Brugg: Warum vier Jahre kein Geld aus dem Altstadtfonds floss

Brugg Nur Wenige wussten davon – Warum vier Jahre kein Geld aus dem Altstadtfonds floss und wie viel noch drin ist Im Jahr 2009 erliess die Stadt Brugg die Richtlinien für die Gewährung von Beiträgen aus dem Altstadtfonds. Doch die Besitzer, die ihre Liegenschaften umbauten oder sanierten, hatten davon offenbar keine Kenntnis. Denn das Startkapital von 764'000 Franken blieb vorerst unangetastet. Nun steht sogar eine Ausnahme an. Claudia Meier 22.02.2022, 05.00 Uhr

Für das Haus der Genossenschaft Altstadt Brugg (ganz rechts) und das «Flusshaus» (links davon) wurden Gelder aus dem Altstadtfonds bewilligt. Valentin Hehli (3. Dezember 2022)

Holzfenster mit Sprossen statt Kunststofffenster oder Biberschwanzziegel statt Flachziegel: Wer in der Brugger Altstadt eine Liegenschaft renovieren will, hat sich an viele Vorschriften zu halten, was in der Regel auch mit höheren Ausgaben verbunden ist. Aus diesem Grund wurde schon in der früheren Bau- und Nutzungsordnung (BNO) ein «Fonds zur Erhaltung der Altstadt und der besonderen Bauwerke» in Aussicht gestellt.