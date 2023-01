Brugg: Zimmermannhaus wird zur Künstlerresidenz

Brugg Nach der Bibliothek: Junge Künstlerinnen ziehen für acht Wochen ins Zimmermannhaus Seit Anfang Jahr läuft in den frei gewordenen Räumlichkeiten in der Vorstadt 19 in Brugg eine dreijährige Zwischennutzung. Gestartet wurde mit einer Residenz für zwei Kunstschaffende. AZ 21.01.2023, 05.00 Uhr

Jeweils am Mittwochabend geben die Künstlerinnen Einblick in ihren Arbeitsprozess im Zimmermannhaus. zvg

Seit 1984 hatten sich Bücher und Kunst die Liegenschaft geteilt. Nach dem Umzug der Stadtbibliothek Brugg in den Effingerhof standen zwei Stockwerke des Zimmermannhauses nach fast 40 Jahren leer. Damit ist aber bereits wieder Schluss, wie Andrea Gsell, Leiterin der gleichnamigen Kunstgalerie, in einer Mitteilung an die Medien schreibt:

«Seit Anfang Jahr bespielen wir das ganze Haus für eine dreijährige Zwischennutzung – und starten dazu mit der Residenz zweier junger, sehr engagierter Künstlerinnen.»

Kunstwerk von Petra Njezic. zvg

Eingezogen sind konkret die Aarauerin Petra Njezic (geboren 1989) und die Luzernerin Davina Andrea Deplazes (geboren 1999). Njezic als Malerin sowie Deplazes mit Skulptur, Installation, Klang- und Videokunst seien in ihrer Arbeit ganz mit der Frage nach der Qualität und Wahrnehmung von Raum beschäftigt.

Die auf den ersten Blick flächige Malerei der Aarauerin gewinne bei längerem Hinsehen an Tiefe, lasse Umrisse und Schatten erahnen. Im Pressetext heisst es weiter: «Nach einigen Jahren, in denen Njezic zwischen der Schweiz und Kroatien hin- und hergereist ist, lebt sie seit 2014 fest im Kanton Aargau und verfolgt im Atelier im Aarauer KIFF konzentriert ihr künstlerisches Schaffen.»

Ab dem 25. Januar blickt man hinter die Kulissen

Davina Andrea Deplazes' mit verschiedenen Medien und Materialien gestaltete Räume seien angelegt auf Stimmungen, die das Verhältnis zwischen Innen und Aussen, Mensch und Behausung ausleuchten würden. Dazu wird ergänzt:

«Die junge Künstlerin befindet sich im Anfangsstadium ihrer künstlerischen Orientierung und entwickelt ihre künstlerische Praxis im Bereich ‹Spatial Art›.»

Kunstwerk von Davina Andrea Deplazes. zvg

In einer achtwöchigen Residenz entwickeln die Künstlerinnen laut dem Schreiben Interventionen, ermöglichen Einblicke in ihr Schaffen und geben ihrem künstlerischen Wirken Raum. Jeweils am Mittwochabend öffnen die beiden die Türen für die Öffentlichkeit – erstmals nächste Woche. Am 25. Januar von 18 bis 20 Uhr ist, umrahmt vom Füroobefüür des Quartiervereins Altstadt, ein Blick hinter die Kulissen möglich. Die letzte «Türöffnung» ist am 22. Februar.

Wenig später, ab dem 26. Februar, wird dann eine Ausstellung vom Erdgeschoss bis unters Dach zeigen, was der Aufenthalt im Zimmermannhaus ermöglicht hat. Auch wenn die beiden Künstlerinnen den Raum aufteilen würden: Austausch, Zusammenarbeit, offene Türen seien Teil von «Mansarde & Souterrain».

Ausstellung mit vorgängiger Residenz Residenz: bis 24. Februar; Ausstellung: 26. Februar bis 16. April. Zimmermannhaus Brugg, Vorstadt 19. Öffnungszeiten: siehe Website.