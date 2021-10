Diese Brugger Coiffeuse musste für ihren Beruf kämpfen

Brugg «Mehr noch als die Frisuren haben mir die Leute gefallen»: Diese Coiffeuse musste für ihren Beruf kämpfen Maria Leone führt ihren Salon il capello in Brugg seit 2006. Anfang November lässt sie sich pensionieren und übergibt das Geschäft. Die gebürtige Italienerin erklärt, warum sie den Ruhestand mit einem lachenden und einem weinenden Auge antritt und mit welcher Veränderung im Beruf sie Mühe hat. Carla Honold Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.00 Uhr

Seit ihrer Lehre in Ennetbaden arbeitet Maria Leone als Coiffeuse. Alex Spichale

«Ich kam als Migrantin in die Schweiz», erzählt Maria Leone in ihrem Salon il capello. Mit sechs Jahren sei sie mit ihrer Familie von Kalabrien in die Schweiz gezogen. Leone sagt:

«Mein Vater war Hilfsarbeiter bei dem damaligen Elektrotechnikkonzern BBC in Baden.»

Neu zugezogen im Nachbardorf Wettingen und ohne Deutschkenntnisse hätte sie es in der Schule nicht leicht gehabt. «Wir hatten grossen Respekt vor den Schweizern», meint die 65-Jährige rückblickend. «Seid anständig» oder «Tut ja nichts Auffälliges» hätten sie und ihre Schwester oft vom Vater zu hören bekommen.

In ihrer Lehrmeisterin fand sie eine zweite Mutter

Nach dem Abschluss der obligatorischen Schule, die sie in der Kleinklasse absolvierte, fand Leone keine Anschlusslösung und arbeitete, wie ihr Vater es wollte, in der Administration der BBC (heute: ABB). «Ein Büromensch war ich nie», sagt Leone. Ein Jahr lang war sie beim Elektrotechnikkonzern tätig. «Da wusste ich noch nicht, dass ich Coiffeuse werden wollte.» Auch als sie beim Coiffeur Frei in Ennetbaden um eine Anstellung bat, sei der Karrierewunsch noch unklar gewesen. «Ich musste einfach irgendetwas arbeiten.»

Die Bruggerin erzählt: «Isabella Frei gab mir eine Chance und stellte mich als Lehrling ein.» Den Platz an der Berufsschule Aarau inklusive Spezialbewilligung nach den Jahren in der Kleinklasse habe sie sich selbst organisieren müssen. «Ich musste für meinen Beruf kämpfen.» Die langjährige Coiffeuse erinnert sich:

«In der Schule habe ich gelernt, mich durchzusetzen.»

Mit viel Geduld und Unterstützung von Lehrmeisterin Frei hätte Leone jeweils in der Mittagspause für den Unterricht gelernt. «Frau Frei war wie eine zweite Mutter für mich.» Ihren guten Ausbildungsabschluss nach der dreijährigen Lehre verdanke sie der Ennetbadenerin.

Föhn, Schere und Lockenstab gab sie nie aus der Hand

Den Beruf wechselte Leone nach der Lehre nicht mehr. Ein Jahr verbrachte sie in einem Westschweizer Salon. «Ungern liessen mich meine Eltern nach Genf.» Bald frisierte Leone an Modenschauen und Theaterauftritten in Italien und Deutschland. Seit 43 Jahren ist sie nun als selbstständige Coiffeuse tätig.

Bevor Leone den Salon an der Fröhlichstrasse eröffnete, war sie von zu Hause aus tätig. Alex Spichale

«Ich habe immer gearbeitet. Das war mir wichtig», so die Inhaberin des Salons il capello an der Fröhlichstrasse, den sie nach vielen Jahren Tätigkeit von zu Hause aus 2006 eröffnete. Auch als die drei Kinder des Ehepaars Leone noch klein waren, war sie stets als Coiffeuse tätig. Mittlerweile betreibt Sohn Luigi als Barbier das Barber House Leone an der Hauptstrasse in Brugg.

Maria Leone weiss: «Man darf in unserem Beruf nie stehen bleiben.» Coiffeur-Akademien und Dermatologie-Kurse führten die Bruggerin über die Grenzen der Schweiz hinaus. Sie spezialisierte sich auf die Haar- und Hautanalyse. Leone erzählt:

«Ich habe immer Schulungen belegt und auch zahlreiche Kurse gegeben.»

Ihr Wissen gab sie auch im il capello, zu Deutsch das Haar, an insgesamt sechs Lehrlinge weiter.

Als Coiffeurin macht man die Hochs und Tiefs der Kundschaft mit

Die Arbeit mit den Menschen habe die 65-Jährige am Beruf stets geschätzt. «Noch mehr als die Frisuren haben mir die Leute gefallen», meint sie lächelnd. «Man lebt und trauert mit der Kundschaft.» Coiffeusen und Coiffeure müssten deswegen gut zuhören können. Leone erklärt:

«Besonders die Stammkundinnen und -kunden begleitet man ein Leben lang und lernt ihren Charakter kennen.»

Schön sei es beispielsweise, wenn sie Hochzeiten, die sie mit den Visagistinnen von thelookcenter School of Make Up in Windisch bestreitet, von Personen erleben kann, die schon als Kinder bei ihr im Salon sassen.

Die Qualität der Ausbildung habe abgenommen

Maria Leone betrieb den eigenen Salon il capello 15 Jahre lang. Alex Spichale

Der Coiffeurberuf bringt laut Leone auch viele Herausforderungen mit sich. «Es ist schwierig, die Wünsche der Kundinnen und Kunden richtig zu verstehen», erklärt Leone. Oft würden sich die Leute vor dem Coiffeurbesuch in den Medien inspirieren lassen und im Salon keine Ratschläge der Fachperson annehmen wollen. Leone weiss:

«Dann muss man ihnen gekonnt erklären, warum ein gewisser Haarschnitt oder eine Farbe nicht geht.»

Während ihrer Karriere habe sich im Berufsfeld einiges verändert. «Besonders schade finde ich, wie viel man bei der Lehre abgebaut hat», so Leone. «Gewisse Methoden, die Auszubildende lernen, kann man so im Salon nicht brauchen.» Einmal sei sie als Expertin bei Abschlussprüfungen dabei gewesen. «Das war nicht zum Zuschauen.»

Was jedoch bestehen blieb, ist Leones Leidenschaft für den Beruf. «Ich hatte immer Freude an der Arbeit.» Der Abschied falle ihr dementsprechend nicht leicht. «Es tut schon weh», sagt sie. Während ihr Blick durch den Salon streift, treten ihr Tränen in die Augen. Am Samstag, 30. Oktober, steht ihr letzter Arbeitstag – eine Hochzeit – an. «Jetzt geniesse ich es noch.»

Was Leone ihren Nachfolgern wünscht

Die neu gewonnene Freizeit weiss Leone zu füllen. «Ich male sehr gerne, auch auf Porzellan, und mache viel Sport.» Die Handorgel, die sie seit ihrer Kindheit besitzt, möchte Leone wieder auspacken. Sie erzählt:

«Schon damals wollte ich lernen, Akkordeon zu spielen.»

Mit ihren beiden Enkeln möchte sie ebenfalls viel Zeit verbringen.

Leones Salon wird unter dem Namen il capello weitergeführt. Übernehmen werden das Coiffeurgeschäft Heinz Binder und Tina Begani, die seit drei Jahren das Kosmetikstudio Bshic in Brugg führen. Juliana Radi wird anfangs als einzige Coiffeuse im il capello als Salon weiterführen. In den letzten beiden Wochen habe Leone die gelernte Friseurin aus Zürich eingearbeitet. «Sie wird es gut machen», meint Leone zuversichtlich. «Ich wünsche mir, dass die Leute dem neuen Geschäft eine Chance geben.»

2018 eröffneten Binder und Begani das Kosmetikstudio Bshic an der Hauptstrasse in Brugg. Carla Honold

Die Betreiber des Bshic führen ihr Unternehmen laut Leone mit Liebe und haben mit der Rennovation viel in den Salon gesteckt. Am Dienstag, 2. November, feiert das neue il capello die Eröffnung. Neben dem regulären Coiffeurgeschäft werden gemäss Heinz Binder auch spezielle Behandlungen wie Kopfhautpigmentation und kleinere kosmetische Behandlungen im Angebot sein.