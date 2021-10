Brugg. Neue Sitztreppe vor Salzhaus soll an Ostern fertig sein

Brugg Nach dem Provisorium: Der Stadtrat möchte die neuen Sitzstufen an Ostern einweihen Der Einwohnerrat Brugg entscheidet an seiner nächsten Sitzung Ende Oktober über einen Kredit von 147'000 Franken für die definitive Aufwertung der Hofstatt – mit verschiedenen Sitzgelegenheiten. Claudia Meier 02.10.2021, 05.00 Uhr

Die definitive Sitztreppe soll dann leicht verkürzt werden, damit sie auf dem helleren Bodenabschnitt endet. Claudia Meier

Für den Brugger Stadtrat ist klar: «Dank der zusätzlichen Sitzgelegenheiten wird die Hofstatt für den Aufenthalt auf einem ‹der schönsten Plätze im ganzen Kanton› attraktiver und erhält einen räumlich grosszügigeren und einladenden Anschluss an das Salzhaus.» Das schreibt die Exekutive in ihrer Botschaft an den Einwohnerrat für die Sitzung vom 22. Oktober.