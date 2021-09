Brugger Stadtratswahlen: Das sagen Kandidatinnen und Kandidaten

Brugg Neumarktplatz, zentrale Verwaltung oder Fusion: Das sagen die Stadtratskandidatinnen und -kandidaten Vier Bisherige und sechs Neue kämpfen am 26. September um einen Stadtratssitz in Brugg. Lassen sich die Kandidatinnen und Kandidaten bei der Beantwortung von sechs ausgewählten Fragen aus der Reserve locken? Michael Hunziker Jetzt kommentieren 15.09.2021, 05.00 Uhr

Blick auf das Stadthaus in Brugg: Wer schafft den Sprung in die Stadtregierung? Die Wahlen werden es zeigen.

Was denken Sie, wenn Sie über den Neumarktplatz spazieren?

Barbara Horlacher (Grüne, bisher, Stadtammann): Ich freue mich, dass uns der Einwohnerrat grünes Licht für die Neugestaltung des Platzes gegeben hat, und ich bin gespannt auf die Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens, mit dem die Planung gestartet werden soll. Persönlich würde ich mich neben einem neuen Bodenbelag über mehr Bäume und Sitzgelegenheiten freuen.

Leo Geissmann (Die Mitte, bisher, Vizeammann): Das Gartencafé auf dem Neumarktplatz ist leider verschwunden. Dadurch hat der Platz einen wichtigen Treffpunkt zum Verweilen und Zusammensitzen verloren. Ich wünsche mir, dass der neue Gastronomiebetrieb mehr bieten kann als nur Kebab und dass der Neumarktplatz weiterhin durch ein Gartencafé belebt wird.

Reto Wettstein (FDP, bisher): Ich wünsche mir einen Platz, wo sich Ankommende willkommen fühlen, sich die Bruggerinnen und Brugger treffen, zusammen im Schatten unter Bäumen essen, Kinder spielen, Musik erklingt. Gerne möchte ich das Aufwertungsprojekt Bahnhofplatz/Neumarkt als Stadt­ammann zusammen mit der Bevölkerung und dem Gewerbe verwirklichen.

Jürg Baur (Die Mitte, bisher): Stolpersteine, Neugestaltung, Handlungsbedarf . . . Das zentrale Stadtgebiet rund um den Neumarkt bildet ein wichtiges Scharnier zwischen Altstadt, Campus und Windisch. Dieser Bedeutung und dem Potenzial muss dringend Rechnung getragen werden. Ich wünsche mir eine attraktive Begegnungszone mit einem Portal in eine grosszügige Campuspassage.

Rita Boeck (SP, neu): Ich denke an die Zukunft, stelle mir den Ort in neuer Pracht vor: Nach dem Einkaufen schlendere ich über den ebenen Platz. Vorbei am Wasserspiel setze ich mich ins offene Bistro unter den Bäumen und beobachte planschende Kinder. Daneben auf Bänken sehe ich Jugendliche zusammensitzen und ein Paar, das sich eine Pause gönnt. Schön ist der Neumarktplatz!

Roger Brogli (parteilos, neu): Je nach Jahreszeit präsentiert sich der Neumarktplatz ganz verschieden. Mit Blick auf den kommenden Herbst und Winter mit Laub, Schnee und Eis wird der Sanierungsbedarf augenfällig, da die Klinkersteine nach all den Jahren an Griffigkeit verloren haben. Manchmal sind auch Stürze zu beklagen. Zudem wird der Platz durch Lieferanten und Anstösser stark befahren; die «roten Steine» verschieben sich und werden zu Stolperfallen.

Yvonne Buchwalder-Keller (FDP, neu): Der Neumarktplatz zeigt viele Facetten: Wenn dieser nass ist, wird er zur Rutschpartie. Seit ich als Mami mehr Turnschuhe als Stöckelschuhe trage, bin ich auf dem roten, unebenen Klinker weniger beinbruchgefährdet. Anstatt dass der «rote Platz» zum Flanieren und Verweilen einlädt, werden die Einkäufe zielorientiert getätigt. Anmächelig wäre anders.

Alexandra Dahinden (SP, neu): Der Neumarktplatz ist ein erstaunlicher Ort. Hier treffen sich Menschen aus den verschiedensten Kulturen: Ein «Dorfplatz», auf dem sich Bevölkerungsgruppen aus Brugg und der Region mischen. Das ist eine Stärke dieses Platzes. Wichtig ist, dass beim Projekt «Aufwertung Bahnhofplatz-Neumarkt» auf den integrativen Charakter des Platzes geachtet wird.

Yolanda Dätwiler (SVP, neu): Der Platz wirkt nicht einladend, ungemütlich und schmuddelig. Er ist schlecht gestaltet und wird in der Dunkelheit von vielen Bürgerinnen und Bürgern gemieden. So wird er zum Treffpunkt von düsteren Gestalten, sodass private Security-Firmen für Ruhe und Ordnung sorgen müssen. Das sollte den Stadtbehörden zu denken geben.

Adriaan Kerkhoven (GLP, neu): «Unter den Linden» auf dem «roten Platz» flanieren – Berlin oben, Moskau unten – das gibt’s nur in Brugg. Die Bäume tun wohl, hüten Mittagsgäste, Passanten, Kinder. Und wie wär’s erst, wenn sich die Einöde zwischen den Neumärkten und Bahnhofplatz zum lauschig grünen Begegnungsort mit Spielplatz, Cafés und erfrischenden Wasserspielen wandelt?

Wo soll die künftige – zentrale – Verwaltung angesiedelt sein und wie soll sie daherkommen?

Barbara Horlacher: Ich bin nach wie vor überzeugt vom Standort Alte Post. Unabhängig von Standort und konkretem Projekt erachte ich es aber als wichtig, dass wir bald eine Lösung für ein zentral gelegenes, hindernisfrei zugängliches Stadtbüro und zeitgemässe Arbeitsplätze für unsere Mitarbeitenden finden.

Leo Geissmann: Die Verwaltung soll an einem zentralen Ort gut erreichbar sein. Die Ansiedlung der Verwaltung im Zentrum in Kombination mit einer Wohnnutzung erachte ich als wichtig für die Belebung des Raums zwischen Neumarkt und Altstadt.

Reto Wettstein: Die neue Verwaltung ist erstens ein gut erreichbares Servicezentrum für die Einwohner, vor Ort und online. Sie ermöglicht zweitens eine gemeinsame, innovative Betriebskultur und nutzt den Digitalisierungsschub der letzten rund 18 Monate. Wegen Einsprachen am Standort Schulthess-Allee möchte ich auch Alternativen prüfen, zum Beispiel eine Entwicklung des Simmengut-Parks.

Jürg Baur: Die Zentralisierung der Verwaltung ist seit Jahren ein Thema. Ich bin der Meinung, dass die Verwaltung im Zentrum entstehen muss. Ich favorisiere das Areal, welches gemäss Gestaltungsplanverfahren zwischen Schulhess-Allee und Annerstrasse vorgesehen ist. Dabei ist ein ausgewogener Nutzungsmix bei einer angemessenen Verdichtung anzustreben.

Rita Boeck: Die zentrale Verwaltung Hauptstrasse/Schulthess-Allee ist notwendig. Der Standort ist geeignet. Alle Abteilungen sind an einem Ort, was eine Qualitätssteigerung ergibt. Die Kombi Verwaltung, neuer Wohnraum und Stadtbibliothek ist richtig. In Frage stelle ich das Konstrukt «Verkaufen und Zurückkaufen», die Menge der Gewerbeflächen und Volumen/Höhe des Baus.

Roger Brogli: Die momentane Situation ist blockiert und niemand weiss, wann der Schild «Schulthess-Allee-Annerstrasse» zur Bebauung zur Verfügung steht. Es gilt deshalb, mit Elan nach neuen zweckmässigen Alternativen zu suchen. Ziel ist es, möglichst alle Verwaltungsabteilungen zusammenzufassen und mit einem zentralen Empfang auszustatten.

Yvonne Buchwalder-Keller: Vermutlich bedarf die Stadt Brugg neuer Räume, um unter anderem auch den Ausbau der Digitalisierung und die Sicherheit der Systeme zu gewährleisten. Prozessvereinfachung bringt Kostenoptimierung und einheitliche Infrastruktur verbessert die Wertschöpfung. Die Schulthess-Allee scheint für mich ideal. Entscheidend für den Standort ist die Kosten/Nutzen-Analyse.

Alexandra Dahinden: Angesichts der seit Jahren vorhandenen Blockade plädiere ich für die Einrichtung eines zentralen Stadtbüros. Dieses soll als Informationsstelle und Drehscheibe für alle Anliegen an die Stadtverwaltung wirken und der Verwaltung ein Gesicht geben. Eine zentrale Verwaltung finde ich wichtig, eine zentrale Anlaufstelle ein erster Schritt.



Yolanda Dätwiler: Es ist zwar sinnvoll, dass die Dienstleistungen der Verwaltung unter einem Dach zusammengefasst werden. Ein Wohnquartier ist aber der falsche Ort. Ich stelle mir einen kundenfreundlich gestalteten Bau vor, der sowohl von Brugg als auch von Schinznach-Bad oder Umiken gut erreichbar ist, zum Beispiel das Steigerareal oder den Wildischachen.



Adriaan Kerkhoven: Kundenfreundlich, effizient und einladend. Das an Private verbriefte, blockierte Bauprojekt gilt es zu lösen. Werden die Knebelverträge offengelegt, sind die Türen für die Anwohner- und Bürgerbeteiligung wieder offen. Respektvolle, nachhaltige Lösungen versöhnen, greifen. Windisch und Hausen will ich miteinbeziehen, Synergien nutzen, Kosten sparen.

Wenn Sie einfach so könnten: Wofür würden Sie 10 Mio. Steuerfranken ausgeben?

Barbara Horlacher: Für mehr Kultur, Freizeit, Sport, Klimaschutz, Ökologie und die Anerkennung von sozialem und gesellschaftlichem Engagement.

Leo Geissmann: Ich würde die Ressourcen freimachen für eine Steigerung der Aufenthaltsqualität in den «grünen» Inseln im Stadtgebiet (Pärke und Spielplätze) und im Naherholungsbereich rund um die Stadt. Beispielsweise würde ich die Parkplätze im Simmengut-Park in den Boden verlegen und den Park zu einem attraktiven Begegnungsort umgestalten.

Reto Wettstein: 1. Kultur/Attraktivität, 2. Produktivität/IT, 3. Infrastruktur. Vorab würde ich 5 Mio. anlegen. Mit einer Rendite von 3 bis 7% ergibt dies jährlich 150'000 bis 350'000 Franken, welche ich für Kultur und ein attraktives Brugg ausgeben würde. Von den verbleibenden 5 Mio. würde ich 3 Mio. in produktivitätssteigernde, intelligente IT-Lösungen investieren. Mit den verbleibenden 2 Mio. würde ich dringend benötigte Infrastrukturprojekte planen.

Jürg Baur: Zu dieser Frage habe ich einen langen Wunschzettel: Der Stadtraum rund um den Bahnhof soll sich weiterentwickeln; wir bauen die neue Mittelschule in Brugg-Windisch; wir können bald attraktive und lauschige öffentliche Räume geniessen; wir stärken unseren Wirtschafts-, Wohn- und Freizeitstandort und bieten Möglichkeiten für Kultur und Sport.

Rita Boeck: Ich investiere in die Gebäude der Stadt: energetische Sanierungen, Wohnraum schaffen (Zimmermannhaus etc.), begrünte Fassade an der zentralen Verwaltung, viele Bäume pflanzen in der Stadt. Ich unterstütze das Ferienhaus Salomonstempel, wo Schulklassen und Kinder aus Brugg Verlegungs- und Ferienwochen verbringen, mit einem grosszügigen Geldbetrag.

Roger Brogli: Für mich gäbe es zwei mögliche Szenarien: a) Umsetzen des bereits vorhandenen Projekts «Aufwertung Bahnhofplatz-Neumarktplatz». b) Sofern die Realisierung unter Punkt a) nicht innerhalb von vier Jahren erfolgt, ist die energetische Sanierung aller städtischen Liegenschaften umzusetzen. Das wäre ein echter Beitrag zur Energiestadt.

Yvonne Buchwalder-Keller: Priorisiert werden sollen Projekte mit Aufwertung. Brugg kommt heute eher zögerlich und schlafmützig daher. Die Zentrumsgemeinde soll mit attraktiven Projekten Dynamik entwickeln und endlich latente Projekte vorantreiben. Das Vermögen soll Werte generieren in umweltbewussten Verkehr, in Kinderbetreuung, Kultur und konkrete Projekte für Vereine.

Alexandra Dahinden: Die Gemeinden sind für die Umsetzung der Familien- und Sozialpolitik zuständig. Hier besteht Luft nach oben. In Zusammenarbeit mit dem Kanton, der Region, Fachpersonen und Anspruchsgruppen würde ich in die Weiterentwicklung von bedarfsgerechten Angeboten für alle Altersgruppen und Familien investieren.

Yolanda Dätwiler: Ich würde die Areale Bahnhof, Neumarktplatz bis zur Fachhochschule neu gestalten, sodass ein urbaner Begegnungsraum entsteht. Ich würde diese Investitionen aber nicht mit Steuergeldern, sondern aus dem grossen Vermögen der Stadt bezahlen. Zudem würde ich das Geld nicht nur in Beton, sondern auch in das gesellschaftliche Leben investieren.

Adriaan Kerkhoven: Für einen Klimafonds, der die Lebensqualität Schritt für Schritt steigert, Menschen involviert, Blumen und Bäume pflanzt. So entstehen da und dort Biodiversitätshotspots, Wasserspiele, lokal wertschöpfende Kleinkraftwerke, Veloachsen und eine Verkehrsdrehscheibe: E-Bikes, E-Autos, E-Roller, mit Expressverbindungen über Wohlen und Zug ins Tessin.

Apropos Steuern: Sinkende Steuereinnahmen und steigende Ausgaben sind eine Herausforderung. Wie soll diese gemeistert und wie soll in Brugg der Pro-Kopf-Steuerertrag gesteigert werden?

Barbara Horlacher: Indem wir das in der Stadt vorhandene Innenentwicklungspotenzial für die Schaffung von Wohn- und Arbeitsraum nutzen, die Vereinbarkeit von Beruf- und Familie mit einem umfassenden schul- und familienergänzenden Betreuungsangebot und einer öffentlichen Tagesschule stärken und indem wir unser vielfältiges Kultur- und Freizeitangebot weiter ausbauen.

Leo Geissmann: Der Investitionsplan der Stadt Brugg weist einen grossen Investitionsbedarf aus für Schulraum, für Sport- und Freizeitanlagen, für Projekte beim Bahnhof und auf dem Neumarkt. Mit der zügigen Umsetzung dieser Projekte kann die Stadt Brugg ihre Standortattraktivität erhöhen und sich als lebenswertes Zentrum weiterentwickeln.

Reto Wettstein: Die Ausgaben werden mit einer Ausgabenbremse stabil gehalten. Hochwertiger Wohnraum an möglichst zentraler Lage, gute Sportinfrastruktur, Kultur- und Betreuungsangebote erhöhen die Anzahl erwerbstätiger Personen. Neuen Investoren und Anfragen für Firmenansiedlungen wird professionell, offen und interessiert begegnet. Der Steuerfuss soll attraktiv gehalten werden.

Jürg Baur: Das Spannungsfeld zwischen einem gesunden Stadthaushalt, attraktiven Steuerbedingungen und guten öffentlichen Leistungen fordert uns auf, gemeinsame Prioritäten zu suchen und zu definieren. Die entsprechenden Kostentreiber sind zu analysieren.

Rita Boeck: Die Stadt verfügt über ein Vermögen von 97 Mio. Geld muss investiert werden, wir wissen nie, wie viel es morgen noch wert ist. Investitionen in die Stadtgestaltung und an kulturelle Institutionen dienen insgesamt der Steigerung der Lebens- und Standortqualität der Stadt. Hohe Standortqualität zieht gute Steuerzahlende und Unternehmungen an.

Roger Brogli: Es gilt in den folgenden Jahren, das Notwendige vom Wünschbaren zu trennen. Der bauliche und betriebliche Unterhalt, der mir sehr am Herzen liegt, ermöglicht auf die Dauer einen soliden Finanzhaushalt. Denn Unterhalt ist Werterhalt. Mit einem gesunden Finanzhaushalt bleibt oder steigt die Attraktivität unserer Stadt und mit ihr auch die Pro-Kopf Steuereinnahmen.

Yvonne Buchwalder-Keller: Im Vordergrund steht eine saubere Finanzplanung. Ein attraktiver Steuerfuss bedingt, dass Brugg lebendig agiert mit Lebensqualität, Arbeitsplätzen vor Ort und ausgeglichener Betriebsrechnung. Das Zauberwort heisst Kostendämpfung. Die Ursache für die starke Kostenentwicklung muss analysiert werden. Überparteiliche Zusammenarbeit ist gefragt.

Alexandra Dahinden: Die Stadt Brugg ist eine attraktive Gemeinde mit einem hohen Finanzvermögen und einem niedrigen Steuerfuss. Setzt sie nicht nur auf Erhalt des Vermögens, sondern investiert Teile davon in Projekte, die der Bevölkerung zugutekommen, wird sie ihre Anziehungskraft weiter erhöhen und langfristig mehr Steuerein­nahmen generieren.

Yolanda Dätwiler: Schlanke Verwaltung und niedrige Betriebskosten ermöglichen einen konkurrenzfähigen Steuerfuss. Nur so wird Brugg für gute Steuerzahlende und Firmen attraktiv. Diese schaffen wiederum wertvolle, qualifizierte Arbeitsplätze und Lehrstellen. Dann gelangt Brugg von einer Abwärts- in eine Aufwärtsspirale.

Adriaan Kerkhoven: Wird in nachhaltige Infrastruktur, Bildung und Kultur investiert, zieht’s Unternehmer an. Der Bildungsstandort wird Qualitätsindustrie, der Kurstandort mit Habsburg, Jurapark und lokalem Label den Tourismus beleben. Im neuen Hightechareal wird geforscht, produziert, in Seilparks am Waldrand vergnügt, entspannt und ökologisch gewohnt.

Wie soll das regionale Verkehrskonzept Oase dereinst umgesetzt werden?

Barbara Horlacher: Im Dialog mit der Bevölkerung und den Gemeinden der Region und unter Wahrung der Interessen der Stadt Brugg. Das bedeutet für mich: grösstmöglicher Schutz von Natur- und Naherholungsräumen und weniger Verkehr in unseren Wohnquartieren.

Leo Geissmann: Mit dem Projekt Oase soll die Stadt und insbesondere der Wohnraum entlang der Hauptverbindungsstrassen vom Durchgangsverkehr befreit werden. Gleichzeitig soll Raum für den Langsamverkehr und den öV geschaffen werden. Enorm wichtig ist, dass diese Entlastungsstrasse über weite Strecken unterirdisch gebaut wird.

Reto Wettstein: Vorbemerkung – es soll umgesetzt werden. So kann Brugg-Windisch vom zunehmenden Durchgangsverkehr grösstenteils befreit und der angrenzende Stadtraum aufgewertet werden. Die Untertunnelung der Aare dient dem Natur- und Umweltschutz. Auch ich befürworte einen möglichst langen Tunnel, möchte dazu aber noch das Preisschild und weitere Konsequenzen kennen.

Jürg Baur: Nach der Festsetzung der kantonalen Vorhaben müssen die nächsten Schritte in unserer Region gemeinsam und koordiniert angegangen werden. Dabei ist eine gesunde Abstimmung von Siedlung, Verkehr und Freiraum sicherzustellen. Gleichzeitig sollen projektabhängige Szenarien für die Gestaltung unserer Stadt einbezogen werden. Eine Tunnelverlängerung unterstütze ich.

Rita Boeck: Brugg wird zum Schwerverkehrskorridor zur A1/3. Das Aufeld, neben Wasserschloss/Auenschutzgebiet, wird durchquert von einer erhöhten Autobahnzufahrt. Brugg beginnt in Lauffohr an der Steinbruchstrasse. Soll Lauffohr diese Mehrbelastung alleine weitertragen? Nein. Wenn eine Umfahrung Brugg, dann mindestens mittels Tunnel unter ganz Brugg hindurch bis zur Südwestumfahrung.

Roger Brogli: Es ist unbestritten, dass der aktuelle Durchgangsverkehr eine grosse Belastung darstellt und eine neue Verkehrsführung erfordert. Bekanntlich dürfte die Realisierung, sofern je bewilligt, frühestens 2035 abgeschlossen sein. Es gilt somit mögliche Alternativen, die in einer kürzeren Frist und wesentlich günstiger gebaut werden können, zu suchen.

Yvonne Buchwalder-Keller: Die Oase soll das Zentrum Brugg-Windisch vom Durchgangsverkehr entlasten. Die Strasse soll möglichst weit unterirdisch geführt werden, vor allem auch beim Bahnhof, damit das Areal städtebaulich weiterentwickelt werden kann. Grosses Potenzial sehe ich auch in den geplanten Velo­vorzugsrouten und der Verbesserung des öV.

Alexandra Dahinden: Die Oase baut auf Lösungs­strategien der Vergangenheit. Wie könnte ein Verkehrssystem aussehen, das klimaverträglich ist und nachhaltige Lösungen bietet? Ein zukunftsfähiges Projekt braucht neue Ideen und mehr Mut. Der Bau von weiteren Strassen hat das Problem noch nie gelöst. Deshalb empfehle ich einen Neustart.

Yolanda Dätwiler: Die Stadt Brugg soll vom Durchgangsverkehr entlastet werden. Dazu braucht die Umsetzung das Verkehrskonzept Oase und eine Tunnelverlängerung in Richtung Südwestumfahrung Brugg. Je mehr Strasse unter den Boden verlegt wird, desto mehr werden die Natur und die Wohnqualität der Stadt geschont.

Adriaan Kerkhoven: Meine Schlüssel sind: Klimaschutz, Effizienz und Qualität. Es braucht die Nutzung und Vernetzung aller, auch digitaler Verkehrsträger, einen starken öV (Bahnhof Brugg West), Velo- und Fussgängerachsen (Campuspassage), einen verflüssigten Individualverkehr und eine auf Effizienz getrimmte Umlagerung des Schwerverkehrs.

Warum sollen Brugg und Windisch in den nächsten zehn Jahren fusionieren? Oder warum nicht?

Barbara Horlacher: Wichtiger als die Frage nach einer Fusion scheint mir, dass die Gemeinden das Potenzial einer engen Zusammenarbeit im Rahmen konkreter Projekte nutzen, so wie sie es bei der Vision Mitte, der Ansiedlung der FHNW oder der BNO-Revision getan haben und es aktuell im Projekt Stadtraum und mit dem gemeinsamen Engagement für eine Mittelschule tun.

Leo Geissmann: Es ist primär wünschenswert, dass die Zentrumsgemeinden prüfen, in welchen Aufgabenbereichen eine weitere Zusammenarbeit möglich, sinnvoll und effizient ist. Ebenso wünschenswert ist, dass die Zentrumsgemeinden die Zentrumslasten gemeinsam tragen. Um dies umzusetzen, könnte eine Fusion das richtige Mittel sein.

Reto Wettstein: Wichtig ist, dass Brugg und Windisch gemeinsame Gebiete zusammen entwickeln und Aufgaben, welche beide betreffen, gemeinsam angehen, wie beispielsweise erfolgreich im Raum Bahnhof. Ich bin weder ein Gegner noch ein Befürworter einer Fusion mit Windisch. In 10 bis 15 Jahren dürfte die Fusion Realität werden.

Jürg Baur: Nach dem deutlichen Nein des Brugger Souveräns im Jahr 2009 ist heute die Schonfrist für einen erneuten Versuch abgelaufen. Die anstehenden Aufgaben und Herausforderungen können wir nur mit gemeinsamen Kräften lösen. Damit wir eine starke Stimme im Kanton werden, müssen die Bahngleise zwischen den beiden Gemeinden «abgebaut» werden!

Rita Boeck: Diese Frage gilt es heute aus meiner Sicht mindestens nochmals abzuklären. Die Resultate erlauben dann zu entscheiden, ob eine allfällige Fusion ins Auge gefasst werden soll. Ob mit oder ohne Fusionsaussicht: Es ist notwendig, dass Brugg und Windisch zusammenarbeiten zum Wohl und für die Zukunft beider Gemeinden.

Roger Brogli: Heute sind Brugg und Windisch zwei gut funktionierende Gemeinden. Aus eigener Erfahrung arbeiten die beiden Verwaltungen konstruktiv zusammen. Es besteht somit kein zwingender Handlungsbedarf, eine Fusion zu forcieren; sofern die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger beider Kommunen ein Zusammengehen beschliessen, ist dieser demokratische Entscheid analog Lauffohr, Umiken und Schinznach-Bad umzusetzen.

Yvonne Buchwalder-Keller: Fusionen von Gemeinden sind meistens emotional behaftet. Dies trifft auch bei Brugg und Windisch zu. Knackpunkte sind Finanzen und unterschiedliche Kulturen. Eine Fusion in einigen Jahren befürworte ich, da ich in erster Linie die Vorteile bei der Raumplanung und der Organisation von Schule und Verwaltung sehe. Synergien können besser genutzt werden.

Alexandra Dahinden: Für mich steht die Pflege einer stabilen Partnerschaft zwischen Brugg und Windisch an erster Stelle. Eine Begleitgruppe aus interessierten Personen beider Gemeinden könnte bei gemeinsamen Projekten Impulse und Feedback geben. Das gäbe der «Heimat 52» neuen Schwung und würde zeigen, ob eine Fusion zielführend ist.

Yolanda Dätwiler: Allzu grosse Städte führen zu Anonymität und Zunahme der Kriminalität. Demokratische Prozesse funktionieren in kleinen Einheiten besser. Die Distanz zwischen den Behörden und Bürgern wird grösser. Natürlich müssen Synergien zwischen Gemeinden genutzt werden. Gegen regionale Betreibungs- und Zivilstandsämter ist nichts einzuwenden. Dazu braucht es aber keine Fusion.

Adriaan Kerkhoven: Als Vorbild dient mir die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft der Partnerstadt Rottweil. Vereint können Hausen, Windisch und Brugg Gemeindedienste, Kultur- und Sportangebote effizienter anbieten. Generationenhäuser mit Gärten, Quartierzentren, Bibliotheken, Kirchen wie Vereine stärken gleichzeitig Kultur, Tradition und Identitäten.