Auf dem Rütschi-Areal in Brugg soll neues Leben einkehren

Brugg Neues Leben soll einkehren in den alten Produktionsräumen auf dem Rütschi-Areal Das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt genehmigt den Gestaltungsplan «Rütschi-Hallen» in Brugg. Auf dem Areal sollen knapp 30 Wohnungen sowie rund 300 Quadratmeter Gewerbeflächen enstehen. Michael Hunziker 12.02.2022, 05.00 Uhr

Die Fabrikanlage ist ab den Fünfzigerjahren erstellt und erweitert worden. mhu (11. September 2019)

Ein weiterer Schritt bei der geplanten Neubelebung und Neunutzung der früheren Produktionsräume der Firma Rütschi Pumpen in Brugg: Das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt hat den Gestaltungsplan «Rütschi-Hallen» genehmigt. Am Freitag ist die Publikation im Amtsblatt des Kantons Aargau erfolgt.

Als Basis für den Gestaltungsplan, der Ende 2020 öffentlich auflag, war ein Richtprojekt erarbeitet worden. Auf dem rund 0,5 Hektaren grossen Areal unterhalb des Bahndamms, so die Absicht, entstehen knapp 30 Wohnungen sowie rund 300 Quadratmeter Gewerbeflächen. Wesentliche Elemente des architektonisch wertvollen Bestands bleiben erhalten. Das bestehende Fabrikgebäude soll aber mit verschiedenen Aufbauten ergänzt werden. Zu Gunsten eines begrünten Innenhofs erfolgt auch ein Teilabbruch.

Wie auf dieser Visualisierung soll sich das Rütschi-Areal dereinst präsentieren. zvg/p-4 AG

Die 1946 gegründete Pumpenfabrik K. Rütschi produzierte verschiedene Spezialpumpen und Zentrifugalpumpen für Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen sowie für die Bereiche Heizung, Chemie, Industrie und Reaktortechnik. Ab den Fünfzigerjahren erfolgten der Bau und die Erweiterungen der Fabrikanlage an der Ecke Herzogstrasse/Dammweg. Es entstanden Verwaltungs- und Bürogebäude, eine Produktionshalle mit Lager, Werkstatt und Spedition.

1970 expandierte die Firma nach Frankreich, 2006 wurde sie von der italienischen Gruppo Aturia übernommen. Der Standort Brugg verlor an Bedeutung. In den alten Verwaltungsbau zog die Montessori-Tagesschule ein, das Wohlfahrtsgebäude wurde vom Büro A4U Architekten umgenutzt. 2013 wurden die industriellen Aktivitäten nach Frankreich verlegt, 2014 der «Tower» verkauft. 2015 erfolgte der Verkauf der Gruppo Aturia – und damit der Rütschi AG – an die indische Pumpenfabrik WPIL Ltd.