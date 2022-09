Das BWZ und die BFGS gaben ihre Einnahmen an Bussgelder bekannt

Brugg Nach dem BWZ verteilt auch die zweite Brugger Berufsfachschule Bussgelder an Lernende – sie sind doppelt so hoch Das Berufs- und Weiterbildungszentrum (BWZ) Brugg und die Berufsfachschule Gesundheit und Soziales büssen die jungen Erwachsenen unterschiedlich. Wie sich das in der Kasse bemerkbar macht und wofür die Einnahmen eingesetzt werden. Noah Merz Jetzt kommentieren 15.09.2022, 05.00 Uhr

Die Berufsfachschule Gesundheit und Soziales (BFGS) sanktioniert seit 2020 die Schülerinnen und Schüler mit Bussen. Claudia Meier

Nach der Obligatorischen Volksschule beginnt für viele Schulabgängerinnen und -gänger ein neuer Lebensabschnitt. Für die Lernenden bedeutet das, nebst der Arbeit im Betrieb, auch der Besuch einer Berufsfachschule. Dabei gibt es einige neue Schulregeln. Die Bussgelder à zehn Franken für Verspätungen, vergessene Hausaufgaben oder anderweitige Verstösse sind seit Jahren in vielen Berufsfachschulen für die Lernenden ein Dorn im Auge.

An der kantonalen Berufsfachschule Gesundheit und Soziales (BFGS) werden seit dem Schuljahr 2020/21 Bussen verhängt. Rektor Felix Scheidegger sagt:

«Die Bussengelder wurden unabhängig der Corona-Pandemie eingeführt. Im Zusammenhang mit dem Projekt ready4life und der dazugehörigen Coaching App der Lungenliga möchte die BFGS mit der neuen Anpassung der Hausordnung Nachdruck verleihen.»

Von anfangs 157 Bussen sank die Zahl im folgenden Kalenderjahr auf 93 Bussen. Die Sanktionen eines Verstosses kosten für die Schülerinnen und Schüler 20 Franken. Dabei wird das Essen in Schulzimmern, Rauchen ausserhalb der Raucherzone und Littering in den Schulgebäuden bestraft.

«Das eingenommene Geld wird gemäss den einschlägigen kantonalen Erlassen für Veranstaltungen von Lernenden oder gemeinnützige Zwecke mit Bezug der BFGS verwendet», sagt Scheidegger.

Die Bussgeldereinnahmen verkleinern sich

Am Berufs- und Weiterbildungszentrum Brugg (BWZ) werden seit Jahrzehnten Bussen ausgeteilt. Pro Verstoss gegen die Regeln wird den Berufsschülern zehn Franken verrechnet.

Das BWZ verteilt seit Jahrzehnten Bussgelder an seine Lernenden. Claudia Meier

Einen Rekordwert an Busseinnahmen verbuchte das BWZ im Jahr 2013/14 mit 70'500 Franken. Bei knapp 1300 Schülern sind das über 55 Franken pro Person. Jeder Schüler und jede Schülerin hat also durchschnittlich fünfeinhalb Bussen bezahlt. Seither sanken die Einnahmen. Rektor Alex Simmen sagt:

Alex Simmen, Rektor und Abteilungsleiter Technik vom BWZ. Noah Merz

«Im 2021 wurden 2489 Bussen verteilt. Das ergibt Einnahmen von 24'890 Franken.»

Die Schule besuchen zurzeit 979 Lernende. Der Rückfall von Lernenden ist dem Wegfall 2020 der KV-Abteilung geschuldet.

Die hohen Einnahmen sind vor allem auf unentschuldigte Absenzen zurückzuführen, erklärt Simmen. Grund sei aber nicht etwa, dass Jugendliche sich heute weniger an Regeln hielten als früher. Aber man kann die Schüler seit 2013 laut dem damaligen Schulleiter Heinz Schlegel schlicht besser überwachen.

Seit die Berufsschule vor rund neun Jahren ein Programm zur Erfassung der Absenzen eingeführt hat, werden alle Abwesenheiten genau erfasst. «Wenn der erste Lehrer am Morgen das Programm hochfährt, kommt automatisch die Klassenliste, in der er eintragen kann, wer fehlt.» So sehe auch der nächste Lehrer, welche Schüler bereits gefehlt haben.

Bussgelder werden für guten Zweck genutzt

Das Verhalten der Berufsschüler habe sich aber nicht grossartig geändert. Es gebe immer einen kleinen Teil der Schüler, der sich auch von Strafzetteln nicht dazu bringen lasse, sich an die Regeln zu halten, erzählt Schlegel. Ein Grossteil der Lernenden sei aber zuverlässig. «Rund 80 Prozent erhalten fast nie eine Busse», sagte Heinz Schlegel.

Heinz Schlegel im März 2016 vor dem BWZ. Der Feuerring und Platz wurde mit Lernenden geplant und mit Schulbussen finanziert. Claudia Meier

Die eingenommenen Bussgelder kommen in einen Fond. Eingesetzt werden sie unterschiedlich. Es werden damit zum Beispiel ein Teil des Skitags bezahlt, Exkursionen ermöglicht oder die Prämierungsgeschenke für die besten Abschlussarbeiten finanziert. 2015 wurde ausserdem ein grosser Teil der Bussgelder für die Neugestaltung des Schulgartens eingesetzt.

Zwei Schüler und zwei Lehrpersonen haben sich der Umgestaltung angenommen und eine neue Feuerstelle errichtet. Hier sollen die Lernenden künftig ihren Abschluss feiern können. Der mit Kies, Pflastersteinen und Sitzbänken neu gestaltete Platz steht auch Aussenstehenden offen.

