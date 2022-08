Das Zimmermannhaus zeigt eine neue Kunstausstellung.

BRUGG Neue Ausstellung im Zimmermannhaus zeigt Kunst mit vollem Körpereinsatz Mit einem Sommerfest wird am 19. August die neue Kunstausstellung Splash & Vibration eröffnet. Die gezeigten Installationen und Performances nehmen Bezug auf Pflanzen. Deborah Bläuer 12.08.2022, 05.00 Uhr

Christine Bänninger verspürt bei ihrer künstlerischen Arbeit immer wieder den Drang, sich selbst ins Bild zu werfen. zvg / Johanna Encrantz

Bei der nächsten Kunstausstellung im Zimmermannhaus, die sich Splash & Vibration nennt, werden zwei Installationen von Angela Anzi aus Basel und Christine Bänninger aus Zürich gezeigt. Dabei nehmen die beiden Künstlerinnen Bezug auf Pflanzen. Die Ausstellung wird am 19. August mit einem Sommerfest im Innenhof eröffnet und dauert bis am 2. Oktober. Der Eintritt ist frei.

Backpapier und Styropor werden zur Kunst

Mit oftmals raumgreifenden Installationen und unter Einbezug von Gegenständen erforscht Angela Anzi in ihrem Schaffen Wechselverhältnisse zwischen Körper und Klang. Wie wird ein Gefäss zum Instrument? Lassen sich Werkstoffe hören? Die Künstlerin verwendet dabei selbstgemachte Keramiken, aber auch alltägliche Materialien wie Backpapier und Styropor.

Angela Anzi hier beim Aufstellen einer anderen Installation. zvg / Bernhard Rohnke Photography Muen

Die eigens für die Ausstellung im Zimmermannhaus geschaffene Installation Sentimental Organs mit dazugehöriger Performance enthält unter anderem Skulpturen aus Ton, die botanische Zeichnungen von Brennnesseln in stark vergrösserter Form nachempfinden.

Auch Lautsprecher und Ventilatoren kommen zum Einsatz. Angela Anzi erklärt:

«Mit der Performance aktiviere ich die Potenziale der Skulpturen und erkunde die Wechselbeziehung zwischen Körper und Klang. Die Skulpturen transformieren zu Klangkörpern, zu eigenständigen Instanzen, zu Gliedmassen einer Körperschaft.»

Christine Bänningers Werke gehen oft aus Langzeitprojekten in Malerei und Performance hervor. So auch die Installation, die sie im Zimmermannhaus zeigen wird und die ein Bestandteil des Projekts Liquid Olive ist, an dem sie seit 2020 arbeitet.

In der Ausstellung führt eine mit Tusche bemalte Papierwand die Besucherinnen und Besucher vom Eingang her auf die andere Raumseite. zvg / Angela Anzi

Dabei lässt sie ihrem Drang «mit Haut und Haar zu malen» immer wieder freien Lauf. Die Malerin und Performerin schüttet impulsiv olivgrüne Farbe auf ein drei Meter langes Blatt aus und bewegt dieses hin und her, sodass sich die Farbe verteilt.

Anschliessend legt Christine Bänninger sich selbst aufs Blatt und bewegt sich intuitiv. «So präge ich das Bild nochmals, aber das Bild prägt auch mich», erklärt sie. Die dadurch entstandenen organisch anmutenden Silhouetten werden zur Kontur von Papierschnitten.

Das Menschliche in die Installation einbringen

Bei der Installation im Zimmermannhaus hat Christine Bänninger die Rückseite der 60 Papierschnitte in Beige- und Rosatönen bemalt, die mit etwas Abstand zur Wand befestigt, einen rötlichen Schimmer auf diese werfen.

Die im Zimmermannhaus gezeigte Installation aus dem Projekt Liquid Olives ist 15 Meter lang. zvg

Sie wolle so das Menschliche in die Installation einbringen, sagt die Künstlerin und fügt an:

«Mir geht es in dieser Arbeit um Austausch, Abhängigkeit und Prägung von Mensch und Natur.»

Am Mittwoch, 14. September, werden die Künstlerinnen im Gespräch mit Kunsthistorikerin Meret Arnold Einblick in ihre Themen, Denk- und Arbeitsweisen geben und natürlich auch über die Entstehung und Hintergründe der gezeigten Arbeiten berichten.