Brugg reicht beim Kanton Anfragegesuch zum Aaresteg im Umiker ein

Brugg Neun Jahre nach Vorstoss: Die Stadt hat beim Kanton ein Anfragegesuch zum Aaresteg im Umiker Schachen eingereicht Mit einem Steg zwischen den Ortsteilen Brugg und Umiken soll eine wichtige Lücke im Netz für den Langsamverkehr geschlossen werden. Der Einwohnerrat sprach vor zwei Jahren einen Kredit für eine Anfrage beim Kanton. Doch die Eingabe verzögerte sich – bis jetzt. Claudia Meier 03.10.2022, 16.55 Uhr

Beim ehemaligen Stauwehr zwischen Brugger Badi und Umiker Schachen könnte mit einem Steg ein Übergang für den Langsamverkehr entstehen. Claudia Meier (12. August 2022)

Lässt sich ein bequemer Übergang über das bestehende Dachwehr zwischen der Badi Brugg und dem Umiker Schachen für den Fuss- und Veloverkehr realisieren? Diese Frage beschäftigt die Brugger Politik seit Jahren. Der Einwohnerrat Brugg überwies 2013 mit grossem Mehr ein Postulat des damaligen FDP-Einwohnerrats Alois Wyss zur Prüfung eines Fussgängerstegs für die Bevölkerung an besagter Stelle.

Konkrete Antworten zur Machbarkeit sind bisher jedoch ausgeblieben. Daran änderte auch der Umstand nichts, dass das Stadtparlament im September 2020 einen Planungskredit von 58'287 Franken guthiess für die Erarbeitung eines Anfragegesuchs an den Kanton.

Die Axpo führte 2018 einen Fliessversuch beim Dachwehr in Brugg durch, wo der Umikersteg geplant ist. Michael Hunziker

Auf Nachfrage der AZ, warum die Eingabe nicht erfolgt sei, antwortete die Stadt Mitte August 2022, dass der Stadtrat das Gesuch ein erstes Mal gesichtet und Präzisierungen angeregt habe. Voraussichtlich Anfang September werde die Eingabe an den Kanton erfolgen. Das ist inzwischen passiert, wie die Stadt am Montag in einer Mitteilung schreibt. Das Gesuch wurde zusammen mit dem 87-seitigen Bericht «Aaresteg Umiker Schachen – Variantenstudium» Ende September eingereicht.

Im Kommunalen Gesamtplan Verkehr aufgenommen

Der Stadtrat hält fest: «Ein Anfragegesuch an den Kanton Aargau soll das Vorhaben nun einen Schritt weiterbringen.» Der Bedarf einer Stegverbindung habe an Bedeutung gewonnen mit der Ortsplanrevision «Raum Brugg Windisch», denn die Bevölkerung habe sich 2014 im Mitwirkungsprozess deutlich dafür ausgesprochen.

Mit dem Ziel, das Fuss- und Velowegnetz attraktiv, lückenlos und sicher zu gestalten, wurde der Steg in den Kommunalen Gesamtplan Verkehr (KGV) und in das Landschaftsentwicklungsleitbild (NLEK) aufgenommen. Zudem ist das Vorhaben laut dem Brugger Stadtrat im Agglomerationsprogramm Aargau-Ost 3. Generation enthalten.

Diese Visualisierung aus dem Jahr 2016 zeigt eine direkte Fussgängerverbindung über die Aare von der Brugger Badi nach Umiken. zvg

Mit der Verankerung des Bauvorhabens in der Ortsplanung (insbesondere im 2017 genehmigten KGV) wurden erste Planungen in Angriff genommen. In der Mitteilung heisst es weiter:

«Es zeigte sich bald, dass diese aufgrund der Örtlichkeiten ausserhalb der Bauzone sehr anspruchsvoll werden und ein einfaches Baugesuch nicht ausreichen würde.»

Nach verschiedenen Sondierungen beschloss der Stadtrat 2020, mit den kantonalen Ämtern ein Anfragegesuch auszuarbeiten. Dieses soll bereits vor einem eigentlichen Baugesuch gesamtheitliche Abklärungen in raumplanerischer und landschaftlicher Sicht sowie in rechtlichen Belangen beinhalten.

Das vor wenigen Tagen eingereichte Anfragegesuch soll zeigen, inwiefern Klärungs- oder Anpassungsbedarf besteht beziehungsweise allfällige Konfliktpunkte vorliegen. «Obwohl die Stellungnahme des Kantons nicht rechtlich bindend ist, bietet sie wichtige Anhaltspunkte für das weitere Vorgehen», schliesst der Stadtrat.