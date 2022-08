Polizei sagt, warum Bombenroboter-Einsatz in Brugg richtig war

Brugg Nach Grosseinsatz mit Bombenroboter: Darum sollten verdächtige Gegenstände immer gemeldet werden Der Bahnhof Brugg ist am Dienstag gesperrt worden. Grund dafür war ein verdächtiger Gegenstand. Die Polizei erklärt, warum man solche immer melden sollte und weshalb der Bombenroboter aus Zürich aufgeboten worden ist. Alessandro Crippa 25.08.2022, 10.44 Uhr

Es ist Dienstagnachmittag, als der Bahnhof in Brugg gesperrt wird. Eine Person hatte der Polizei einen verdächtigen Gegenstand gemeldet. Diese ist in der Folge ausgerückt. Auch Spezialisten vom forensischen Institut in Zürich waren mit einem Bombenroboter vor Ort.