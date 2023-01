Brugg: So wurde der Gestaltungsplan Bilander überarbeitet

Brugg Nach Widerstand gegen das neue Wohnbauprojekt: Gestaltungsplan «Im Bilander» wurde überarbeitet Die Brugger Energieversorgerin IBB will beim Bahndamm eine Überbauung mit gegen 30 Mietwohnungen realisieren. Über 100 Personen haben sich Mitte 2021 am Mitwirkungsverfahren beteiligt. Anpassungen gibt es bei Gebäudehöhe, Parkplätzen und Aussenplatz. Claudia Meier Jetzt kommentieren 06.01.2023, 05.00 Uhr

Nach der Überarbeitung des Gestaltungsplans präsentiert sich der dreiteilige Neubau am Bahndamm im Modell ohne Attikageschoss. Bild: zvg

Im mittleren und höheren Preissegment will die Brugger Energieversorgerin IBB im Dreieck zwischen Zimmermannstrasse, Hummelweg und Seidenstrasse Mietwohnungen realisieren. Im Rahmen der kürzlich genehmigten Nutzungsplanungsrevision wurde die betroffene Parzelle von der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen neu der Zone W4 (viergeschossige Wohnzone) zugewiesen.

Die IBB Energie AG plant eine Wohnüberbauung «Im Bilander» – am Ende der Seidenstrasse zwischen Zimmermannstrasse und Hummelweg. Bild: Michael Hunziker

Auf dem Areal des Grundwasserpumpwerks will die IBB nach eigenen Angaben «ein Leuchtturmprojekt in Sachen Nachhaltigkeit realisieren». Beim Studienwettbewerb machte das Team von Liechti Graf Zumsteg aus Brugg mit dem Projekt Wolkenschattenboot das Rennen. Am Donnerstag hat der Stadtrat nun mitgeteilt, dass der erste Gestaltungsplanentwurf aufgrund der Mitte 2021 durchgeführten Mitwirkung und der Vorprüfung des Kantons überarbeitet wurde und bis zum 6. Februar öffentlich aufliegt.

Auf Quartierplatz wird verzichtet

Zum Gestaltungsplanentwurf wurden fünf Einzeleingaben gemacht. Ausserdem haben laut Stadtplanerin Bigna Lüthy über 100 Personen eine Sammeleingabe unterschrieben. Kritisiert wurde – neben Baudichte, Gebäudehöhe und Anzahl Parkplätzen – auch die Absicht, einen öffentlichen Quartierplatz zu realisieren.

Die Visualisierung des Richtprojekts zeigt noch das weisse Attikageschoss, das allerdings nicht gebaut werden darf. Bild: zvg

Neu sind in den Sondernutzungsvorschriften nur fünf Vollgeschosse mit rund 26 Wohnungen ohne zusätzliches Attikageschoss – wie von der Bauherrschaft ursprünglich anvisiert – zulässig. Die maximale Gebäudehöhe ist auf 17 Meter festgelegt worden. Für die Hauptfassaden sind Photovoltaikgläser vorgesehen.

Der Freiraum vor der Überbauung wird einen privateren Charakter haben und nicht als Quartierplatz gestaltet, weil in der Nachbarschaft Lärmimmissionen und Littering befürchtet werden. Für den motorisierten Verkehr erfolgt die Erschliessung der Einstellhalle über eine Rampe ab der Seidenstrasse. Das Parkfelderangebot wurde von 21 auf 24 erhöht.

Infoveranstaltung für Anwohnende geplant

Wer ein schutzwürdiges, eigenes Interesse hat, kann zum überarbeiteten Gestaltungsplan innerhalb der Auflagefrist bis am 6. Februar Einwendungen erheben. Diese sind schriftlich an den Stadtrat zu richten. Sie müssen einen Antrag und eine Begründung beinhalten.

Der Entwurf, der Vorprüfungsbericht sowie weitere Dokumente mit Erläuterungen zur Planung sind während der öffentlichen Auflage auf der Website der Stadt Brugg und vor Ort bei der Abteilung Planung und Bau einsehbar. Die direkt betroffenen angrenzenden Eigentümer und Anwohnenden werden von der Stadt in den nächsten Tagen zu einer Informationsveranstaltung eingeladen.

