Brugg: Dampfschiff-Bar macht wieder Party

Brugg Nach Ärger mit Coronamassnahmen: Dampfschiff-Bar macht wieder Party Das Lokal an der Aarauerstrasse ist im Herbst 2021 in die Schlagzeilen geraten, weil sich der Betreiber nicht an die Covid-Zertifikatspflicht halten wollte. Nach einer Pause geht es nun am 11. März mit dem neuen Programm für das laufende Jahr wieder los. Auch die Vaporetto-Freigeister haben ihre Rückkehr angekündigt. Claudia Meier 09.03.2022, 17.21 Uhr

Im Dampfschiff steht neben dem Take away mit thailändischen Spezialitäten neu ab 11. März auch die Bar wieder offen. Claudia Meier (9. März 2022)

«Es geht wieder los», heisst es auf der Website der Dampfschiff-Bar in Brugg. Morgen Freitag, 11. März, findet ab 20 Uhr die «We are back»-Party mit DJ Mister Simon statt. Das Programm 2022 wird von den Barbetreibern laufend aktualisiert. Ebenfalls zurück kommt die Vollmond-Party, die vom Verein «Il Vaporetto» organisiert wird. Im letzten November gaben die Vaporetto-Freigeister bekannt, dass sie pausieren.

Denn die Bar an der Aarauerstrasse war im vergangenen Herbst in die Schlagzeilen geraten, weil sich der Betreiber offenbar nicht an die Covid-Zertifikatspflicht halten wollte. Die Band Over & Out sagte damals aus diesem Grund ihr Konzert in Brugg kurzfristig ab. Der Betrieb wurde von der Polizei kontrolliert und bot später nur noch Räume zur Miete an.

Der Barbetreiber war für eine aktuelle Stellungnahme nicht erreichbar.