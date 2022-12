Brugg: Gericht verurteilt Ex-Ausbildner wegen Körperverletzung

Brugg Lernender verletzte sich schwer an Fräsmaschine – jetzt steht das Urteil für den ehemaligen Ausbildner fest Im September stand ein 49-Jähriger wegen fahrlässiger Körperverletzung vor dem Bezirksgericht Brugg. Der Ausbildner musste sich im Hinblick auf einen Arbeitsunfall verantworten, obwohl er am Unglückstag nicht im Betrieb war. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 14.12.2022, 16.51 Uhr

Erst seit sechs Monaten war der Lernende in dem Brugger Industriebetrieb tätig gewesen, als der Unfall passierte. Symbolbild: Matthias Jurt

Fast vier Jahre nach dem Vorfall ist ein Ende in Sicht. Vorläufig. Anfang 2019 griff ein damaliger Lernender eines Brugger Industriebetriebs versehentlich von unten an das rotierende Werkzeug einer Metallfräsmaschine. Entgegen der Sicherheitsvorschriften trug der 15-Jährige dabei Handschuhe. Der Handschuh der linken Hand wurde erfasst und sowohl diese als auch der Unterarm in die Maschine gezogen. Mindestens 17 Monate war der angehende Polymechaniker vollständig arbeitsunfähig.

Seinen früheren Ausbildner Marco (alle Namen geändert) klagte der Lehrling wegen fahrlässiger Körperverletzung an, obwohl dieser am Unglückstag einen ordnungsgemässen freien Tag hatte. Laut Anklageschrift war der Unfall darauf zurückzuführen, dass der Beschuldigte weder selbst in der Lehrlingswerkstatt war – ein Lehrling in diesem Lehrjahr müsse bei dieser Arbeit konstant überwacht werden –, noch eine Fachkraft als Ersatz organisiert hatte.

Bereits zum zweiten Mal stand der Angeklagte im September vor dem Bezirksgericht Brugg. Bild: Sandra Ardizzone

Im September wurde am Bezirksgericht Brugg erneut über den Fall verhandelt. Dabei stand besonders im Fokus, ob es mit Karl, einem anderen Mitarbeitenden des Betriebs, allenfalls eine Stellvertreterregelung gegeben und dieser die Aufsicht gehabt hätte.

Folgeschäden sind noch nicht vollständig abschätzbar

Gut drei Monate nach der Verhandlung hat das Bezirksgericht Brugg Mitte Dezember das Urteil bekanntgegeben. Marco wurde im Sinne der Anklage schuldig gesprochen. Als Zusatzstrafe zum Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach vom 24. August 2020 erhielt er statt wie in der Anklageschrift gefordert eine bedingte Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu 140 Franken, eine von 80 Tagessätzen zu 180 Franken.

Auch bei der Busse entschied das Bezirksgericht anders: Es setzte diese in der Höhe von 2500 Franken an. Die Staatsanwaltschaft hatte 1400 Franken gefordert.

Das Bezirksgericht Brugg entschied sich für eine gegenüber der Anklageschrift schärfere Strafe. Bild: Sandra Ardizzone

Zudem muss Marco die Kosten des Privatklägers im Strafpunkt in der Höhe von knapp 16’000 Franken übernehmen. Für eine allfällige Schadensersatzforderung – gegebenenfalls, weil der Lernende nach dem Umfall seinen Job wechseln musste – verwies das Gericht auf den Zivilweg. Die Folgeschäden des mittlerweile 19-Jährigen seien aber noch nicht vollständig abschätzbar. Des Weiteren hat der ehemalige Ausbildner die Verfahrenskosten zu tragen.

Aussagen stimmen nicht mit «Stellvertreter» überein

Die gegenüber der Anklageschrift schärfere Strafe resultiere aus der Bildung der Zusatzstrafe und aus der Würdigung des Verschuldens, heisst es in der Begründung des Bezirksgerichts.

Dass es eine Regelung mit Karl gegeben habe, wie Marco im September gegenüber Gerichtspräsidentin Gabriele Kerkhoven äusserte, bezeichnet die Instanz als Schutzbehauptung des Angeklagten:

«Das stimmt nicht mit den Aussagen des genannten Stellvertreters überein. Dessen Äusserungen decken sich dahingegen mit denen der Lernenden des vierten Lehrjahrs.»

Diese waren laut dem Angeklagten aufgefordert worden, «Beobachtungen zu machen» und sich bei Vorkommnissen direkt bei Karl zu melden. Doch keiner erwähnte bei den Befragungen, dass sie sich an diesen hätten wenden sollen.

Ausserdem ist laut Gericht die Organisation einer Stellvertretung in der Verantwortung des Beschuldigten gewesen, genauso wie eine allfällige andere Aufgabenzuweisung der Lernenden. Der Geschädigte habe zwar die Sicherheitshinweise gekannt, ihm seien aber wohl deren Tragweite nach sechs Monaten Ausbildung nicht klar gewesen. «Darum ist eine dauernde Überwachung an diesen Maschinen Gesetz.»

Marco hat bereits Berufung gegen das Urteil eingelegt.

