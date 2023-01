Brugger Prunkstück schliesst für 6 Monate - das ist der Grund

Brugg Modeboutique Prunkstück schliesst sicher für sechs Monate – das ist der Grund Ab Februar bleiben die Türen an der Hauptstrasse 29 in Brugg vorerst zu. Unternehmerin Iren Bärtschi erklärt, wie sie die Zukunft des Geschäfts sieht. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 10.01.2023, 05.00 Uhr

Iren Bärtschi verkauft auch selbst genähte Kreationen. Maja Reznicek

«Totalausverkauf» heisst es in Grossbuchstaben auf der Tafel im Schaufenster. Noch wenige Tage bleiben dem «Prunkstück». Dann wird Iren Bärtschi die Türen ihrer Brugger Modeboutique schliessen – zumindest vorübergehend.

Die 56-Jährige startet im Februar in ein sechsmonatiges Sabbatical. Beim Besuch der AZ erklärt sie mit einem Schmunzeln:

«Bis Ende Juli lege ich eine Pause ein. Was in dieser Zeit genau passiert, habe ich noch keine Ahnung.»

2015 empfing die heutige Oberrohrdorferin im Laden an der Hauptstrasse 29 erstmals Kundschaft. Neben Kollektionen ausgewählter Marken bietet sie selbst entworfene und -genähte Kreationen an.

Vor der Pause sollen noch möglichst viele «Altlasten» verschwinden. Maja Reznicek

Dass Ende Januar, acht Jahre nach der Ladeneröffnung, die Lichter in dem schicken Lokal für einige Zeit dunkel bleiben, ist laut Bärtschi kein spontaner Entschluss gewesen.

Bärtschi zog im Sommer die Notbremse

Bereits vor einem halben Jahr war das Thema aufgekommen. Damals arbeitete Iren Bärtschi neben ihrer Selbstständigkeit zu 40 Stellenprozenten im kaufmännischen Bereich. Die Doppelbelastung spürte sie mit der Zeit deutlich: «Ich merkte, dass mir der nötige Elan für diesen kreativen Beruf immer mehr verloren ging.»

Als dann im vergangenen Sommer der Einkauf der Kleiderkollektionen für die kommende Saison anstand, beschloss Bärtschi, die Notbremse zu ziehen – und vorerst nichts mehr nachzubestellen.

Sechs Monate später sind in den Regalen an der Hauptstrasse 29 bereits einige Lücken. Wie Bärtschi das Sabbatical verbringen wird, steht noch offen. Wichtig sei ihr, dass sie einfach mehr Zeit für sich selber habe.

2015 hat sich Iren Bärtschi mit dem eigenen Geschäft einer neuen Herausforderung gestellt. Maja Reznicek

Für die Zukunft des «Prunkstücks» hat die Unternehmerin dahingegen schon recht klare Vorstellungen. Zwar könne sich durch die Pause alles verändern, merkt die Modeexpertin an, aktuell ist jedoch geplant, den Laden im Sommer mit neuem Konzept wiederzueröffnen.

Einerseits möchte Bärtschi sich wieder mehr auf ihre Leidenschaft – das Nähen – konzentrieren. Sie erklärt:

«Ich sagte mir: Es sind jetzt noch neun hoffentlich gute Jahre im Arbeitsleben und die möchte ich ganz gerne noch geniessen und meinen Kundinnen so richtig Freude bereiten – eben, meinem Namen wieder alle Ehre machen.»

Andererseits wolle sie dem Überfluss in der Modeindustrie etwas entgegensetzen, in dem sie ihre Kollektionen mit noch mehr Sorgfalt aussuche und mit vielleicht neuen und etwas unbekannteren kleinen Labels überrasche – gerne auch von Schweizer Lieferanten.

Eine Zwischennutzung ist nicht angedacht

Auch bei den Öffnungszeiten soll es Änderungen geben. Geplant ist, dass das «Prunkstück» zukünftig öfters – jeweils von Mittwoch bis Samstag – Kundschaft empfängt. Dienstags will Iren Bärtschi sich jeweils dem Nähen widmen. Die richtige Work-Life-Balance möchte sie aber trotz neuer Arbeitszeiten nicht aus den Augen verlieren:

«Wenn ich komplett im ‹Prunkstück› bin, darf ich mir vielleicht auch die eine oder andere kleine Auszeit erlauben.»

Ausserdem nimmt Bärtschi voraussichtlich einmal im Monat am Samstag frei.

Bis Ende Juli soll das «Prunkstück» sicher geschlossen bleiben. Maja Reznicek

Wer vor der Pause noch in der Modeboutique vorbeischauen möchte, kann das bis am 31. Januar donnerstags und freitags zu den bisherigen Zeiten sowie am Samstag, dem 14. Januar. Über allfällige weitere Möglichkeiten informiert die Inhaberin auf ihrer Website.

Eine Zwischennutzung der Räumlichkeiten während der Abwesenheit von Bärtschi wird es übrigens nicht geben. Sie will die kommenden Monate auch nutzen, um dem Laden wieder einmal einen frischen Anstrich zu verleihen. So, dass sie ab August mit Vollgas starten könne.

