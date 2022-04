AKB Immo-Messe Brugg 2022: Dieses Immobilien werden präsentiert

Brugg «Wir gehören zur Agglomeration der Stadt Zürich»: Wohnraum in der Region ist heiss begehrt – diese Immobilien kommen jetzt auf den Markt Am 30. April findet die nächste Ausgabe der AKB Immo-Messe Brugg statt. Filialdirektor David Lauber nennt zwei Faustregeln für die Eigenheimfinanzierung. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 27.04.2022, 15.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Omega Generalunternehmung AG gibt an der Messe erste konkrete Details zu den Terrassenhäusern Chilhalde in Umiken bekannt. zvg

Von «Premieren» dürfte es am Samstag an der Bahnhofstrasse 23 nur so wimmeln. Dann veranstaltet die Aargauische Kantonalbank (AKB) gemeinsam mit 17 externen Ausstellenden die Immo-Messe Brugg 2022. David Lauber erklärt:

«Wir zeigen nicht nur, welche Objekte auf dem regionalen Immobilienmarkt im Verkauf, sondern auch welche Projekte in Planung sind.»

Unter den neuen Überbauungen und Einzelangeboten wie Eigentumswohnungen oder Einfamilienhäusern kann der Direktor der Filiale Brugg bereits zwei verraten.

So werden an der Messe etwa erste konkrete Details und Pläne zum Mehrfamilienhaus Grabenacker in Schinznach-Bad gezeigt. Den Verkauf übernehme die Aarbrugg AG. Ebenfalls in Brugg stellt die Omega Generalunternehmung AG die Terrassenhäuser Chilhalde im Ortsteil Umiken vor.

Das Mehrfamilienhaus Grabenacker in Schinznach-Bad wird am Wochenende vorgestellt. zvg

Lauber fügt an: «Für diejenigen, die es etwas ländlicher bevorzugen, zeigen wir neue Überbauungen in Villigen und Bözberg.» Ausserdem werde es weitere Vorankündigungen geben.

Die Preise für Einfamilienhäuser stiegen um knapp 6 Prozent

Zwischen 400 und 500 Besucherinnen und Besuchern sollen am Wochenende an der Messe teilnehmen. Aufgrund des «breiten Angebots und diversen Neuankündigungen» rechnet die AKB mit einem überdurchschnittlichen Andrang. Trotz Pandemie sei die Nachfrage nach Wohnraum in der Region Brugg-Windisch ungebremst sehr gross, erklärt David Lauber.

Gemäss dem Leiter Privat- und Geschäftskunden bei der Aargauischen Kantonalbank in Brugg sprechen verschiedene Argumente für das Gebiet: das umfassende Bildungsangebot, die starke regionale Wirtschaft, die zentrale, gut erreichbaren Lage inmitten des Dreiecks Zürich-Basel-Bern. «Wir gehören mittlerweile zur Agglomeration der Stadt Zürich und das Limmattal ist überbaut.»

David Lauber, Leiter Privat- und Geschäftskunden und Direktor der AKB-Filiale Brugg. zvg

Die hohe Dynamik im regionalen Immobilienmarkt spiegle sich auch in der Preisentwicklung. Lauber sagt:

«Ob Corona als kausaler Preistreiber dafür mitverantwortlich ist, kann nur vermutet werden.»

Fest steht, dass sich die durchschnittlichen Marktpreise im vergangenen Jahr im Segment Einfamilienhäuser um knapp 6 Prozent erhöht haben. Dies zeige das Aargauer Immobilienbarometer, das die AKB zusammen mit der Immobilienspezialistin IAZI AG regelmässig erhebt. Bei den Eigentumswohnungen seien es durchschnittlich 5 Prozent gewesen.

Der Filialdirektor ergänzt: «Damit liegen wir über dem kantonalen Durchschnitt, was auf unsere hohe Standortattraktivität hinweist.» Letztlich sei aber die Mikrolage und der Zustand der Immobilie ausschlaggebend für den Preis.

Auch das Mehrfamilienhaus Eichgut in Birr wird am Samstag präsentiert. zvg

Die Pandemie sorgte auch für Tendenzen bei der Nachfrage. Trends wie mobiles Arbeiten und Homeoffice führen gemäss Lauber zu einem erhöhten Interesse nach grosszügigerem Wohnraum. Zudem seien ländlichere Gegenden wieder gefragt. Der Direktor der AKB-Filiale Brugg ergänzt: «Sicher führte die Pandemie dazu, dass die Menschen ihre nächste Umgebung mehr schätzen lernten und die Bereitschaft, sich langfristig in einer schönen Region niederzulassen, gestiegen ist.»

Eigenheim soll aus mindestens 20 Prozent Eigenmitteln finanziert werden

Wer sich nach der Immo-Messe ein Zuhause kaufen will, für den hat David Lauber zwei Faustregeln parat, die ein «Gespür für das Thema vermitteln». Zum einen spricht der Filialdirektor von der 20:80-Regel. Diese sieht vor, dass beim Eigenheimkauf mindestens 20 Prozent mit Eigenmitteln und maximal 80 Prozent mit einer Hypothek finanziert wird. «Der Anteil der Hypothek, der 67 Prozent des Verkehrswertes übersteigt, ist im Laufe der Jahre zu amortisieren.»

Zum Eigenkapital zählen gemäss Lauber liquide oder liquidierbare Vermögensteile wie Kontoguthaben oder Wertschriften. «Es besteht auch die Möglichkeit, Eigenkapital in Form von gebundenen Vorsorgegeldern aus der Säule 3a einzubringen. Unter gewissen Bedingungen ist es auch möglich, Pensionskassengelder zu involvieren.»

Die Nachfrage nach Wohnraum ist gross in der Region: Für die Mietwohnungen im neuen Neumarkt in Brugg gab es bereits im November viele Interessierte. Alex Spichale (24. November 2021)

Auf der anderen Seite existiere die 40-Prozent-Regel: Zins-, Amortisations- und Nebenkosten – wie Elektrizität, Heizung, Wasser, Reparaturen – sollten 40 Prozent des Nettoeinkommens nicht übersteigen. Lauber sagt:

«Damit es auch bei höheren Zinsen keine bösen Überraschungen gibt, rechnen dabei die Banken mit einem kalkulatorischen Zins von durchschnittlich 5 Prozent.»

Bei beiden Faustregeln unterstreicht Lauber jedoch: «Pauschale Aussagen sind schwierig, da eine Eigenheimfinanzierung nie isoliert betrachtet werden kann.» Die persönliche Vorsorge-, Absicherungs- und Steuersituation sei sehr individuell und müsse in einer fundierten Finanzierungsberatung ganzheitlich betrachtet werden.

Auf Fachvorträge wird dieses Jahr verzichtet – das ist die Alternative

Am Samstag führt ein Rundgang in den Räumlichkeiten der AKB Brugg an den Ausstellenden vorbei. Zusätzlich wird eine kostenlose Finanzierungsberatung sowie Verpflegung geboten. Jeweils sechs Monate vor dem Veranstaltungstag starten gemäss Lauber die Vorbereitungen:

«Wir stecken viel Herzblut und Leidenschaft in die Organisation der Messe.»

In diesem Jahr wird es auch Neuerungen geben: Die AKB verzichtet auf Fachvorträge. An einem eigenen Stand werde das Unternehmen dafür zwei neue Produktelösungen vorstellen.

Bis zu 500 Besucherinnen und Besucher werden am Samstag erwartet. Auf dem Bild: 7. AKB Immo-Messe Brugg. Irene Hung-König (30. April 2018)

Dazu zählt einerseits die AKB Green Hypothek, welche durch ein «Green Bond» – eine grüne Anleihe – refinanziert werde. «Damit setzen wir Impulse für ressourcenschonende und -optimierende Aktivitäten im Bereich der Liegenschaften.» Andererseits liegt ein weiterer Fokus auf die Kreditnehmenden im dritten Lebensabschnitt. Lauber erklärt:

«Die persönliche Altersvorsorge gehört zu den grössten Sorgen der Schweizer Bevölkerung.»

Die AKB erachte die Auseinandersetzung mit dem eigenen Pensionierungszeitpunkt und den damit verbundenen finanziellen Auswirkungen als sehr wichtig. Das Angebot «Sorgloses Wohnen im Alter» bestätige «auf Wunsch sogar schriftlich und verbindlich, dass wir die Hypothek nach der Pensionierung aufrechterhalten werden».

AKB Immo-Messe Brugg Samstag, 30. April, 10 bis 15 Uhr. Bahnhofstrasse 23 in Brugg.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen