«Radio2Go»: Neue Radiostation eines Bruggers nimmt Betrieb auf

Brugg Neue Radiostation nimmt Betrieb auf: «Wir geben dem Gewerbe eine Stimme» Der Brugger Stadtrat und Unternehmer Reto Wettstein gründet mit «Radio2Go» seine eigene Radiostation. Nächste Woche fällt der Startschuss. Wettstein erklärt sein Konzept und sagt, welche Ziele und Erwartungen er hat. Michael Hunziker 26.06.2021, 05.00 Uhr

Initiant Reto Wettstein nimmt mit Anita Bruderer von der Orthopädie Wasserschloss eine Grussbotschaft auf. mhu (25. Juni 2021)

Für seine offene Art und seine Begeisterungsfähigkeit ist Reto Wettstein bekannt in Brugg, in seiner Funktion als FDP-Stadtrat wie als selbstständiger IT-Unternehmer. Sein Kommunikationstalent wird ihm auch entgegenkommen bei seinem jüngsten Projekt: der eigenen Radiostation.

«Radio2Go», heisst der neckische Name. «Es ist ein Radio zum Mitnehmen, ein Radio, das immer dabei sein kann», sagt Initiant Wettstein gut gelaunt. «Überall, sympathisch und präsent», lautet das Motto. «Wir bieten ein tolles Musikprogramm und geben dem Gewerbe eine Stimme», fährt der 42-Jährige fort.

Bei etablierten Radiostationen, erklärt Wettstein, sei Radiowerbung oft unerschwinglich oder der Streuverlust sei zu gross für die kleineren Unternehmen wie das Schuhhaus, den Immobilienbewirtschafter oder den Garagenbetrieb. Bei «Radio2Go» werde ein Bruchteil verlangt. «Unser Konzept ist das Song-Sponsoring.»

Will heissen: Die Lieder werden angesagt mit kurzen, persönlichen Grussbotschaften der Firmen. Diese sind so einerseits im Radio präsent – mit bis zu zwei Nennungen pro Tag –, bespielt werden andererseits gleichzeitig verschiedene Social-Media-Kanäle. Kombiniert werde das Radio als reichweitenstarkes Medium mit klassischer Online-Werbung, beispielsweise einer Youtube-Kampagne, führt Wettstein aus. Kurz: «Es soll eine Bereicherung sein für alle.»

Die elf Böllerschüsse kommen diesmal nicht vom Bruggerberg – sondern digital per Radio.

mhu (4. Juli 2019)

Derzeit läuft der Testbetrieb, am kommenden Donnerstag, 1. Juli, fällt der offizielle Startschuss. Also genau an jenem Tag, an dem sonst jeweils das grosse Brugger Jugendfest seinen Höhepunkt erreicht mit dem traditionellen Rutenzug und der Morgenfeier. Die elf Böllerschüsse um 6 Uhr in der Früh werden auch dieses Jahr zu hören sein – digital via «Radio2Go», sagt Wettstein mit einem Lachen. Und um 9.30 Uhr geht, wenn alles klappt, das «Bruggerlied» über den Äther.

Schon als kleiner Bub baute er Radioschaltungen

Das Medium Radio, die Verbindung von Musik und Technik, fasziniert Wettstein schon lange. Als kleiner Bub habe er mit Elektronik-Baukasten experimentiert und Radioschaltungen gebaut, erinnert er sich.

Als er etwa 20 Jahre alt war, sei das Thema DAB-Radio – die digitale Verbreitung – aufgekommen. Damals habe er sich beim Bundesamt für Kommunikation ein erstes Mal erkundigt nach Sendeanlagen und Frequenzen. Ein früherer Geschäftsfreund, der in der Innerschweiz einen DAB-Sender gründete, konnte Wettstein später mit wertvollen Tipps weiterhelfen.

Initiant Reto Wettstein erklärt das Konzept. Youtube

Weil man mittlerweile keine Konzession mehr brauche, sei ein solches Unterfangen zahlbar, stellt Wettstein fest. Via Online-Aufruf suchte er nach Mitstreitern. Eine engagierte Kerngruppe mit fünf bis acht motivierten Personen kam zusammen, unter ihnen erfahrene Radioleute wie Stephan Bornick oder Michel Erismann, die einst bei Radio Argovia tätig waren.

Begonnen werde mit 150 bis 200 Stellenprozenten, sagt Wettstein. Sein eigenes Pensum betrage rund 50 Prozent. Werde er im Herbst nicht nur wieder als Stadtrat, sondern neu ebenfalls als vollamtlicher Stadtammann gewählt, müsste er bei diesem Engagement zurückstecken, ist sich der zweifache, verheiratete Familienvater bewusst. Dann könnten die erfahrenen Radioprofis aus seinem Team die Verantwortung übernehmen.

Studio im ehemaligen Kabelwerk-Hochhaus

Starre Strukturen werde es nicht geben bei «Radio2Go», hält Wettstein fest. Dank einer intelligenten Software könne das Programm dezentral produziert werden. Die Moderatoren sitzen also nicht im klassischen Sinne vor dem Mikrofon.

Gleichwohl wird ein Studio eingerichtet im früheren Verwaltungsgebäude der Kabelwerke Brugg. Das Gebäude aus den Fünfzigerjahren, das damals erste Hochhaus in Brugg, steht derzeit leer und eignet sich, so Wettstein, ideal für diese Nutzung:

«Wir haben auf diese Weise die Möglichkeit, unserer Radiostation ein Gesicht zu geben und können in den Räumlichkeiten Sendungen wie eine Diskussionsrunde aufzeichnen.»

Täglich von 5 bis 17 Uhr wird das Musikprogramm ausgestrahlt, die stündlichen Nachrichten werden von Radio SRF bezogen. Es folgt eine moderierte Feierabendshow, in der auch Interviews mit Unternehmern geführt werden sollen. Von 19 bis 21 Uhr steht das Kunden-Wunschkonzert auf dem Programm. Wünsche sollen per Whatsapp aufgenommen und mit dem Musiktitel eingereicht werden können. Dieses Modul ist laut Wettstein noch in Entwicklung und soll im Juli erstmals getestet werden. In der Nacht sind dann, so der Plan, Business-Podcasts zu hören. Jeweils sonntags moderiert Michael Caplazi eine Astro-Show.

Eingerichtet ist das Studio im obersten Stock im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Kabelwerke Brugg. mhu (11. Februar 2020)

Momentan gilt es, Gespräche mit Partnern zu führen, Kunden zu akquirieren, Jingles zu produzieren und das Programm zu justieren. Das Vorhaben, räumt Wettstein ein, sei etwas umfangreicher geworden, als er es sich am Anfang vorgestellt habe. «Es ist wie immer, wenn man mutig vorangeht», sagt der Unternehmer. «Trotzdem ist es wichtig und richtig, zu starten, ins Handeln zu kommen und so eigene Ideen mit einem starken Team umzusetzen.»

In Brugg besteht vorerst eine Outdoor-Abdeckung

Über DAB+ wird «Radio2Go» künftig zwischen Baden und Olten verbreitet. Eine Ausdehnung Richtung Basel und Innerschweiz ist vorgesehen. In Brugg besteht aktuell erst eine Outdoor-Abdeckung, weil die Antenne auf dem Bruggerberg noch nicht mit voller Leistung senden kann. In der ganzen Schweiz ist «Radio2Go» im Internet präsent – mit lokalen Spartenkanälen mit massgeschneidertem Musikprogramm, ob Blues und Rock, Jazz und Funk oder den Hits aus den Achtzigern und Neunzigern.

Wettstein ist zuversichtlich. Radio sei ein positives Medium, werde seine Bedeutung behalten, auch wenn sich der Markt verändere, ist er überzeugt. Mit dem bisherigen Echo ist er zufrieden:

«Wir freuen uns auf den Start und hoffen, dass wir Hörer gewinnen und mit unserem Konzept beim lokalen Gewerbe ankommen. Wir sind gespannt auf die Rückmeldungen.»

Wettstein hat, wird klar, durchaus ehrgeizige Pläne, will in Aarau und Lenzburg genauso Fuss fassen wie in Wohlen, will seine Gefässe Schritt für Schritt ausbauen.

Welches Stück würde er sich als erstes wünschen als Hörer von «Radio2Go»? Schwierig zu sagen, antwortet er nach kurzem Überlegen. Sein Musikgeschmack sei breit, reiche von Black Music bis Electro. Vielleicht wäre es, sagt er schliesslich, der Song «Video Killed the Radio Star» von der Gruppe The Buggles. Mit diesem nahm einst der legendäre Musiksender MTV sein Programm auf Anfang der Achtzigerjahre.