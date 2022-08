Brugg: In Lauffohr entsteht Kindergartenprovisorium im Container

Brugg Mit Ausnahmebewilligung: Vor dem Start ins neue Schuljahr wird hier schnell ein Kindergarten aus dem Boden gestampft Die Zahl der Kindergärtler im Brugger Stadtteil Lauffohr ist viel höher als in der Bevölkerungsprognose erwartet. Deshalb entsteht jetzt hinter der Primarschule Au-Erle ein neuer Kindergartenstandort. Was das für den Kanton, die Stadt und deren Bevölkerung bedeutet. Claudia Meier Jetzt kommentieren 04.08.2022, 05.00 Uhr

Das Kindergartenprovisorium am Waldrand muss bis 8. August fertig sein. zvg (2. August 2022)

Die Zeit drängt: Zwar ist der neue Spielplatz hinter der Primarschule Au-Erle im Brugger Stadtteil Lauffohr fertig erstellt, aber beim Kindergartenprovisorium im Container nebenan haben die Handwerker noch einiges zu tun. Damit sich alle Kindergärtler hier in der Sommerhalde zum Start des neuen Schuljahrs wohlfühlen, sind weiterhin viele fleissige Hände am Werk.

Stadtammann Barbara Horlacher (Grüne) aus Brugg. zvg/René Schneider

Ab 8. August werden im ganzen Brugger Stadtgebiet insgesamt 255 Kinder das erste und zweite Kindergartenjahr besuchen. Vor den Sommerferien waren 262 Kinder für den Kindergarten angemeldet.

Doch warum braucht es im östlichen Siedlungsraum einen zusätzlichen Kindergarten? Stadtammann Barbara Horlacher erklärt: «Im Gebiet Weiermatt/Sommerhalde sind es total 88 Schülerinnen und Schüler.» Prognostiziert seien 78 Kinder gewesen. Im Kindergarten Sommerhalde hätte die Schülerzahl pro Abteilung mit je 24 Kindern «den Kindergarten gesprengt». Frau Stadtammann ergänzt:

«Aufgrund der Wohnlage der Kinder konnten diese nicht einfach so in den Kindergarten Weiermatt umgeteilt werden.»

Durch Zu- und Wegzüge sowie Bautätigkeit entstehe eine grosse Dynamik in Bezug auf die Schülerzahlen. Noch höher würde diese ausfallen, wenn in der Asylunterkunft «Jägerstübli» in der Nähe Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine einquartiert worden wären. Da der Kanton seinen Plan geändert hat, werden voraussichtlich Ende August Einzelmänner im «Jägerstübli» einziehen.

Nachtragskredit in der Höhe von rund 200'000 Franken

Dennoch übersteigen die effektiven Schülerzahlen laut Horlacher die im Rahmen der Schulraumplanung erstellten Schüler- und Klassenprognosen für das Quartier Au/Langmatt. Zum Entscheid für das Kindergartenprovisorium sagt die Grüne-Politikerin:

«Dem Stadtrat war es ein prioritäres Anliegen, die Kindergärtler in ihrem Wohnquartier unterrichten zu können, sodass die Wege in den Kindergärten selbstständig bewältigt werden und sich soziale Bindungen zwischen Kindergartenkindern entwickeln können.»

Auch Alternativen sind geprüft worden. Etwa ein Waldkindergarten oder die Räumlichkeiten im früheren Gemeindehaus von Lauffohr, wo die Spielgruppe Sünneli ihr Domizil hat.

Im alten Gemeindehaus von Lauffohr ist die Spielgruppe Sünneli einquartiert. Claudia Meier

Für das Erstellen des neuen Provisoriums an einem bestehenden Schulstandort hat der Stadtrat einen Nachtragskredit von 196'000 Franken gesprochen. Der dafür nun eingesetzte Container befand sich bereits im Eigentum der Stadt Brugg. Er wurde bis anhin auf der Parzelle Bilander für die Tagesstruktur genutzt.

Der neue Spielplatz soll später der Primarschule dienen

Damit die Exekutive das Bauvorhaben am 22. Juli bewilligen konnte, war vorgängig eine Ausnahmebewilligung vom Kanton Aargau für die Unterschreitung des Waldabstands notwendig. Barbara Horlacher sagt:

«Das Baubewilligungsverfahren wurde ordentlich durchgeführt.»

Während der öffentlichen Auflage, die bis 18. Juli dauerte, seien keine Einwendungen eingegangen. Die Baubewilligung ist auf fünf Jahre befristet.

Die Lehrperson, die im Container unterrichten wird, tritt ihre neue Stelle am 1. September an. In den ersten drei Wochen wird den 15 Kindergärtlern deshalb eine interne Lösung geboten.

Der neue Spielplatz zwischen Schulhaus und Wald kostet 69'000 Franken. Claudia Meier

Weil zu einem Kindergarten auch Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten im Wald gehören, ist neben dem Kindergartenprovisorium ein neuer Spielplatz gebaut worden. Zur Gestaltung der Aussenanlage sagt Stadtammann Horlacher:

«Es wurde Wert darauf gelegt, dass neben den klassischen Spielangeboten wie Schaukeln und Rutsche auch Spielmöglichkeiten geschaffen werden, die vielfältig und von einer grossen Anzahl von Kindern bespielt werden können.»

So müssen die Kleinen beispielsweise zuerst die Biberburg erklettern, um die Rutschbahn benutzen zu können. Ergänzend zum Bestand werde dem Kindergarten ein Sandkasten angeboten.

Nach dem Kindergartenprovisorium soll der Spielplatz, der 69'000 Franken kostet und Teil des Nachtragskredits ist, der Primarschule dienen. Er ist also kein Provisorium.

