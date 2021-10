Brugg Neue Website der Stadt ist online: Auch Firmen und Vereine können sich vorstellen Die Stadt Brugg hat ihre Website modern gestaltet und mit neuen Funktionen und Inhalten versehen. 01.10.2021, 05.00 Uhr

Die Informationen sind auch auf Smartphones und Tablets abrufbar. zvg

Das Warten hat ein Ende, die neue Website der Stadt Brugg ist online. Erfüllt werden kann ein grosses Bedürfnis der Nutzerinnen und Nutzer, hält die Stadt in einer Medienmit­teilung fest. «Die modern gestaltete Seite passt sich dank responsivem Design an die Bildschirmgrössen verschiedener Endgeräte an. Sämtliche Informationen sind damit auch auf Smartphones und Tablets ab­rufbar.» Einen echten Mehrwert biete ebenfalls die Such­funktion, die Stichworte nicht nur auf den Webpages, sondern auch in hinterlegten PDF-Dateien findet.