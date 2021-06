Brugg Mit zwei Ausgleichstöpfen: Wie die FDP den Vermögensabbau der Stadt verhindern will Die Finanzanlagen der Stadt Brugg haben zwar einen Marktwert von rund 95 Mio. Franken, aber die Betriebsrechnung schliesst seit Jahren negativ ab. Für die Liberalen ist dieses strukturelle Defizit ein Problem, das sie mit einer ausgeklügelten Finanzstrategie lösen wollen. Claudia Meier 04.06.2021, 05.00 Uhr

FDP-Parteipräsident Titus Meier (links) und Fraktionspräsident Willi Wengi haben die Leitsätze für eine Finanzstrategie vorgestellt. Bild: Britta Gut/Keystone

Der Ruf nach einer Finanzstrategie ist in der Stadt Brugg seit Jahren zu hören. Da es der FDP-Fraktion zu wenig schnell vorwärtsgeht, ist die Fraktion nun selber aktiv geworden. Für die Ausarbeitung eines Entwurfs hat die FDP den in Brugg wohnhaften Peter Reimann, ehemaliger Leiter der kantonalen Finanzverwaltung, beigezogen. «Wir haben uns überlegt, wie wir die Brugger Politik konstruktiv beleben können», sagte Parteipräsident Titus Meier, als den Medienvertretern die sechs Leitsätze vorgestellt wurden.

FDP-Fraktionspräsident Willi Wengi hob die besorgniserregende Entwicklung bei den Finanzen hervor, da das Betriebsergebnis (ohne Abschreibungen) seit 2019 in zunehmendem Masse negativ ist. «Die Stadt Brugg weist ab 2021 negative Betriebsergebnisse von bis zu 10 Mio. Franken auf», sagte Wengi, der auch Präsident der beiden Finanzkommissionen (Einwohner- und Ortsbürgergemeinde) ist. Und trotz hoher und stabiler Finanzergebnisse zeige die Erfolgsrechnung ab 2021 Defizite von rund 4 Mio. Franken auf. Speziell an Brugg ist, dass die Finanzanlagen mit rund 95 Mio. Franken und die IBB Holding AG mit einem Wert von rund 150 Mio. Franken Erträge in der Höhe von 15 Steuerfussprozenten generieren. Ziel der FDP ist es, das strukturelle Defizit von 4 Mio. Franken nach einer Übergangszeit zu beseitigen.

Die meisten Städte der Schweiz haben keine Schuldenbremse

Eine Finanzstrategie beinhalte die Bereiche Leistungsangebot, Steuern und Finanzhaushalt, erklärte Peter Reimann. Anders als beim Bund und den meisten Kantonen seien Schuldenbremsen bei Städten eher selten. Die Stadt Aarau hat auf Initiative der FDP einen ersten Versuch dazu gemacht. Im Fall von Brugg müsste es eher «Vermögenserhaltungsbremse» heissen. Doch eine Regelung besteht bisher nicht.

Die FDP-Fraktion hält in ihrem ersten Leitsatz fest: «Das Leistungsangebot der Stadt Brugg mit ihrer Zentrumsfunktion ist angemessen, zu gestalten.» Natürlich wirke sich das auf die Attraktivität einer Stadt aus, so Titus Meier. Ausserdem sei mit jedem Budget die Finanzplanung dem Einwohnerrat zum Beschluss der Eckwerte der nächsten vier Jahre zu unterbreiten. Dieses Vorgehen kenne man auch beim Kanton, fügte Grossrat Titus Meier an. In Sachen Steuerfuss soll die Stadt Brugg mindestens unter dem Mittelwert der Steuerfüsse der vergleichbaren Zentrumsstädte Baden, Aarau, Lenzburg, Zofingen und Rheinfelden liegen. Der durchschnittliche Steuerfuss betrage momentan 97,6%, sagte Willi Wengi. «Mit dem Steuerfuss von 97% ist Brugg hier aktuell im grünen Bereich.»

Zwei Ausgleichskonten, um eine Finanzmisere zu verhindern

Um die Erfolgs- und Finanzierungsrechnung mittelfristig ausgeglichen zu gestalten, sind zwei Ausgleichskonten vorgesehen. Das Ausgleichskonto Erfolgsrechnung soll laut der FDP-Fraktion mit einem Startwert von 8 Mio. Franken ausgestattet werden. Negative Werte seien mit mindestens 30% pro Jahr abzutragen. Das Betriebsergebnis ohne Abschreibungen habe spätestens in vier Jahren nach Inkrafttreten der Finanzstrategie Überschüsse aufzuweisen. Schon mit einer schwarzen Null wäre das strukturelle Defizit beseitigt. Bei ausserordentlichen Ereignissen wie Rezessionen, Naturkatastrophen, Epidemien, Pandemien etc. könne der Einwohnerrat, so die Stadtpartei, mit einer Mehrheit von zwei Drittel der Stimmen die Abtragung aussetzen. «Wir wollen kein starres Korsett», betonte Wengi.

Beim Ausgleichskonto Finanzierungsrechnung schlägt die FDP einen Startwert von 15 Mio. Franken vor. Negative Werte seien wie beim anderen Ausgleichstopf ab dem übernächsten Budget mit mindestens 30% pro Jahr abzutragen. Die Ausgleichskonten werden laut Peter Reimann nicht in der Rechnung verbucht. Sollte die Startausstattung der beiden Ausgleichskonten von insgesamt 23 Mio. Franken aufgebraucht werden, würde sich das Nettovermögen von Brugg um diesen Betrag auf rund 70 Mio. Franken reduzieren und auf dieser Höhe stabil bleiben.

Im sechsten Leitsatz steht, dass der Stadtrat für seine Beteiligungen Eigentümerstrategien auszuarbeiten und der Finanzkommission zur Kenntnisnahme zu unterbreiten hat. Mindestens alle vier Jahre sollen sie aktualisiert werden. Je nach Resonanz will die FDP mit dieser Strategie einen Vorstoss lancieren.