Stadtmuseum Brugg hat grosse Pläne für 2022

Brugg «Leute, die noch nie bei uns waren, sind gekommen»: Stadtmuseum hat grosse Pläne für die Zukunft In diesem Jahr führte die Kulturinstitution im ehemaligen Zeughaus diverse neue Formate ein. Die Leiterin zieht Bilanz und verrät, was die Besucherinnen und Besucher 2022 erwartet. Maja Reznicek 14.12.2021, 05.00 Uhr

Seit 1964 dient das Haus in der Hofstatt als Museum. Maja Reznicek (12. Dezember 2021)

317 Tage ist Rebecca Niederhauser im Amt. Im Februar übernahm die Zürcherin die Leitung des Stadtmuseums Brugg. Mit ihr zog ein neuer Wind in die altehrwürdige Institution. Was die Besucherzahlen in ihrem ersten Jahr betrifft, zieht Niederhauser denn auch eine positive Bilanz.