 1924 zeigt das schmale Haus am heutigen Eckhaus. zvg

Doch erst nach der Fertigstellung der alten Aarebrücke im Jahr 1924 und dem damit verbundenen Abbruch eines schmalen Anbaus wurde daraus ein Eckhaus.

Die Genossenschaft Altstadt Brugg (GAB) hat die damals noch orangefarbene Liegenschaft am südlichen Brückenkopf 2012 erworben sowie kurz darauf energetisch saniert und die Wohnungen modernisiert. Nach dem «Number One»-Aus und dem Abtauchen des Wirts im Januar 2021 habe die GAB das Gewerbelokal räumen müssen sowie den Rückbau und den Innenausbau in Angriff genommen, berichtete GAB-Präsident Kaspar Ruoff an einer Medienorientierung am frühen Montagabend. Aus sechs ernsthaften Bewerbungen hat die GAB entschieden, das Lokal neu der Papa Oro’s GmbH zu vermieten.

Der Innenausbau war ein finanzieller Hosenlupf

Entstanden ist ein helles Restaurant mit einer vollwertigen Gastroküche, einer komplett neuen Elektro- und einer grossen Lüftungsanlage. «Wir sahen uns mit grossen Unsicherheiten konfrontiert», sagte Kaspar Ruoff. Noch fehle ein Lüftungsteil der im Herbst bestellten Anlage.

Die Genossenschaft Altstadt Brugg hat ihre Eckliegenschaft an der Hauptstrasse 66 nach zehn Jahren vollständig saniert. Claudia Meier

Vom GAB-Vorstand waren Cordian Herrigel für die Bauleitung und Thomas Baumgartner für den Innenausbau zuständig. Dank eines freigelegten Treppenabgangs konnten die Toiletten ins Untergeschoss und die Küchenfläche mehr als verdoppelt werden.

Die Toiletten sind neu im Untergeschoss. Claudia Meier

«Ich bin froh, haben wir uns für diesen Weg entschieden», sagte Cordian Herrigel auf einem Rundgang. Von einem finanziellen Hosenlupf und viel Fronarbeit sprach Thomas Baumgartner. Allein die Gastroküche und Lüftung schlugen mit 150'000 bis 200'000 Franken zu Buche. Baumgartner betonte:

«Die Gesamtkosten für den Innenausbau belaufen sich auf rund 400’000 Franken. Das sind risikoreiche Investitionen, die sich hoffentlich auszahlen werden.»

Zuversichtlich fügte er an: «Wenn hier wieder Leben einkehrt, wird die ganze Brugger Altstadt davon profitieren.»

Kleine Unternehmen haben Anteilscheine gezeichnet

Dass die GAB ihre Mitgliederzahl von 25 im Gründungsjahr auf 68 erhöhen konnte, hat auch damit zu tun, dass lokale, am Umbau beteiligte Unternehmen bereit waren, Anteilscheine zu zeichnen, so Kaspar Ruoff. Waren es zu Beginn vor allem Altstadtbewohnende, welche die Weiterentwicklung im Liegenschaftsmarkt aktiv mitgestalten wollten, so sei die GAB inzwischen breiter aufgestellt.

So sah das Haus der Genossenschaft Altstadt Brugg im August 2013 aus. Michael Hunziker

Mit dem fertig sanierten Eckhaus und dem neuen Gas­trokonzept erbringt die GAB den Tatbeweis, dass sie sich mit Geschäfts- und Wohnräumlichkeiten für nachhaltige Lösungen einsetzt, die auch der Bevölkerung etwas bringen. «Das Erdgeschoss in diesem markanten Haus ist unsere Visitenkarte», so Baumgartner. Auch die drei Wohnungen seien seit diesem Jahr wieder alle vermietet.

«Papa Oro’s» baut das Angebot in Brugg aus

Für die Gastrofamilie Guevarra, die in Baden bereits an zwei Standorten philippinische Spezialitäten anbietet, schliesst sich in Brugg sozusagen der Kreis. «Wir sind in Windisch aufgewachsen und waren oft in Brugg unterwegs», erzählte Anja Guevarra mit ihrer vier Monate alte Tochter Hiraya auf dem Arm. Die Lokalbetreiber verstehen sich mit ihren – auch veganen – philippinischen Spezialitäten als Ergänzung zum bestehenden Angebot im Brugger Zentrum.

Das neue Angebot von «Papa Oro's» in Brugg. Claudia Meier

Während Vater Oro mit seiner Kochkunst dem Unternehmen den Namen gegeben hat, ist Mutter Virginia vor allem für die traditionellen Desserts wie Ube Cake zuständig. Geöffnet ist «Papa Oro’s» von Montag bis Samstag von 11 bis 20 Uhr.

Unter dem Label «Kape Hiraya» kommen Kaffeeliebhaber jeweils von 9 bis 17 Uhr in den Genuss von einem variantenreichen Angebot. Als Barista betritt Anjas Partner Leander Seifeddine damit in Brugg Neuland. Am Samstag, 9. April, wird die Eröffnung an der Hauptstrasse 66 ab 10 Uhr gefeiert. «Wir sind so dankbar, dass es jetzt so weit ist», sagt Papa Oro.

