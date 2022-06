Brugg Neuer Schöneggpark: Wofür der Einwohnerrat eine Viertelmillion Franken mehr als beantragt gesprochen hat Die Umgestaltung des Parks mit dem beliebten Kinderspielplatz und dem Parkplatz, der aufgehoben werden soll, hat – im Gegensatz zum Antrag für Spenden für die Ukraine – viel zu reden gegeben an der Sitzung des Einwohnerrats im Campussaal. Claudia Meier Jetzt kommentieren 26.06.2022, 17.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei der Umgestaltung des Schöneggparks wird nun nicht nur der Spielplatz erneuert, sondern auch das Parkhäuschen (links). Claudia Meier

Viele Brugger Einwohnerrätinnen und Einwohnerräten dürften froh gewesen sein, dass sich die Sitzung am Freitagabend im Campussaal – primär aufgrund der Finanzstrategie, des Investitionsstaus sowie der Umgestaltung des Schöneggparks – etwas in die Länge zog. Denn als Einwohnerrat Titus Meier (FDP) um 22.30 Uhr den Abbruch der Sitzung beantragte, stand gerade das im Vorfeld bereits sehr kontrovers diskutierte Traktandum 7 über das Benefiz-Festival «Brugg für die Ukraine» an.

Das hätte bedeutet, dass die Parteimitglieder Position beziehen, ob die Stadt den Spendenbetrag, der beim Benefiz-Festival am Freitag, 1. Juli, in Brugg von Privaten für die Glückskette zu Gunsten von Projekten in der Ukraine gesammelt wird, mit einem Maximalbetrag von 75'000 Franken verdoppeln darf. Diese Frage bleibt nun bis zur nächsten ordentlichen Sitzung am 21. Oktober unbeantwortet. Von 44 anwesenden Einwohnerratsmitgliedern (von 50) waren 35 für den Abbruch der Sitzung und 5 dagegen.

Was es für einen schönen Park braucht, ist umstritten

Dass beim Schöneggpark mit dem imposanten Blutbuchendreieck in der Nähe des Gesundheitszentrums grosser Handlungsbedarf besteht, war im Einwohnerrat unbestritten. Heftig kritisiert wurde aber die unklare Botschaft des Stadtrats für einen Baukredit in der Höhe von 878'300 Franken. Serge Läderach (FDP) stellte einen Rückweisungsantrag:

«Wir wollen die Vorlage besser machen. Denn wir wissen nicht, was mit den 130'000 Franken für den Spielplatz vorgesehen ist.»

Bemängelt wurden von verschiedenen Votanten das sternförmige Wegnetz, die Aufhebung des Parkplatzes, fehlende Veloparkplätze, weniger Sitzmöglichkeiten als heute beim Spielplatz, scharfe Kanten am Brunnen und die Auswahl der Pflanzen.

Mit der Umgestaltung des Schöneggparks verschwinden die Parkplätze. Claudia Meier

Adriaan Kerkhoven (GLP) sprach von einem guten Anfang, um die Stadt Brugg grüner zu machen. Anders tönte es bei der SVP. Patrick von Niederhäusern sagte:

«Es gehört zum System Brugg, die Autofahrer zu plagen. Nicht jedes Fahrzeug passt in die Tiefgarage in der Nähe. Wir sind für eine Rückweisung zu Gunsten eines attraktiveren Spielplatzes mit Parkplatz.»

Am meisten Kritik wurde laut, weil das Parkhäuschen mit dem WC-Trakt nicht Teil des Umgestaltungsprojekts war. Im Namen der Mitte-Fraktion stellte Matthias Rüede einen Änderungsantrag: Um das Häuschen auch erneuern zu können, soll der Baukredit um 250'000 auf 1'128'300 Franken erhöht werden.

An diesem Parkhäuschen mit WC-Trakt wurden etwa der kleine Unterstand und fehlende Wickeltische kritisiert. Jetzt muss es erneuert werden. Claudia Meier

Der Rückweisungsantrag lehnte der Einwohnerrat mit 20 zu 22 ab. In der Schlussabstimmung wurde die Variante der Mitte-Fraktion mit 30 zu 9 Stimmen gutgeheissen.

Obergrüt: Rückweisung haarscharf abgelehnt

Für die Leitungsumlegung der Mischwasserkanalisation im Gebiet Obergrüt beantragte der Stadtrat dem Einwohnerrat einen Baukredit in der Höhe von 930'000 Franken. Im Hegel soll gleichzeitig die Strasse saniert werden. Dafür wurden 75'000 Franken beantragt. Die Diskussion entbrannte um die ökologischen Aspekte und fehlenden Varianten bei Strassenbauprojekten.

Im Hegel wird eine neue Strassenentwässerung erstellt und der Belag saniert. Flavia Rüdiger

Stadtrat Roger Brogli (parteilos) berichtete, dass Liegenschaftsbesitzer angefragt wurden, ob sie Dachwasser auf dem eigenen Grundstück versickern lassen wollten. Aus unterschiedlichen Gründen hätten diese aber darauf verzichtet.

Grüne, SP, GLP und einzelne Mitglieder der Mitte-Fraktion sprachen sich für eine Rückweisung der Vorlage an den Stadtrat aus, was vom Einwohnerrat mit 21 Ja- zu 22-Neinstimmen ganz knapp abgelehnt wurde. Schliesslich wurden der Leitungsumlegungsantrag mit 26 Ja- zu 16 Neinstimmen und der Baukredit für die Strassensanierung mit 30 Ja- zu 10 Neinstimmen angenommen.

Ohne Gegenstimmen genehmigte der Einwohnerrat ausserdem 15 Einbürgerungsanträge, den Rechenschaftsbericht sowie die Rechnung 2021 der Einwohnergemeinde Brugg. Zudem nahm er Kenntnis des Investitions- und Finanzplans der Einwohnergemeinde Brugg für die Jahre 2023–2028 sowie des Jahresberichts 2021 über die «Wirkungsorientierte Verwaltungsführung bei der Feuerwehr Brugg».

Was sich mit der Finanzstrategie und -planung ändern soll.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen