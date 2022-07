Brugger Leiterli hat neuen Inhaber: das ändert sich jetzt

Brugg Lernatelier Leiterli ist gerettet – das ändert sich nach dem Inhaberwechsel Ab dem 1. August führt Ralph Wahl das Brugger Angebot für Schülerinnen und Schüler zwischen der 1. Klasse und der Kanti weiter. Warum er sich kurzfristig für die Übernahme entschieden hat. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 04.07.2022, 15.48 Uhr

Ralph Wahl übernimmt nur einen der Räume des ehemaligen «Leiterli» (Eingang im Hintergrund). Maja Reznicek

Lange sah es nicht gut aus. Mitte Mai noch suchte Mitinhaberin Elisabeth Merkli dringend eine Nachfolge für das Brugger «Leiterli». Ansonsten werde das Lernatelier nach zwei Jahrzehnten per Ende Juni geschlossen. Viele reagierten, viele Gespräche folgten – zu einer Übergabe kam es bis vor einer Woche aber nicht.

Nun können die Beteiligten aufatmen. Kurzfristig ist ein altbekanntes Gesicht im «Leiterli» in die «Bresche gesprungen»: Lerncoach Ralph Wahl hat sich für die Übernahme entschieden.

Über 18 Monate suchten Elisabeth Merkli und ihre Familie eine externe Nachfolge. Maja Reznicek

Der 50-Jährige unterrichtete schon unter dem 2012 verstorbenen «Leiterli»-Gründer Ewald Muntwiler und behielt sein Pensum auch nach der Übergabe an die Familie Merkli. Von der Nachfolgesuche wusste Wahl von Anfang an. Der Brugger erzählt beim Kaffee:

«Ich habe abgewartet und hätte mich als Lehrperson von einer neuen Leitung übernehmen lassen.»

Weil diese aber nicht kam und ihm der Fortbestand des Lernateliers wichtig sei, habe er sich schliesslich ein Herz gefasst. «Sonst hätte ich auch das Pensum bei meiner zweiten Stelle hochschrauben müssen», fügt Wahl mit einem Augenzwinkern an.

Drei bis vier der bisherigen Lehrpersonen bleiben im Team

Ralph Wahl ist im Prophetenstädtchen stark verankert. Der gebürtige Brugger und Erziehungswissenschafter wirkte während seines Studiums lange als Placeur im Kino Odeon. Danach war er als Operateur im Kino Excelsior tätig, später als Geschäftsführer von Youcinema. Inzwischen wohnt der 50-Jährige mit seiner Familie in Brugg und arbeitet in einem 75-Prozent-Pensum an der Schule Dürrenäsch.

Lange war Wahl während seines Studiums im Kino Odeon tätig. Michael Hunziker

Beim «Leiterli» unterrichtete Wahl anfangs Italienisch, inzwischen unterstützt er die Kinder von der 1. Klasse bis zur Kanti in diversen Fächern. Im Grundsatz möchte der Lerncoach den Betrieb wie bisher weiterführen. Betreffend Fächern und Schülerzahl sagt er:

«Das Angebot soll so gut wie möglich aufrechterhalten werden.»

Alles beim Alten bleibt an der Hauptstrasse 11 trotzdem nicht. Die Leiterli GmbH wird es bald nicht mehr geben. Ralph Wahl behält nur einen der bisherigen Räume des Lernateliers.

Im Rahmen dieses schlankeren Formats machen drei bis vier Lehrpersonen des bisherigen Teams weiter. Dies nicht mehr in einem direkten Anstellungsverhältnis, sondern in einer Art Freelance-System. Aktuell ist der Lerncoach auf der Suche nach weiteren Lehrpersonen. Bereits habe er einige «inoffizielle Zusagen». Wahl fügt an: «Wir hatten bisher ein super Team, das soll so weitergehen.»

«Früher waren die Bücher das Wichtigste, heute ist es das WLAN»

Mit dem Inhaberwechsel bekommt das Lernatelier auch einen neuen Namen. Wie der genau lauten wird, steht noch nicht fest. Eine gefasste Idee habe er wieder verwerfen müssen, erklärt Wahl. Ebenfalls arbeitet er an einer frischen Website und möchte vermehrt auf Social Media setzen.

An der Hauptstrasse 11 in Brugg befindet sich das Lernatelier Leiterli. Maja Reznicek

Was der Lerncoach dahingegen weiterpflegen will, ist der Matheclub. Die Arbeit in Kleingruppen empfindet der Brugger als sehr sinnvoll:

«Es entstehen kleine Diskussionen, die Kinder können sich aber auch zurückziehen.»

Am 1. August wird Ralph Wahl mit dem neuen «Leiterli» offiziell starten. Als nächsten Schritt müsse er sich überlegen, wie – und mit welchen Materialien – der dafür vorgesehene Raum eingerichtet wird. Wahl erklärt: «Früher waren die Bücher das Wichtigste, heute ist es das WLAN.» Viele Lehrmittel seien mittlerweile digital verfügbar. Zudem ist noch in Abklärung, was von dem bisherigen Mobiliar des alten Lernateliers bleibt.

Nach der Übernahme gross die Werbetrommel rühren, wird Wahl vorerst nicht. Das «Leiterli» sei regional gut verankert und er verfüge über ein grosses Netzwerk. «Ich fange erst einmal an und schaue dann weiter.»

