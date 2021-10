Wie die aktuelle Pilzsaison im Bezirk Brugg aussieht

Brugg Nach Hochwasser und Sammlerboom durch Corona: Wie die aktuelle Pilzsaison im Bezirk aussieht Seit fünf Jahren amtet der 36-jährige Thomas Bächli als Präsident des Pilzvereins Brugg. Er erklärt, warum die falsche Ausrüstung für Sammler gefährlich sein kann. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 08.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Thomas Bächli hat bereits im Kindergartenalter Pilze gesammelt. Maja Reznicek

Am Mittwochabend ist es still in der alten Militärküche. «Bis jetzt war es ruhig und wir hatten wenige Kontrollen dieses Jahr», sagt Thomas Bächli dazu. Der Wettinger präsidiert seit 2016 den Pilzverein Brugg, der die kostenlosen Pilzkontrollen in der Unteren Hofstatt durchführt.

Etwa 50 Pilzkontrollen von privaten Sammlerinnen und Sammlern wurden im September von Hanspeter Hartmann, Hans-Peter Keller und Thomas Bächli übernommen. «Es braucht als Kontrolleur viel Wissen aus unterschiedlichen Bereichen. Das Wichtigste ist aber, die rund 30 giftigsten Pilze zu kennen», erklärt der 36-Jährige.

Dann kommt Bächli an diesem Tag doch noch zum Zug. Kurz nach Ablauf der offiziellen Öffnungszeit findet sich jemand in der Kontrolle ein. Der Korb des Mannes birgt eine grosse Auswahl an Sammelgut.

Im Korb befindet sich eine bunte Auswahl an Pilzen: Anischampignon, Eierschwämme, Schopftintlinge, Flockenstieliger Hexenröhrling, Rotfussröhrling und Maronenröhrling. Maja Reznicek

Er sagt begeistert:

«Ich habe eine Stunde früher Schluss bei der Arbeit gemacht, um in den Wald zu gehen. Jetzt ärgere ich mich, dass ich nicht den ganzen Nachmittag freigenommen habe.»

Geübt sortiert Bächli die Pilze, kontrolliert Merkmale wie Geruch und Aussehen. Am häufigsten würden in der Region der Rotfussröhrling und der Maronenröhrling gefunden. «Und Eierschwämme und Steinpilze, die erkennen die Leute auch», ergänzt der Präsident.

Der Pilzkontrolleur sichtet viel schimmlige Ware

Durch die Pandemie hat Thomas Bächli einen extremen Anstieg an Pilzsuchern wahrgenommen. Dies habe durchweg auch negative Auswirkungen auf die Natur:

«Wegen der mangelnden Kenntnisse wird einfach alles gesammelt und Unruhe in den Wald gebracht.»

Thomas Bächli kontrolliert Merkmale wie Geruch und Aussehen der Pilze. Maja Reznicek

Auf die Pilzsaison habe dieser Trend aber wenig Einfluss gehabt, sie sei durchschnittlich. Wider Erwarten hat sich das Hochwasser im Juli ebenfalls nicht auf den Bestand der Pilze ausgewirkt. «Trotz des Höhepunkts im Sommer hat es verhältnismässig über die Monate hinweg eher wenig geregnet, weil die meisten Regenzellen in Richtung Ostschweiz abdrifteten.»

Was laut Bächli bereits in den Vorjahren nicht besser wurde, ist die Qualität des Sammelguts, das in der Kontrolle ankommt. Woran liegt das? «Das hat vor allem mit den Menschen zu tun», sagt Bächli. «Vielen fehlt das Grundwissen für die Pilzsuche. Das kann gefährlich sein.»

Werden die Pilze etwa in einem Plastiksack aufbewahrt, kann das aus eigentlich essbaren ungeniessbare machen: Das Pilzeiweiss zersetze sich durch die mangelnde Belüftung und die angestaute Wärme schnell. Die Fungi beginnen zu verderben und werden giftig. Zudem bekommt der Vereinspräsident viel schimmlige Ware vorgesetzt.

In diese Ausrüstung lohnt es sich zu investieren

Um das Sammelgut möglichst frisch begutachten zu können, bietet die Pilzkontrollstelle Brugg die Kontrollen inzwischen täglich von Ende August bis Ende Oktober an. Ebenfalls rät Bächli, mit einem luftdurchlässigen Gefäss in den Wald zu gehen. Als Klassiker gilt ein geflochtener Korb. Daneben lohne es sich, in weitere Ausrüstung zu investieren. Mit einem Messer können Pilze auf eventuellen Madenbefall geprüft werden, ein Pinsel dient zum Putzen des Sammelguts bereits im Wald.

Während der Kontrolle verrät Bächli Tipps für ein sicheres Sammeln der Pilze. Maja Reznicek

Gerade Anfängerinnen und Anfänger, betont Thomas Bächli, sollten aber vor der Suche die Pilzliteratur konsultieren. Neben Standardwerken wie «Welcher Pilz ist das?» vom Kosmos-Verlag bieten sich ebenfalls neuere Bücher wie das «Handbuch für Pilzsammler» von Andreas Gminder an. Alternativ könne man auch durch die Mitgliedschaft in einem Pilzverein zum nötigen Fachwissen kommen, sagt Bächli mit einem Augenzwinkern.

Pilzkontrolle: Brugger Hofstatt, täglich 18.30 bis 19 Uhr (bis 31. Oktober). Ab November ist eine telefonische Kontaktaufnahme erforderlich.