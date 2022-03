Mit dem Umzug der Stadtbibliothek Brugg steigen die Gebühren

Brugg Standort im Effingerhof: Mit geplantem Umzug der Stadtbibliothek und grösserem Medienangebot steigen auch die Gebühren An der kommenden Sitzung des Einwohnerrats steht das Reglement der Stadtbibliothek Brugg zur Diskussion. Michael Hunziker 12.03.2022, 05.00 Uhr

Wie auf dieser Visualisierung soll sich die Stadtbibliothek künftig präsentieren am Standort im Effingerhof. zvg

Mit dem geplanten Umzug an den temporären Standort im Effingerhof kann die Stadtbibliothek Brugg das Medienangebot auf einer doppelt so grossen Fläche erheblich erweitern. Ebenfalls ermöglicht wird ein Ausbau der bedienten Öffnungszeiten sowie die Einführung einer Selbstausleihe.

Mit dieser Erweiterung sollen nun die Gebühren für die Nutzung der Stadtbibliothek erhöht werden für erwachsene Personen: auf 50 Franken für eine Einzelperson sowie auf 70 Franken für zwei Personen im gleichen Haushalt. Für Kinder und Jugendliche bleibt die Medienausleihe, so die Absicht, weiterhin kostenlos. Heute am Standort im Zimmermannhaus zahlen Erwachsene für ein Jahresabo 40 Franken, Partnerkarten kosten 10 Franken.

Über das Bibliotheksreglement der Stadtbibliothek Brugg entscheidet der Einwohnerrat an seiner kommenden Sitzung am Freitag, 25. März.

Zugang an 78 Stunden in der Woche

Rückblick: Die Überführung der Stadtbibliothek in die städtische Verwaltung genehmigten der Einwohnerrat im Juni, das Stimmvolk an der Urne im September des vergangenen Jahres. Geschaffen wurden damit die personellen und finanziellen Voraussetzungen für eine moderne, professionell geführte Stadtbibliothek am temporären Standort im Effingerhof.

Dort erhalten die eingeschriebenen Kundinnen und Kunden während 78 Stunden in der Woche – von 7 bis 21 Uhr, ausser am Montagmorgen und am Sonntag – Zugang zu einem vielfältigen und attraktiven Medienangebot, hält der Stadtrat in seiner Botschaft an den Einwohnerrat fest.

Heute befindet sich die Stadtbibliothek im Zimmermannhaus. Claudia Meier (20. Februar 2021)

Nach der Eingliederung der Stadtbibliothek in die Strukturen der Einwohnergemeinde per Anfang dieses Jahres sind die grundlegenden Rechte und Pflichten zur Nutzung sowie der Bezug von Ausleihgebühren und die Verrechnung von kostenpflichtigen Dienstleistungen in einem Reglement zu regeln, führt der Stadtrat weiter aus. Um flexibel auf notwendige respektive marktbedingte Änderungen reagieren zu können, ist im Bibliotheksreglement vor­gesehen, dass die jeweils gültigen Ausführungsbestimmungen durch den Stadtrat in einer separaten Nutzungsordnung sowie einer separaten Gebührenordnung festgelegt werden.

An Regelungen in anderen Gemeinden orientiert

Orientiert hat sich der Stadtrat bei der Erarbeitung des Bibliotheksreglements an bestehenden Regelungen in verschiedenen Aargauer Gemeinden mit Einwohnerrat. In den meisten Orten habe dieser für die Gebührenerhebung jeweils einen Tarifrahmen beschlossen und die Festlegung der gültigen Tarife an die Exekutive delegiert. Der Brugger Stadtrat erachtet diese Regelung als sinnvoll und schlägt eine analoge Kompetenzdelegation vor.

Derzeit laufen im Effingerhof die Bauarbeiten. mhu (3. Februar 2022)

In Kraft gesetzt werden sollen das Bibliotheksreglement sowie die Nutzungsordnung und die Gebührenordnung zum Zeitpunkt des Umzugs in den Effingerhof. Als Übergangsregelung werden unverändert die bisherigen, vom Verein «Gesellschaft der Stadtbibliothek Brugg» festgelegten Nutzungsbedingungen und Tarife angewendet.

Derzeit laufen im Effingerhof die Bauarbeiten. Gemäss Programm soll der im Erdgeschoss vorgesehene Raum für die Stadtbibliothek diesen Sommer bezugsbereit sein.

Einwohnerrat Freitag, 25. März, 19.30 Uhr, Campussaal.