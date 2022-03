Brugg: Genossenschaft Altstadt ermöglicht den Tagesbetrieb

Brugg Nach «Number One»-Aus: Die Genossenschaft Altstadt hat ihren Gewerberaum in einen Tagesbetrieb umfunktioniert Der Umbau im Erdgeschoss an der Hauptstrasse 66 war aufwändiger und teurer als zuerst angenommen. Nun sind die Arbeiten abgeschlossen. Mit vier Monaten Verspätung wird «Papa Oro's» das neue Café und den Take-away voraussichtlich am 9. April eröffnen. Claudia Meier 28.03.2022, 05.00 Uhr

Die Genossenschaft Altstadt Brugg (GAB) hat den Gewerberaum in ihrer Eckliegenschaft an der Hauptstrasse 66 vollständig saniert. Claudia Meier (27. März 2022)

Neben der alten Aarebrücke kehrt neues Leben ein: Mit Pflanzen in den Schaufenstern sowie einem kleinen Schild, auf dem steht, dass die neuen Gastgeber bald öffnen werden. In den Räumlichkeiten der ehemaligen Lounge Number One können Gäste tagsüber bald philippinische Spezialitäten oder einen Kaffee geniessen.

Das ist ganz im Sinne der Genossenschaft Altstadt Brugg (GAB), der das Eckhaus an der Hauptstrasse 66 gehört. Sie gab im Herbst 2020 bekannt, dass der am 31. März 2021 auslaufende Mietvertrag mit dem Bar-Betreiber nicht mehr verlängert wird. Vor gut einem Jahr tauchte der Bar-Betreiber unter und verabschiedete sich über Facebook von seiner Stammkundschaft. Zurück blieben viele offene Rechnungen. Die GAB musste juristische Schritte einleiten und das Lokal zwangsräumen lassen.

Gefundener Kellerabgang führte zu Projektänderung

Das Gewerbelokal und die ehemalige Wirte-Wohnung gleich darüber wurden zur Neuvermietung ausgeschrieben. Im vergangenen Oktober konnte die GAB bekannt geben, dass sie einen langfristigen Mietvertrag mit dem «Papa Oro's» abschliessen konnte.

Die Familie Guevarra mit (v. l.) Tochter Anja, Vater Oro, Mutter Virginia und Tochter Tatjana ist in den Startlöchern für die Neueröffnung in Brugg. Sandra Ardizzone (22. Juli 2019)

Die Betreiberfamilie Guevarra aus Turgi hat sich mit ihren beiden Lokalen, in denen sie philippinische Spezialitäten anbietet, in Baden bereits gut etabliert. Die Neueröffnung in Brugg war ursprünglich für Dezember 2021 vorgesehen.

Doch es kam anders: Der Innenausbau und Renovationsprozess gestalteten sich viel aufwändiger als erwartet. Die GAB nutzte den Leerstand um die Liegenschaft, die sie 2012 erworben hatte, vollständig auf einen Restaurantbetrieb hin auszurichten. Sie schreibt in einer Mitteilung:

«Neu verfügt das Lokal über eine einladende Theke für den Take-away-Betrieb, eine helle Gaststube mit Sitzgelegenheiten und eine abgeschlossene, professionell ausgestattete Gastroküche.»

Ende September sei im Rahmen des Abbruchs ein Kellerabgang zum Vorschein, der es ermöglichte, die WC-Anlagen ins Untergeschoss zu verlegen und den Küchenbereich zu vergrössern.

Genossenschafte haben ihre Anteile aufgestockt

Beim Umbau wurden zudem die elektrischen und sanitären Anlagen auf den neusten Stand gebracht sowie die Lüftungsanlage komplett erneuert.

GAB-Präsident Kaspar Ruoff. Colin Frei (2. Dezember 2019)

Dem Ziel der Genossenschaft, zu einer attraktiven und lebendigen Altstadt beizutragen, sei mit der Neugestaltung der Fensternischen, die viel Transparenz schaffen, Rechnung getragen worden, fügt die GAB an.

Trotz der finanziell schwierigen Situation sei es der GAB gelungen, die hohen Umbaukosten zu tragen. Präsident Kaspar Ruoff erklärt:

«Zum einen war die Unterstützung der beteiligten Handwerker gross, zum andern stockten Genossenschafterinnen und Genossenschafter ihre Anteile auf, und neue Mitglieder kamen dazu – aktuell zählt die Genossenschaft rund 70 Mitglieder.»

Jetzt beginnt für die GAB eine neue Ära. Mit grosser Freude wird sie das Lokal am 4. April der zukünftigen Mietpartei, der Papa Oro’s GmbH – ebenfalls Mitglied der Genossenschaft – übergeben. Der Familienbetrieb, der bereits zwei Gastrobetriebe in Baden führt, wird philippinische Speisen sowie in einem Teil des Lokals unter dem Label «Kape Hiraya» zahlreiche Kaffee-Variationen anbieten.

«Die Genossenschaft ist überzeugt, dass die herzliche Gastgeberfamilie mit ihrem Angebot in einer angenehmen Atmosphäre zur Belebung der Altstadt beitragen wird», hält Präsident Ruoff mit Blick in die Zukunft fest. Die Gastgeber planen die Neueröffnung für Samstag, 9. April.