Brugg Noch viele Rechnungen offen: Der «Number One»-Wirt ist abgetaucht Nach Verfügungen und Zahlungsbefehlen, die im Amtsblatt des Kantons Aargau publiziert wurden, gibt es weitere Details zum «Number One»-Betreiber in Brugg. Die Genossenschaft Altstadt Brugg nimmt zum Gerücht, dass die Liegenschaft an der Hauptstrasse 66 verkauft werden soll, Stellung. Claudia Meier 06.05.2021, 05.00 Uhr

Ehemalige Number One Lounge an der Hauptstrasse 66 in Brugg. Claudia Meier

(5. Mai 2021)

Im Amtsblatt des Kantons Aargau werden seit Februar Verfügungen und Zahlungen publiziert, die den ehemaligen Betreiber der Number One Bar in Brugg betreffen. Das Gewerbelokal und seine Mietwohnung im ersten Stock der Liegenschaft an der Hauptstrasse 66, die der Genossenschaft Altstadt Brugg (GAB) gehört, sind seit zirka Ende Januar dieses Jahres verwaist.