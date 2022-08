Model Manuela Frey in Unterwäsche freut sich aufs Schwingfest.

Brugg Model Manuela Frey interpretiert das Schwingfest auf eine ungewöhnliche Art Das Brugger Topmodel Manuela Frey zeigt sich in Schwinger-Unterwäsche. Die 26-Jährige verrät, welchen Bezug sie zu Sport hat. 23.08.2022, 13.31 Uhr

Manuela Frey in der neuen Schwingfest-Kollektion der Thurgauer Firma ISA bodywear. zvg

Das Eidgenössische Schwingfest in Pratteln, das vom 26. bis 28. August stattfindet, wird von vielen Leuten mit Spannung erwartet. Auch das Model Manuela Frey ist schon jetzt im Schwingfestmodus. Die TV-Gastgeberin von bisher drei Ausgaben der Castingshow «Switzerland’s next Topmodel» präsentiert sich in Festlaune in Schwinger-Unterwäsche.