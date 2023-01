Hallenbad und Lehrschwimmbecken in Brugg sollen an einen Standort

Brugg Lehrschwimmbecken und Hallenbad: Das sind die Pläne der Stadt Betreffend Zukunft der beiden Bäder in Brugg wurde der Einwohnerrat nach seiner Sitzung über die Ideen des Stadtrats informiert. Die Fraktionen haben bis Ende Februar Zeit, dazu Stellung zu nehmen. Deborah Bläuer Jetzt kommentieren 25.01.2023, 05.00 Uhr

Die Gebäudehülle des Hallenbads Brugg ist undicht. Deborah Bläuer

Das Lehrschwimmbecken in Lauffohr ist sanierungsbedürftig. Ebenso das Hallenbad Brugg, das Freibad am gleichen Standort ist hingegen bereits vor ein paar Jahren in mehreren Etappen erneuert worden. Der schalenförmige Bau des Hallenbads ist ein Werk des 2009 verstorbenen Bauingenieurs Heinz Isler und findet in Architektenkreisen viel Beachtung.