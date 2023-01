Stadt Brugg führt elektronische Geschäftsverwaltung Gever ein

Brugg Nun will auch der Stadtrat die elektronische Geschäftsverwaltung einführen – vier Jahre nach der Gemeinde Windisch Stück für Stück lösen sich die Krusten, die sich über Jahrzehnte in der Brugger Stadtverwaltung gebildet haben. Damit die Digitalisierung weiter vorangetrieben werden kann, wird der Einwohnerrat Ende Januar über einen Kredit von 135'000 Franken entscheiden. Claudia Meier 10.01.2023, 05.00 Uhr

Die Stadtkanzlei befindet sich im gelben Brugger Stadthaus. Claudia Meier

Viele Aufgaben auf öffentlichen Verwaltungen werden komplexer, Projekte umfangreicher und die Kommunikationskanäle vielfältiger: Geplant sei die Einführung der elektronischen Geschäftsverwaltung (Gever), sagte Bruggs Stadtammann Barbara Horlacher, als sie im Januar 2019 die Leitsätze für die Amtsperiode vorstellte. Inzwischen ist dieses Geschäft so weit ausgearbeitet, dass es dem Einwohnerrat an der kommenden Sitzung vom 20. Januar zum Entscheid unterbreitet werden kann.

Der Stadtrat beantragt in seiner Botschaft für dieses Vorhaben einen Verpflichtungskredit in der Höhe von 135'000 Franken. In einer elektronischen Geschäftsverwaltung werden laut der Exekutive eine effiziente Aktenführung und Ablaufsteuerung mit Zuteilen, Ausführen und Nachverfolgen von Aufgaben mit der Geschäftskontrolle zusammengeführt. Verschiedenen Kantonen und Gemeinden setzen solche digitalen Geschäftslösungen schon seit Jahrzehnten ein.

Die Papiermengen können verringert werden

Im November 2019 verabschiedete der Stadtrat Brugg die ICT-Strategie für die Jahre 2020 bis 2024. Demnach sollen der Bevölkerung und der Wirtschaft zukünftig vermehrt digitale Dienstleistungen angeboten werden. Kurz: Es geht um optimierte und effizientere Geschäftsabläufe.

«Gerade der Umstand, dass die Stadtverwaltung in verschiedenen Liegenschaften dezentral untergebracht ist, macht es notwendig, dass durch einen abteilungsübergreifenden Einsatz der digitalen Medien der Zugriff auf die Unterlagen durch die berechtigten Mitarbeitenden ohne Zeitverzögerung und unabhängig vom Arbeitsort möglich wird», heisst es in der Botschaft weiter. Dadurch könnten die Papiermengen reduziert und das mehrfache Ablegen oder Abspeichern der gleichen Schriftstücke vermindert werden.

Der Stadtrat Brugg mit Roger Brogli (v.l.), Stadtschreiber Matthias Guggisberg, Frau Stadtammann Barbara Horlacher, Reto Wettstein, Jürg Baur und Vizeammann Leo Geissmann. zvg/René Schneider

Gever sei die Voraussetzung für durchgängige und automatisierte organisations- und systemübergreifende Geschäftsabläufe. Zum Nutzen ist festgehalten, dass auch die Stadtratsentscheide zukünftig elektronisch vorbereitet und abgewickelt werden sollen.

Neue Dokumentenvorlage und Intranet

Zu den Zielen zählen eine grössere Transparenz und Bürgernähe durch rasche und umfassende Bereitstellung von Informationen für die Öffentlichkeit sowie Rationalisierung, Beschleunigung und Fehlerminimierung von Verwaltungsprozessen. Für alle Gremien werden mit Gever ortsunabhängige Sitzungen ermöglicht.

Der Stadtrat stufte aus den eingegangenen Offerten die CMI Lösungsplattform der CM Informatik AG als die passendste Variante ein. Damit bestehen auch Synergien mit umliegenden Gemeinden und der Schule Brugg. So arbeitet beispielsweise auch die Nachbargemeinde Windisch seit Dezember 2019 mit CMI, wie deren Gemeindeschreiber Stefan Wagner auf Nachfrage bestätigt.

Ausserdem hat sich der Stadtrat Brugg entschieden, mit dem Einsatz von Gever das Corporate Design zu überarbeiten, um ansprechendere Vorlagen zu erstellen, und mit der Einführung des Intranets organisationsweit einfacher kommunizieren zu können.

Am 1. Januar 2024 erfolgt die Umstellung

Die Grobplanung für die Gever-Einführung sieht in diesem Jahr die Erstellung eines Berechtigungskonzepts bis Ende April vor. Nach der Realisierungsphase werden im November/Dezember alle Anwenderinnen und Anwender geschult. Läuft alles nach Plan, kann am 1. Januar 2024 auf die digitale Geschäftsführung umgestellt werden – vier Jahre nach der Gemeinde Windisch.

Der Brugger Verpflichtungskredit von 135'000 Franken beinhaltet für die Überarbeitung des Corporate Design 15'500 Franken und für das Intranet 19'250 Franken. Da der ICT-Markt sehr dynamisch sei, könnten bis zur konkreten Auftragsvergabe bei den Teilprojekten neue Lösungsvarianten und Preismodelle zu Kostenverschiebungen führen, hält der Stadtrat fest. Deshalb sind im Kredit Reserven in der Höhe von 20 Prozent mitberücksichtigt.

Ab 2024 fallen jährlich wiederkehrende Kosten von gut 65'000 Franken inklusive Mehrwertsteuer an. Diese Lizenz- und Unterhaltskosten werden laut Stadtrat in das jeweilige Budget eingestellt.

Einwohnerratssitzung Brugg Freitag, 20. Januar, 19.30 Uhr, Rathaussaal.