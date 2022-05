Brugg: Dieses Jahr hat es mehr Leute als üblich auf dem Maimarkt

Maimarkt zieht nur wenige Schaulustige an ‒ doch das Fazit ist nicht nur negativ

In der Brugger Altstadt wurden am Dienstag diverse Waren am Maimarkt angeboten. Bei angenehmen Temperaturen schlenderten die Besucherinnen und Besucher gemütlich von der alten Aarebrücke bis zum Eisiplatz.