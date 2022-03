Das Horrorfilm-Festival Brugggore geht in die zweite Runde

Brugg Neu mit Publikumspreis: Das Horrorfilm-Spektakel geht in die zweite Runde Das Horrorfilm-Festival Brugggore wartet mit einer Programmerweiterung, vielen Premieren und neu einem Publikumspreis auf. Ende April werden an vier Tagen 24 internationale Horrorfilme im Cinema Excelsior in Brugg zu sehen sein. Michael Hunziker 09.03.2022, 05.00 Uhr

«Dawn Breaks Behind The Eyes» ist einer der Filme, der von der Festival-Jury für den Publikumspreis vorgeschlagen wird. zvg

Mal bitterböse und blutig, mal verwirrend und vertrackt, mal spannend und sogar spassig: Das zweite Brugger Horrorfilm-Festival Brugggore wartet Ende April mit einigen Neuerungen auf, mit einer Programmerweiterung, mit Premieren und mit einem Publikumspreis. Die Organisatoren versprechen sowohl spektakuläre als auch exklusive Einblicke.

An vier Tagen werden 24 internationale Horrorfilme zu sehen sein im Brugger Cinema Excelsior. Nach dem Ende der Pandemie könne das Festival endlich in voller Pracht stattfinden, freuen sich die Organisatoren. Die Besucherinnen und Besucher erwarte ein echtes Festivalfeeling. Vor einem Jahr habe die erste Ausgabe aufgrund von Coronaeinschränkungen nur in stark reduzierter Form durchgeführt werden können.

Die Festival-Jury hat fünf Filme ausgewählt

Vergeben wird am spezialisierten Schweizer Horrorfilm-Festival in diesem Jahr erstmals der «Eye of the Beholder»-Award – eine besonders grosse Freude, wird Festivalleiter Michel Frutig in einer Medienmitteilung zitiert. Fünf Filme aus Deutschland, Österreich, Ungarn und den USA haben die Jury überzeugt und werden ins Rennen geschickt, einer wird vom Publikum mit dem Preis geehrt: «Alone With You» (USA, 2021, Emily Bennett und Justin Brooks); «Dawn Breaks Behind The Eyes» (Deutschland, 2021, Kevin Kopacka); «Masking Threshold» (Österreich, 2021, Johannes Grenzfurthner); «Post Mortem» (Ungarn, 2020, Péter Bergendy); «When I Consume You» (USA, 2021, Perry Black­shear). Der «Eye of the Beholder»-Award ist mit 5000 Franken dotiert und wird an die Regisseurin oder den Regisseur des Gewinnerfilms überreicht.

Michel Frutig ist der Festivalleiter. mhu (Brugg, 10. Dezember 2021)

Die Festival-Jury besteht aus Selina Hangartner (Co-Chefredaktorin Filmbulletin), Alex Büche (CinéSwiss), Salomé Brozman (Brugggore Talent Scout), Daniel Steffen (Brugggore Programmdirektor) und Michel Frutig (Brugggore Festival­leiter).

Bei den Horrorfilmen, die am Festival gezeigt werden, handelt es sich bei über der Hälfte um Schweizer Kinopremieren, heisst es in der Medienmitteilung. Die Rede ist von einer «Vielzahl internationaler Highlights, die in der Schweiz keine Kinoauswertung erhalten». Genannt werden unter anderem die Titel «Crabs!», «Goatling» oder «Night Caller», «Urubu», «Offseason», «After Blue» oder «Hellbender». Einer der extremsten sei «The Sadness», ein taiwanesischer Splatter-Horrorfilm, der weltweit für Aufsehen gesorgt habe.

Auch Klassiker aus den Achtzigern sind zu sehen

Den filmbegeisterten Besucherinnen und Besuchern geboten werden in der Retrospektive «Rotten Meat» auch Klassiker aus den Achtziger- und Neunzigerjahren: «Das Haus an der Friedhofsmauer», «Evil Ed» oder «Friday The 13th Part III» – dieser exklusiv in 3D. In der dritten Kategorie «Gutted Millennials» schliesslich sind «Perlen aus dem zweiten Frühling des Horrors» aus den 2000ern angesagt: Fortgeführt wird die Serie «New French Extremity»mit dem Film «High Tension».

Das Horror Movie Festival findet zum zweiten Mal statt. zvg

Der Vorverkauf für das Horror Movie Festival hat begonnen. Die Vier-Tages-Pässe sind für 111 Franken online zu haben. Die Tagespässe werden dann zu unterschiedlichen Tarifen erhältlich sein, sobald das Programm definitiv steht.

Brugggore Horror Movie Festival vom 27. bis 30. April; Cinema Excelsior Brugg; www.brugggore.ch; www.excelsior-brugg.ch.