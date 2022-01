Brugg: Was das «Kebap Werk» im Neumarkt vorhat

Brugg Nach dem grossen Umbau: Was das Luzerner «Kebap Werk» im Neumarkt plant Im Frühling kehrt beim Zentrumsplatz wieder Leben ein. Die Gastrofamilie Sezer aus Luzern verrät, wie sie ihr zukünftiges Lokal betreiben wird und wo bereits eine zweite Niederlassung im Aargau geplant ist. Zur Einwendung gegen den Pavillon für das «Kebap Werk» ist ein Verfahren am Laufen. Die Bewilligung steht noch aus. Claudia Meier Jetzt kommentieren 21.01.2022, 17.00 Uhr

Die Visualisierung zeigt den Neumarkt 3 in Brugg mit dem umgebauten Hochbau, dem geplanten Pavillon-Ersatzneubau und dem «Kebap Werk». zvg/Walker Architekten AG

Seit bald eineinhalb Jahren ist der Neumarkt 2 und 3 im Brugger Stadtzentrum eine Grossbaustelle. Für rund 28 Millionen Franken werden das Sockelgeschoss Neumarkt 3 revitalisiert, eine Passerelle im ersten Obergeschoss gebaut sowie 23 neue Wohnungen und Büroflächen mit flexiblen Grundrissen im Hochbau realisiert. Inzwischen ist das Baugerüst grösstenteils verschwunden und die Mietersuche intensiviert.

Im letzten Sommer wurde bekannt, dass anstelle des Bistro Irion ein neues Lokal mit dem Namen «Kebap Werk» eröffnen wird. Hinter diesem Konzept steckt die Gastrofamilie Sezer, die in Luzern gleich neben dem Bahnhof schon einige Businesspläne für verschiedene Betriebe geschrieben hat. CEO Hülya Sezer von der Concept Factory Holding AG erklärt:

«Das ‹Kebap Werk› wird in Brugg die erste Filiale eröffnen und im Juni die zweite Filiale im Shoppi Tivoli. Wir freuen uns sehr auf diesen Standort.»

In Brugg wird das Lokal drinnen 28 Sitzplätze und draussen zirka 40 Sitzplätze haben. «Wir sind ein Take-away mit Sitzplätzen, einem Barambiente mit industriellem Charme», fährt Hülya Sezer fort.

Das «Kebap Werk» soll ab Anfang April jeden Tag offenstehen

Für die Chefin ist jetzt schon klar, dass ihr Lokal am Brugger Neumarktplatz zu jeder Tageszeit einladend sein wird. Sie spricht deshalb auch vom «Place to be». Egal ob für Mittagessen, Nachmittagskaffee, Apéro, Abendessen, Absacker oder spätes Dinner.

Hülya Sezer freut sich auf die Lancierung vom «Kebap Werk» im Aargau. Roger Grütter (16. Oktober 2018)

Die Öffnungszeiten sind momentan wie folgt geplant: von Sonntag bis Mittwoch jeweils von 11 bis 22 Uhr und von Donnerstag bis Samstag jeweils von 11 bis 0.30 Uhr. Somit ist künftig also wieder – wie vor Jahrzehnten – für Verpflegung im Neumarkt an sieben Tagen pro Woche gesorgt. Die Eröffnung in Brugg ist gemäss aktuellem Bauplan auf Anfang April 2022 geplant.

Das Hauptprodukt wird, wie es der Name des Lokals schon sagt, Kebab sein. «Wir haben wahlweise Kalbs- oder Poulet-Kebab und eine Auswahl an Kebab-Eigenkreationen», führt Hülya Sezer aus. Es werden klassische Kreationen mit hausgemachtem Brot, Salat und Sauce geben, für Fleischliebhaber solche mit einer Extraportion Fleisch und gegen Kater ein Menu mit Pommes. Studierende und Lernende kommen mit dem Sparfuchs-Menu auch auf ihre Kosten.

Grosse Nachfrage nach Büros und Wohnungen

In der Bäckereiabteilung werden Sandwich-Brote und eine grosse Auswahl an Pide (ähnlich wie Pizza) laut Hülya Sezer jeden Tag frisch zubereitet. Dank der grossen Auswahl können auch Vegetarier ihren Hunger stillen.

Die Familie Sezer spricht auf ihrer Firmen-Website davon, «die orientalische Küche mit ihren Eigenkreationen und europäischen Einflüssen zu revolutionieren». Das Unternehmen bringt über 20 Jahre Erfahrung in der Gastronomie mit, die es mit verschiedenen Konzepten gesammelt hat. Die Chefin hält fest:

«Und dank unserer orientalischen Wurzeln können wir beide Welten einander näherbringen.»

Im vergangenen Sommer sagte Sprecherin Alisha Held von der Immobilienbewirtschafterin Privera AG, allfällige weitere Vertragsabschlüsse mit künftigen Neumarkt-Mietern erwarte man in der zweiten Jahreshälfte 2021. Zum aktuellen Stand sagt sie nun: «Die Nachfrage an Büroflächen ist sehr erfreulich. Es konnten bereits mehrere Reservationen entgegengenommen werden.» Auch bei den Wohnungen verzeichne die Privera AG eine grosse Nachfrage.

Von den Ladenflächen erwähnt die Sprecherin nichts. Das Verfahren zur Einwendung gegen den geplanten Pavillon für das «Kebap Werk» konnte laut Alisha Held noch nicht abschliessend behandelt werden.

