Nachfolge gesucht: Brugger Lernatelier Leiterli steht vor Aus

Brugg Nach zwei Jahrzehnten droht dem «Leiterli» das Aus – was das Lernatelier jetzt noch retten könnte 2013 übernahm die Familie Merkli das Brugger Angebot für Schülerinnen und Schüler zwischen der 1. Klasse und der Kanti. Warum sie jetzt dringend eine Nachfolge sucht. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 19.05.2022, 05.00 Uhr

Elisabeth Merkli betreibt das Lernatelier Leiterli mit ihrer Familie. Maja Reznicek

Die Reaktionen waren heftig. Sie habe sehr viele Anrufe und E-Mails auf den Brief bekommen, erinnert sich Elisabeth Merkli. In den Frühlingsferien informierte die Mitinhaberin des «Leiterli» Schülerschaft und Eltern, dass die Büroräumlichkeiten an der Hauptstrasse 11 gekündigt sind und die Auflösung des Lernateliers per Ende Juni droht. Merkli erklärt:

«Wir mussten ihnen sagen, dass wir nicht wissen, wie es weitergeht.»

Es ist eine Ungewissheit, die die Betreiber seit zwei Jahren beschäftigt. Da Elisabeth Merklis Ehemann Manfred in wenigen Wochen offiziell pensioniert wird, sei lange geplant gewesen, das Lernatelier in Brugg in diesem Sommer zu übergeben. «Wir haben inzwischen auch Enkel und da setzt man die Prioritäten anders», fügt die Unternehmerin an.

Im zweiten Stock der Nummer 11 befindet sich das Lernatelier. Maja Reznicek

Da keines ihrer drei erwachsenen Kinder übernehmen wolle, hätten sie sich vor 18 Monaten auf die Suche nach einer externen Nachfolge gemacht. Doch bisher vergebens: Zwar gab es mehrere Interessenten, zur Zusage kam es aber nie.

30 Kinder und Jugendliche lernen aktuell im «Leiterli»

Eine ähnliche Phase hat das Lernatelier schon einmal durchgemacht. Ende 2012 suchte die Familie Muntwiler nach dem tödlichen Unfall von «Leiterli»-Gründer Ewald Muntwiler dringend eine Nachfolgelösung. Elisabeth Merkli las damals in der Zeitung davon. Für sie – selbst ehemalige Schülerin des Lehrers – sei klar gewesen, dass eine Schliessung nicht in Frage käme. Merkli und ihre beiden Töchter Karin und Yvonne beschlossen mit Sohn Thomas die Übernahme. Anfang 2013 war es so weit.

Hedi Muntwiler suchte 2013 dringend eine Nachfolgelösung. Claudia Meier/AZ Archiv

Fast zehn Jahre lang führt die Familie das Lernatelier nun. «Es war eine gute Zeit», resümiert Elisabeth Merkli. Sie habe extrem viel gelernt. War 2013 noch angedacht, dass Sohn Thomas die Geschäftsleitung antritt, betreibt Merkli heute die Brugger GmbH gemeinsam mit Tochter Karin.

Aktuell erhalten hier 30 Kinder und Jugendliche zwischen der 1. Klasse und der Kanti in Fächern wie Französisch, Englisch, Deutsch – und besonders – Mathematik Unterstützung. Eine Auflösung des «Leiterli» fände Elisabeth Merkli sehr schade. Sie sagt:

«Die Kinder kommen alle gerne, keines musste man ‹zu uns prügeln›.»

Vielen bleibe das Lernatelier auch später noch in guter Erinnerung: «Das ‹Leiterli› wurde im Jahr 2000 gegründet. Inzwischen kommen schon die Kinder der Kinder, die früher hier unterrichtet wurden, zu uns.» Ausserdem geniesse das Unternehmen in der Region grossen Rückhalt und werde von Lehrpersonen aus dem Bezirk immer wieder empfohlen.

Geschäftsleitung benötigt etwa 20-Prozent-Pensum

Ideal wäre gemäss Elisabeth Merkli, wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin das «Leiterli» übernehmen würde. «Jemand, der selbst unterrichten will.» Die Aufgaben als Geschäftsführer nehme etwa ein 20-Prozent-Pensum ein. Dazu komme die Zeit, die für das eigene Unterrichten benötigt werde. Merkli hat viele administrative Arbeiten direkt zu Hause erledigt.

Aktuell nutzen 30 Schülerinnen und Schüler das Angebot des Brugger Lernateliers. Symbolbild: Donato Caspari

Die Lehrpersonen seien zudem sehr selbstständig, hätten alle einen Schlüssel zu den Räumlichkeiten. Merkli erklärt:

«Der Betrieb braucht Herzblut, man hat aber auch Ferien.»

Ein Lehrerteam müsste die neue Person nicht suchen. «Einige unserer neun Lehrpersonen würden weitermachen.» Ebenso könnte – trotz Kündigung – auf Wunsch der bisherige Standort an der Hauptstrasse 11 in Brugg beibehalten werden. Momentan seien die Räumlichkeiten nämlich noch nicht vermietet, erklärt Merkli.

Dem Nachfolger oder der Nachfolgerin verspricht die Unternehmerin eine saubere Übergabe mit Begleitung. Wer sich für die Übernahme interessiert, kann sich unter elisabeth.merkli@sleiterli.ch melden. Merkli fügt an: «Ich bin sofort offen für ein Gespräch – am liebsten schon morgen.» Denn: Findet sich niemand, hat die letzte Stunde des «Leiterli» Ende Juni geschlagen.

