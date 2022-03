Brugg: Wann Marco Polo seine Altstadtliegenschaft verkauft hat

Brugg «Ohne Verkauf wären wir wohl irgendwann Konkurs gegangen»: Warum Marco Polo keine Altstadtliegenschaft mehr besitzt Das Unternehmen von FCA-Sportchef Sandro Burki erhielt 2019 von der Stadt über 25'000 Franken für den Umbau. Nun ist es abgezogen. Warum die Marco Polo Business Apartments AG vor einer Woche noch so tat, als gehöre ihr das Eckhaus mit dem früheren Hotel und Café. Claudia Meier Jetzt kommentieren 01.03.2022, 05.00 Uhr

Das Eckhaus mit der Terrasse an der Albulagasse 16 gehört neu der Investorengruppe Geneva Trust. Claudia Meier (31- März 2020)

Die Coronapandemie hat einige Businesspläne auf den Kopf gestellt. So auch jenen der Marco Polo Business Apartments AG mit Verwaltungsratspräsident Sandro Burki, FCA-Sportchef. Das kleine Hotel und das schmucke Café an der Albulagasse 16 in Brugg wurden geschlossen. In die möblierten Zimmer zogen schon bald Dauermieter.

Bei der offiziellen Einweihung im März 2019 (v.l.): Verwaltungsratspräsident und FCA-Sportchef Sandro Burki, Stadtammann Barbara Horlacher und Stadtrat Jürg Baur freuten sich über den Umbau und das schmucke Hotel. Michael Hunziker

Als die AZ vergangene Woche mit Marco-Polo-Geschäftsführer René Holenweger sprach, gab er bereitwillig Auskunft zu den Bezügen, die das Unternehmen für den qualitativ hochstehenden Umbau des Eckhauses aus dem Brugger Altstadtfonds bekam. Mit keinem Wort wurde erwähnt, dass Marco Polo gar keine Liegenschaft mehr besitzt in Brugg.

Erst am anderen Tag war im «Bremgarter Bezirks-Anzeiger» (BBA) zu lesen, dass sich die Marco Polo Business Apartments AG von drei Liegenschaften in Wohlen, Bremgarten und Brugg getrennt habe. Der Gastrobereich bleibe hingegen beim Unternehmen, in der verkauften «Sonne» in Bremgarten ist Marco Polo neu Pächter.

Marco Polo hat das Haus per 31. Dezember 2021 verkauft

Aufgekauft hat die Gebäude eine Gruppe von Investoren mit dem Namen «Geneva Trust». Über diese ist im Detail nichts Weiteres bekannt. Burki erklärt den vor Monaten gefällten Entscheid im BBA so:

«Wenn sich die Coronasituation nicht verbessert hätte, wären wir ohne den Verkauf wohl irgendwann in Konkurs gegangen.»

Auf die Frage, warum er vor einer Woche so getan habe, als gehöre das Brugger Eckhaus noch Marco Polo, sagt René Holenweger: «Der Zeitpunkt war ungünstig.» Geneva Trust habe in Brugg Haus und Garten per Ende 2021 gekauft. Letzterer wurde zu Marco Polos Zeiten allerdings nie instand gestellt.

Trotz mehrmaliger Ankündigungen wurde der Garten von Marco Polo Business Apartments AG in Brugg nie instand gestellt. Claudia Meier (1. April 2021)

Im Jahr 2019 zahlte die Stadt Brugg aus dem Altstadtfonds über 25'000 Franken an Marco Polo. Speziell an dieser Finanzspritze war, dass auch die Restauration der Deckenmalerei im ersten Stock unterstützt wurde. Um die Vergabebedingen zu erfüllen, müsste der Raum zugänglich sein. Marco Polo will sich nicht mehr dazu äussern.

