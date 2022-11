Nach der Budgetabstimmung bleibt das Komitee in Brugg bestehen

Brugg Nach Budgetabstimmung: «Wir werden die Rechnung 2022 der Stadt genau anschauen und neue Kampagnen prüfen» Peter Haudenschild, Co-Präsident vom Komitee für eine vernünftige Brugger Finanzpolitik, spricht nach der verlorenen Abstimmung von einem Achtungserfolg und über das weitere Vorgehen im neuen Jahr. Claudia Meier 28.11.2022, 17.03 Uhr

Peter Haudenschild sass bis vor einem Jahr für die FDP im Einwohnerrat Brugg und hat im Sommer das Finanzpolitik-Komitee ins Leben gerufen. zvg/Susanne Seiler

Wie zu erwarten war, ist das Budget der Einwohnergemeinde Brugg mit einem unveränderten Steuerfuss von 97 Prozent am Sonntag an der Urne gutgeheissen worden. Er habe bis zuletzt auf eine Ablehnung gehofft, sagt Peter Haudenschild, Co-Präsident des von ihm initiierten Komitees für eine vernünftige Brugger Finanzpolitik. Dennoch ist er mit dem Resultat zufrieden und spricht von einem Achtungserfolg,

Denn bei der Abstimmung resultierten 906 Nein und 1464 Ja. Die Stimmbeteiligung lag bei 31 Prozent. Zum Vergleich: Vor einem Jahr fiel die Budgetabstimmung mit den Einwohnerratswahlen zusammen. Mit 59,6 Prozent war die Stimmbeteiligung fast doppelt so hoch wie am vergangenen Sonntag. Damals wurde das Budget mit 4149 Ja- zu 357 Nein-Stimmen ganz klar gutgeheissen. Der Nein-Stimmen-Anteil der in Betracht fallenden Stimmzettel lag 2021 bei 7,9 Prozent, diesmal bei 38,2 Prozent. Von den Parteien sprach sich offiziell nur die SVP gegen den Voranschlag aus.

Somit ist das Nein-Lager derzeit fast so gross wie bei der letzten Steuerfusserhöhung (plus 5 Prozentpunkte) im November 2012. Damals lehnten 1006 (oder 44,1 Prozent) den Voranschlag 2013 ab, 1276 sagten Ja. Die Stimmbeteiligung betrug 34,9 Prozent.

Zusatzeffort auf wenige Schultern verteilt

Im Vorfeld rührte das Komitee für eine vernünftige Brugger Finanzpolitik die Werbetrommel fleissig mit Leserbriefen, Inseraten und einem Flyer, der im «General-Anzeiger» beigelegt wurde. Wie genau die vielen Nein-Stimmer sonst noch mobilisiert wurden, will Haudenschild nicht verraten. Er räumt aber ein, dass der ausserordentliche Effort auf wenige Schultern verteilt gewesen sei.

Kernteam vom Komitee für eine vernünftige Finanzpolitik (v.l.): Co-Präsident Peter Haudenschild, Peter Reimann, ehemaliger Leiter Abteilung Finanzen des Kantons Aargau, und Co-Präsident Patrick von Niederhäusern. Claudia Meier

In der Medienmitteilung schreibt das Komitee für eine vernünftige Brugger Finanzpolitik zur Annahme des vom Stadtrat vorgelegten Budgets mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 61,8 Prozent:

«Gegen die erdrückende und vehemente Einflussnahme durch den Stadtrat, die Mehrheit der Finanzkommission und von sechs Fraktionen gab es kein Ankommen.»

Das Komitee für eine vernünftige Brugger Finanzpolitik bedauert, dass «namentlich der Stadtrat im Abstimmungskampf unsachlich und irreführend informierte». Er habe das Komitee und somit dessen Unterstützerinnen und Unterstützer gar als «verantwortungslos» bezeichnet.

Die finanzielle Situation der Stadt Brugg wird vom Komitee, das sich alle Optionen offen halten will, weiterhin genau beobachtet. Haudenschild erklärt: «Wir werden die Rechnung 2022 der Stadt genau anschauen und neue Kampagnen prüfen.» Unter die Lupe genommen werden auch der Rechenschaftsbericht und das Budget 2024.