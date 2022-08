Die Regionalpolizei Brugg macht im Sommer Patrouille mit E-Bikes

Brugg Mit kurzen Hosen und Sonnencreme: Die E-Bike-Patrouille der Regionalpolizei Brugg sportlich unterwegs Gerade im Sommer ist die E-Bike-Patrouille der Regionalpolizei Brugg häufig unterwegs. Der Einsatz auf Zweirädern hat einige Vorteile. Deborah Bläuer Jetzt kommentieren 09.08.2022, 05.00 Uhr

Die Wachtmeister Rudolf W. und Lukas H. (v. l.) machen keinen Plauschausflug an die Aare, sondern sind im Einsatz. Deborah Bläuer

Das sonnige Wetter lockt zurzeit viele Leute ans Aareufer: Schwimmer, Velofahrer und Spaziergänger sind anzutreffen und sogar zwei Polizisten auf E-Bikes kommen angeradelt. Ein kleines Päuschen von der Arbeit? Mitnichten, die beiden sind im Einsatz. Gerade jetzt im Sommer ist die E-Bike-Patrouille der Regionalpolizei (Repol) Brugg mehrmals pro Woche unterwegs. Die AZ durfte kürzlich die Wachtmeister Lukas H. und Rudolf W. auf einer Tour begleiten.

«Ein Vorteil ist, dass wir bei der E-Bike-Patrouille kurze Hosen tragen dürfen», schmunzelt Lukas H. Das Tragen von Velohelmen ist für die Polizisten Pflicht und auch Sonnencreme und eine Wasserflasche sind im Gepäck. Aber abgesehen davon ist die Ausrüstung dieselbe wie bei der herkömmlichen Patrouille.

Polizisten auf E-Bikes wecken Interesse. Hier beantworten Rudolf W. und Lukas H. die Fragen einiger Leute. Deborah Bläuer

Muskelkraft versus PS – dass die Repol ergänzend eine E-Bike-Patrouille einsetzt, hat verschiedene Gründe. Die Zweiräder sind schnell und wendig und kaum zu hören, zudem kommen sie an Orte, wo die Einsatzwagen nicht hinfahren können. Im Gegenzug ist ein Auto natürlich schneller und auch für weitere Strecken geeignet. Material- und Personentransporte sind bei den E-Bikes nicht möglich. Entsprechend wird bei Bedarf Verstärkung angefordert.

Zwei Wachtmeister von der Repol auf Patrouille mit E-Bikes in Brugg. Video: Deborah Bläuer

Auch als Sympathieträgerin ist die E-Bike-Patrouille nicht zu verachten. Den ganzen Nachmittag über ernten die Polizisten auf ihren Zweirädern neugierige und wohlwollende Blicke. Die Leute hätten weniger Kontakthemmung, man komme einfacher ins Gespräch, erzählen Lukas H. und Rudolf W. Tatsächlich, keine zehn Minuten sind sie unterwegs, als sie in der Brugger Altstadt von Passantinnen angesprochen werden. Eine ältere Dame staunt über die E-Bike-Patrouille:

«Das ist ja eine tolle Sache. Ich wusste gar nicht, dass es so etwas gibt.»

Daraufhin ergibt sich ein kleiner Schwatz. Auch bei Jugendlichen kommen die «Polizisten, die sportlich unterwegs sind» gut an.

Leute fühlen sich durch Bettler verunsichert

Weiter geht es durch die Innenstadt und zum Bahnhof auf der Windischer Seite. In der Campuspassage, in der die E-Bikes natürlich geschoben werden, stossen die Polizisten auf eine Bettlerin. In der Vergangenheit wurde die Repol mehrfach von Passanten wegen Bettlern kontaktiert, deren Auftreten manche verunsichert.

Es geht jetzt darum festzustellen, welches die Beweggründe für das Betteln sind und ob die Person bereits mehrfach in Erscheinung getreten ist oder polizeiliche gesucht wird. Deswegen wird die junge Frau kontrolliert und siehe da, ihr Ausweis ist im Fahndungssystem international als gestohlen gemeldet. Nach einigen Abklärungen stellt sich jedoch heraus, dass die neue Identitätskarte der Frau als ihre alte, gestohlen gemeldete erfasst wurde und die Sache hat sich erledigt.

Durch Kontrollen ein Chaos vermeiden

Danach führt die Tour zur Brugger Badi. Diese ist sichtbar voll, die Parkplätze sind mehr als gut besetzt. Die Polizisten kontrollieren, ob keine Autos im Parkverbot stehen. Denn es wäre fatal, wenn im Notfall ein Rettungswagen wegen der falschparkierten Fahrzeuge nicht mehr durchkäme und natürlich ist ein Chaos auch im Sinne der zu- und wegfahrenden Badegäste zu vermeiden. Heute geht es jedoch, der Weg ist frei. Drei Bussen wegen Falschparkens müssen trotzdem ausgestellt werden. Rudolf W. bedauert:

«Hier stösst man oft auf Unverständnis bei den Leuten.»

An diesem Tag ist von den Parksündern allerdings nichts zu sehen und es gibt somit keine Diskussionen.

Anschliessend werden noch ein paar Worte mit dem Badmeister gewechselt, der bei randalierenden Badegästen auch schon froh über die Hilfe der Polizei war. Er sagt zu, im Hinblick auf die zunehmenden Parkplatzknappheit ein weiteres Teilstück der Wiese für die Fahrzeuge zu öffnen.

Die E-Bikes der Repol Brugg haben eine Tretunterstützung bis 25 km/h. Deborah Bläuer

Letzte Station ist der Geissenschachen, wo sich am Flussufer zahlreiche Leute tummeln. Hier geht es darum, Präsenz zu zeigen, um den Menschen ein sicheres Gefühl zu geben, aber auch um sie von Verstössen wie Littering oder Grillieren trotz Feuerverbot abzuhalten.

Präventionsarbeit ist ein wichtiges Thema. Die erste Risikosituation lässt nicht lange auf sich warten. Ein Vater ist mit Lesen beschäftigt, während seine kleinen Kinder unbeaufsichtigt im Wasser herumtollen. Freundlich, aber mit Nachdruck wird er auf die Gefahr aufmerksam gemacht.

Die Repol hat schon seit rund zehn Jahren eine Velopatrouille. Im Jahr 2021 wurden zwei E-Bikes der Marke Flyer, Modell Upstreet 5, angeschafft.

Dank den E-Bikes können weitere Strecken zurückgelegt werden

Die Umstellung auf E-Bikes erfolgte aus praktischen Gründen, schliesslich ist man damit schneller und kann weitere Strecken zurücklegen als mit den herkömmlichen Velos. Und da die Polizisten mit ihrer Ausrüstung einiges an Gewicht auf sich tragen, kommt etwas Unterstützung beim Fahren sowieso gelegen. Die Velos sind punktuell noch im Einsatz.

Im Winter ist die E-Bike-Patrouille nur selten unterwegs, zum einen weil dann weniger Menschen am Fluss und an weiteren öffentlichen Orten zugegen sind und zum anderen, weil die Fahrverhältnisse oftmals nicht optimal sind. Anzutreffen ist die E-Bike-Patrouille häufig in Brugg und Windisch sowie an den Aare- und Reussufern.

