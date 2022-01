Brugg: Nach den Wahlen: Linksrutsch in der Finanzkommission

Brugg Nach dem Wahlherbst: Die Finanzkommission rutscht nach links So lange wie keine andere Partei hatte die FDP mit Einwohnerrat Willi Wengi das Fiko-Präsidium in Brugg inne. Warum die Partei das Zepter nun an die SP abgegeben hat. Ein Blick über Gleise zeigt zudem, wer in Windisch Gemeinderechnungen und Rechenschaftsberichte prüft. Claudia Meier 27.01.2022, 05.00 Uhr

Die Finanzkommission (Fiko) ist die einzige ständige Kommission des Einwohnerrats Brugg und besteht aus sieben Mitgliedern. Was hier entschieden wird, hat Gewicht im Stadtparlament. So empfahl die Fiko im Oktober 2020, das Budget 2021 zurückzuweisen, was nach intensiver Diskussion mit 26 zu 19 Stimmen passierte. In seinem Votum hatte FDP-Einwohnerrat und Fiko-Präsident Willi Wengi davor gewarnt, Vermögen zulasten des Betriebsergebnisses abzubauen.

Der Brugger Stadtrat ging umgehend über die Bücher und strich im Voranschlag beim betrieblichen Aufwand eine halbe Million Franken, wie von der Fiko gefordert.

Willi Wengi hielt in der Vergangenheit nicht mit ausführlichen Stellungnahmen zu den Finanzen und Kritik am Stadtrat zurück. Sei es beim Budget, zur lange Zeit erwarteten Finanzstrategie oder zum Einbezug der Fiko bei grösseren Projekten. Keiner kann auf eine längere Amtszeit im 50-köpfigen Einwohnerrat in Brugg zurückblicken als der FDPler.

Seit 1. Januar 1994 sitzt er im Stadtparlament und seit 1998 in der Fiko. Und zwar nicht nur in der Fiko der Einwohnergemeinde, sondern ebenso lange in der Fiko der Ortsbürgergemeinde Brugg, wo er im letzten Dezember als Präsident für weitere vier Jahre bestätigt wurde.

Von den sieben Mitgliedern in der Fiko ist noch eines eine Frau

Am letzten Freitag fand die konstituierende Einwohnerratssitzung im Campussaal statt. In die Fiko der Einwohnergemeinde Brugg wurden für die neue Amtsperiode gewählt: Reto Bertschi und David Hunziker (beide SP), Patrick von Niederhäusern (SVP), Yves Gärtner (Grüne), Angelika Curti (Die Mitte) sowie Willi Wengi und Titus Meier (beide FDP). Neuer Präsident ist SPler Reto Bertschi, der wie Willi Wengi Jahrgang 1954 hat.

Vor vier Jahren verfügte die Fiko mit zwei FDP-Sitzen, zwei SVP, Angelika Curti (CVP, Die Mitte), Rita Boeck (SP) und Doris Erhardt (EVP) noch klar über eine bürgerliche Mehrheit sowie drei Frauen.

Jetzt ist Curti noch die einzige Frau im Siebnergremium. Erhardt verpasste im Herbst die Wiederwahl und Rita Boeck war die vergangenen zwei Jahre Einwohnerratspräsidentin. Dass es jetzt in der Fiko zu einem Linksrutsch gekommen ist, hat mit den Gesamterneuerungswahlen im Herbst zu tun. Die FDP und Die Mitte verloren je einen Sitz, GLP und Grüne legten je einen zu.

In Windisch muss nur die Mehrheit der Mitglieder im Einwohnerrat sitzen Was in Brugg die Finanzkommission ist, heisst bei den Nachbarn südlich der Gleise Finanz- und Geschäftsprüfungskommission (FiGPK). Sie besteht ebenfalls aus sieben Mitgliedern und prüft die Gemeinderechnungen sowie die Rechenschaftsberichte und befasst sich mit weiteren ihr vom Einwohnerrat übertragenen Aufgaben. Anders als in Brugg besteht die FiGPK nicht ausschliesslich ­– sondern nur in der Mehrheit – aus Mitgliedern des 40-köpfigen Einwohnerrats. In der angelaufenen Amtsperiode setzt sich die FiGPK wie folgt zusammen: Daniel Brassel (Präsident, EVP), Kathrin Büchli (EVP), Giovanna Feusi (SP), Peter Hartmann (FDP), Michael Hausherr (Die Mitte), Novica Vidic (SVP) und Sarka Weiersmüller (Grüne). Laut Gemeindeschreiber Stefan Wagner spielen das persönliche Rüstzeug für die Aufgaben und die Fraktionsgrösse eine Rolle für die Wahl. Nicht im Einwohnerrat sitzen derzeit Hartmann, Hausherr und Weiersmüller. (cm)

Auf die Frage, warum er in Brugg nicht mehr Präsident, aber noch Fiko-Mitglied sei, antwortet Willi Wengi:

«Grundsätzlich will ich ein wenig kürzertreten, einerseits um die Zeit nach dem Berufsleben etwas weniger fremdgesteuert verbringen zu können, und andererseits um den Jungen Möglichkeiten zur Führungsarbeit zu geben.»

Mit zwölf Jahren habe die FDP das ­Fiko-Präsidium nun so lange wie keine andere Partei vorher inne gehabt, betont Wengi. In der Fiko bleibe er, weil das in der Personalplanung der Fraktion so besprochen wurde und er eine gute Übergabe an den neuen Präsidenten gewährleisten wolle. Was Reto Bertschi anders machen möchte, wird er zuerst mit der Fiko besprechen.